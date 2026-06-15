「重要鉱物の獲得競争と供給確保への道筋」と題して、一般社団法人日本メタル経済研究所 特任アナリスト 志田 富雄氏によるセミナーを2026年7月16日(木)に開催!!
[セミナー詳細]
https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26369
[SSKセミナー]
【AI・脱炭素時代の資源ナショナリズム】
重要鉱物の獲得競争と供給確保への道筋
～企業はどう備えるべきか～
[講 師]
一般社団法人日本メタル経済研究所
特任アナリスト 志田 富雄 氏
[日 時]
２０２６年７月１６日（木） 午前１０時～１２時
[受講方法]
■会場受講
ＳＳＫ セミナールーム
東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ
■ライブ配信 (Zoomウェビナー)
■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）
[重点講義内容]
レアアース（希土類）などのレアメタル（希少金属）から銅まで金属の重要性が増している。AI（人工知能）の普及を支えるデータセンターの建設ラッシュや再生可能エネルギー、EVの普及で需要が拡大する一方、資源ナショナリズムや環境問題で供給不安が高まっているからだ。
中東情勢の混乱をはじめとする地政学リスク、世界の分断も安定調達を困難にする。金属精錬の分野でも存在感を増した中国は輸出規制だけでなく、安値輸出で日米欧のサプラーチェーンを揺さぶる。米国は昨年改定した重要鉱物リストに銅など10種の金属を加えた。
日本企業はどう動くべきか。
１．時代で変化する「重要鉱物」
２．AIもEVも未来の技術は金属頼み
３．鉱山開発で増す課題とコスト
４．中東情勢の緊迫など国際情勢の変化はどう影響？
５．中国の揺さぶりは輸出規制だけではない
～サプライチェーン構築への課題
６．日本企業に「コスト増」を受け入れる覚悟はあるか
７．質疑応答／名刺交換
【お問い合わせ先】
新社会システム総合研究所
東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ
Email: info@ssk21.co.jp
TEL: 03-5532-8850
FAX: 03-5532-8851
URL: https://www.ssk21.co.jp
【新社会システム総合研究所(SSK)について】
新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。
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