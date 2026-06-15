ゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』より、「ミホノブルボン」「ライスシャワー」が特大ぬいぐるみブランド「どきゅーとぷち」に登場！TAITO GEAR&GOODSにて6月19日(金)より予約受付開始！

株式会社タイトー

株式会社タイトー（本社：東京都新宿区、以下タイトー）は、特大ぬいぐるみブランド「どきゅーとぷち」の新商品として、『どきゅーとぷち ウマ娘 プリティーダービー 特大ぬいぐるみ ミホノブルボン』『どきゅーとぷち ウマ娘 プリティーダービー 特大ぬいぐるみ ライスシャワー』を発売いたします。ECサイト「TAITO GEAR&GOODS」（URL：https://taito-goods.jp/shop/default.aspx）にて、2026年6月19日(金) 11:00より予約受付を開始します。

※画像は開発中のものです。実際の商品とは若干異なる場合がございます。

詳細を見る :https://taito-goods.jp/shop/c/cdoqute/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=umamusume_pr

どきゅーとぷち「ミホノブルボン」「ライスシャワー」について

『ウマ娘 プリティーダービー』のキャラクターたちを特大ぬいぐるみにしました！高さ約70cm(耳込み) ・横約40cmの特別な存在感は「どきゅーとぷち」ならでは。愛らしいデフォルメぬいぐるみになったキャラクターたちとお家でくつろいだり、車でお出かけしたり、一緒に過ごす日々をお楽しみください。詳しくはECサイトをご覧ください。受付期間中のご予約をお見逃しなきようお願いします。

詳細を見る :https://taito-goods.jp/shop/c/cdoqute/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=umamusume_pr

商品情報

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/41970/table/734_1_c4215cb047a69b5a8f9f44583b51a08e.jpg?v=202606150151 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/41970/table/734_2_ac641aead331ab5170d4f4b74afc42cf.jpg?v=202606150151 ]

予約受付開始記念フォローリポストキャンペーン開催決定！

予約受付開始に併せて、Xでキャンペーンを開催いたします。TAITO GEAR&GOODS公式Xアカウント（@TAITO_G_G_JPN(https://x.com/TAITO_G_G_JPN)）のフォロー＆対象投稿のリポストで対象商品を抽選でプレゼント！ぜひご参加ください。



【応募方法】

1. TAITO GEAR&GOODS公式Xアカウント（@TAITO_G_G_JPN(https://x.com/TAITO_G_G_JPN)）をフォロー

2. 対象投稿をリポスト

3.対象投稿記載のキャンペーンリンクから結果を確認



【応募期間・当選賞品】

１.

2026年6月19日(金) 11:00 ～ 6月22日(月) 23:59まで

賞品：どきゅーとぷち 『ウマ娘 プリティーダービー』 特大ぬいぐるみ ミホノブルボンの購入金額分クーポンコード：1名様

２.

2026年6月19日(金) 11:00 ～ 6月22日(月) 23:59まで

賞品：どきゅーとぷち 『ウマ娘 プリティーダービー』 特大ぬいぐるみ ライスシャワーの購入金額分クーポンコード：1名様

※１.２.のキャンペーンは同時期に開催いたします。両方にご応募いただくことが可能です。

キャンペーン利用規約：https://taito-goods.jp/shop/pages/toys_cp-terms.aspx

『TAITO GEAR&GOODS』について

キャラクターグッズを取り扱うメーカー直販のサイトです。お手頃価格なのに飾り映えするフィギュアブランド「DRESSTA」に加え、超特大ぬいぐるみブランド「どきゅーと」等、多数の商品を展開しています。

TAITO GEAR&GOODS URL：https://taito-goods.jp/shop/default.aspx

『どきゅーとぷち』について

「どきゅーとぷち」は、100cmサイズのぬいぐるみブランド「どきゅーと」の超ド級の可愛さはそのままに、お迎えしやすいサイズとなった特大ぬいぐるみブランドです。

約60cmサイズの存在感に加えて、可愛らしいデフォルメデザインを是非ご堪能ください。

あなたの大好きなキャラクターがすぐそばにいるような感覚が味わえます。

【権利表記】

(C) Cygames, Inc.

(C) TAITO CORPORATION

【商標】

※TAITO、TAITOロゴ、「DRESSTA」および「どきゅーと」ロゴは、日本およびその他の国における株式会社タイトーの商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。