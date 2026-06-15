厳選クラシックちゃんねる×タクティカートオーケストラによる人気公演第6弾！！横山幸雄、石田泰尚を迎え岡本陸と送るニューイヤーコンサートを東京オペラシティで開催

株式会社タクティカート

株式会社タクティカート（本社：東京都港区、代表取締役：稲垣悠一郎）は、YouTube登録者数34万人を突破した人気チャンネル『厳選クラシックちゃんねる』によるコラボレーション企画「絶対知ってる！厳選クラシックコンサート」の第6弾を、2027年1月13日（水）、東京オペラシティ コンサートホール にて開催する。

本公演では、日本クラシック界を代表するピアニスト・横山幸雄、唯一無二の存在感を放つヴァイオリニスト・石田泰尚 を迎え、若き指揮者・岡本陸 と タクティカートオーケストラ が共演。ブラームスやチャイコフスキーをはじめ、“誰もが一度は耳にしたことのある”珠玉の名曲たちをお届けする。

司会を厳選クラシックちゃんねるのnacoが務め、クラシックファンのみならず、これまでコンサートに馴染みのなかった層にも向け、“クラシックの一番美味しいところ”を体感できるニューイヤーコンサートをお楽しみに。

「絶対知ってる！ 厳選クラシックコンサート」とは

「絶対知ってる！ 厳選クラシックコンサート」は、YouTube登録者数34万人超を誇る『厳選クラシックちゃんねる』と株式会社タクティカートによるコラボレーション企画として生まれたクラシックコンサートシリーズです。

誰もが一度は耳にしたことのある名曲を中心としたプログラムを、一流アーティストによる本格的な演奏で楽しめる公演として展開しています。

本シリーズが目指しているのは、「普段クラシックコンサートに行かない方にも、気軽に足を運んでいただくこと」です。「クラシックは敷居が高そう」というイメージを少しでもやわらげ、“知っている曲を、生演奏で浴びる感動”を届けたい――。そんな想いを込めながら、公演をお届けしております。

クラシックファンはもちろん、これまでコンサートホールに足を運ぶ機会がなかった方にとっても、新しい音楽との出会いの場となることを目指しています。

出演者コメント

naco(厳選クラシックちゃんねる)

音楽好きの私にとって、ライブやコンサートというのは特別なものです。同じアーティストが同じ曲を同じ場所で演奏しても、毎回まったく同じ演奏になることはありません。そして、音楽を聴いている私たちの聴き方や状態、いつ聴くか誰と聴くかなどの状況によっても、まるで違った体験を引き起こしてくれます。だからこそ、コンサートはいつ行っても新しい発見につながるのではないかと思います。

今回素晴らしいゲストの方々を迎え、何百年と愛されてきたクラシックの名曲に新しい命が吹き込まれる瞬間を、会場の皆さん全員と共有できることを心から愉しみにしています。

岡本陸(指揮)

これまでもずっとご一緒したいと思っていた厳選クラシックコンサートに出演させていただけることを、心から光栄に思います。

日本を代表する音楽家である横山幸雄さん、石田泰尚さん、これまで共に歩んできてくださったタクティカートオーケストラの皆さん、そしてコンサートを彩ってくださるnacoさんとともに、心に響くひとときをお届けできればと思います。

メインのベートーヴェン交響曲第7番は、ブカレストのコンクールで優勝したときに、ファイナルで演奏した思い出深い作品です。今回あらためて皆さまにお届けできることを嬉しく思います。

ぜひお気軽に足をお運びください！会場でお待ちしております！

(C)Shin Yamagishi横山幸雄(ピアノ)

新年にふさわしく、祈りに満ちた自作のバッハ＝グノーの「アヴェ・マリア」を題材にした即興的な作品をはじめ、優しい雰囲気のドビュッシー「アラベスク第1番」、そして東京では久々にグリーグの「ピアノ協奏曲」を演奏いたします。親しみやすい名曲の魅力とともに、新しい年の幕開けを皆さまとご一緒できることを楽しみにしております。

