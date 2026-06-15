ゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』より、「ミホノブルボン」「ライスシャワー」が特大ぬいぐるみブランド「どきゅーとぷち」に登場！TAITO GEAR&GOODSにて6月19日(金)より予約受付開始！
株式会社タイトー（本社：東京都新宿区、以下タイトー）は、特大ぬいぐるみブランド「どきゅーとぷち」の新商品として、『どきゅーとぷち ウマ娘 プリティーダービー 特大ぬいぐるみ ミホノブルボン』『どきゅーとぷち ウマ娘 プリティーダービー 特大ぬいぐるみ ライスシャワー』を発売いたします。ECサイト「TAITO GEAR&GOODS」（URL：https://taito-goods.jp/shop/default.aspx）にて、2026年6月19日(金) 11:00より予約受付を開始します。
※画像は開発中のものです。実際の商品とは若干異なる場合がございます。
詳細を見る :
https://taito-goods.jp/shop/c/cdoqute/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=umamusume_pr
どきゅーとぷち「ミホノブルボン」「ライスシャワー」について
『ウマ娘 プリティーダービー』のキャラクターたちを特大ぬいぐるみにしました！高さ約70cm(耳込み) ・横約40cmの特別な存在感は「どきゅーとぷち」ならでは。愛らしいデフォルメぬいぐるみになったキャラクターたちとお家でくつろいだり、車でお出かけしたり、一緒に過ごす日々をお楽しみください。詳しくはECサイトをご覧ください。受付期間中のご予約をお見逃しなきようお願いします。
詳細を見る :
https://taito-goods.jp/shop/c/cdoqute/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=umamusume_pr
商品情報
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/41970/table/734_1_c4215cb047a69b5a8f9f44583b51a08e.jpg?v=202606150151 ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/41970/table/734_2_ac641aead331ab5170d4f4b74afc42cf.jpg?v=202606150151 ]
予約受付開始記念フォローリポストキャンペーン開催決定！
予約受付開始に併せて、Xでキャンペーンを開催いたします。TAITO GEAR&GOODS公式Xアカウント（@TAITO_G_G_JPN(https://x.com/TAITO_G_G_JPN)）のフォロー＆対象投稿のリポストで対象商品を抽選でプレゼント！ぜひご参加ください。
【応募方法】
1. TAITO GEAR&GOODS公式Xアカウント（@TAITO_G_G_JPN(https://x.com/TAITO_G_G_JPN)）をフォロー
2. 対象投稿をリポスト
3.対象投稿記載のキャンペーンリンクから結果を確認
【応募期間・当選賞品】
１.
2026年6月19日(金) 11:00 ～ 6月22日(月) 23:59まで
賞品：どきゅーとぷち 『ウマ娘 プリティーダービー』 特大ぬいぐるみ ミホノブルボンの購入金額分クーポンコード：1名様
２.
2026年6月19日(金) 11:00 ～ 6月22日(月) 23:59まで
賞品：どきゅーとぷち 『ウマ娘 プリティーダービー』 特大ぬいぐるみ ライスシャワーの購入金額分クーポンコード：1名様
※１.２.のキャンペーンは同時期に開催いたします。両方にご応募いただくことが可能です。
キャンペーン利用規約：https://taito-goods.jp/shop/pages/toys_cp-terms.aspx
『TAITO GEAR&GOODS』について
キャラクターグッズを取り扱うメーカー直販のサイトです。お手頃価格なのに飾り映えするフィギュアブランド「DRESSTA」に加え、超特大ぬいぐるみブランド「どきゅーと」等、多数の商品を展開しています。
TAITO GEAR&GOODS URL：https://taito-goods.jp/shop/default.aspx
『どきゅーとぷち』について
「どきゅーとぷち」は、100cmサイズのぬいぐるみブランド「どきゅーと」の超ド級の可愛さはそのままに、お迎えしやすいサイズとなった特大ぬいぐるみブランドです。
約60cmサイズの存在感に加えて、可愛らしいデフォルメデザインを是非ご堪能ください。
あなたの大好きなキャラクターがすぐそばにいるような感覚が味わえます。
【権利表記】
(C) Cygames, Inc.
(C) TAITO CORPORATION
【商標】
※TAITO、TAITOロゴ、「DRESSTA」および「どきゅーと」ロゴは、日本およびその他の国における株式会社タイトーの商標または登録商標です。
※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。