(C)Norizumi Kitada Universal Music石田泰尚(コンサートマスター)

今回初めてタクティーカトオーケストラにコンサートマスターとして参加します。いつの間にかオーケストラ歴が30年を超えました。30年培った経験を少しでも若いオーケストラに伝えることができればと思います。そしてこちらも初共演となる若きマエストロ、岡本陸さんとご一緒できるのもとても楽しみにしています。

タクティカートオーケストラ

第6回を迎える“絶対知ってる！厳選クラシックコンサート”にて、初めてニューイヤーコンサートをお届けできることを、大変嬉しく思っております。指揮には、タクティカートオーケストラ立ち上げ当初よりご縁のある 岡本陸 さんをお迎えし、さらに 横山幸雄 さん、石田泰尚 さんという素晴らしいゲストとご一緒できることを、大変光栄に感じております。

また、naco さんによる司会や、こだわりの詰まったプログラムノート、プレトークも本公演の大きな魅力のひとつです。

耳で聴くもよし、目で楽しむもよし、それぞれの楽しみ方を見つけていただけましたら幸いです。2027年の幕開けを彩る一夜を、ぜひ会場でお楽しみください。

公演概要

タクティカートオーケストラ×厳選クラシックちゃんねる

絶対知ってる！ 厳選クラシックコンサート Vol.6

日時： 2027年1月13日（水） 18:30開演

会場： 東京オペラシティ コンサートホール

出演：

司会：naco(厳選クラシックちゃんねる)

指揮：岡本陸

ソリスト：横山幸雄(ピアノ)

コンサートマスター＆ソリスト：石田泰尚(ヴァイオリン)

管弦楽：タクティカートオーケストラ

チケット情報：https://eplus.jp/gensen-6/

公式サイト：https://www.tacticart-orchestra.com/gensen6

株式会社タクティカートについて

株式会社タクティカートは、「音楽でもっと幸せな世界に」をビジョンに掲げ、オーケストラ事業、エージェント事業などを展開する音楽プロデュース企業です。若手音楽家の支援をはじめ、クラシック音楽を活用した新しい価値の創造を目指し、年間200公演以上の企画・制作を行っています。

・会社名：株式会社タクティカート

・代表者：代表取締役 稲垣 悠一郎

・所在地：東京都港区赤坂５丁目２－３３ IsaI AkasakA 1903号室

・設立年月日：2019年1月10日

・事業内容：オーケストラ事業、エージェント事業、ソリューション事業 ほか

・公式サイト：https://www.tacticart.co.jp/

・タクティカート プレスリリース一覧：https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/94653

naco（厳選クラシックちゃんねる）について

登録者30万人を超えるYouTubeチャンネル『厳選クラシックちゃんねる』でクラシック音楽を紹介するYouTuber。

ヤマハ音楽教室ジュニア専門コースでピアノとエレクトーンの奏法を学ぶ。9歳からは作曲も開始。12歳からは合唱、18歳からは合唱に加え、リート、カンツォーネなどの声楽を学ぶ。

2020年4月より、会社員として勤務する傍ら、YouTube『厳選クラシックちゃんねる』を開設し、日本最大級のクラシック音楽解説チャンネルに成長させる。現在はYouTubeでの発信に加え、クラシックコンサートの企画・主催、MC出演や、TV・ラジオ番組への出演、書籍の執筆や雑誌連載など、活動の幅を広げている。2025年11月に初の著書『作曲家から知る「教養」としてのクラシック音楽』（KADOKAWA）を出版。

・公式サイト：https://nacoclassic.com/

・Youtube：https://www.youtube.com/@nacoclassic

・X（旧Twitter）：https://x.com/nacoclassic

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社タクティカート 担当：井上

メールアドレス：concert@tacticart.co.jp

電話番号：050-1792-0075