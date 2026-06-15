梅酒カクテル専門店「The CHOYA（ザ チョーヤ）銀座BAR」完熟梅シロップに完熟梅のフルーツ氷、完熟梅のコンポートと完熟梅づくし！梅酒カクテルクリームソーダ「完熟梅リッチ」を新発売！

チョーヤ梅酒株式会社

チョーヤ梅酒株式会社 (本社：大阪府羽曳野市、社長：金銅重弘、以下チョーヤ) は、梅酒カクテル専門店「The CHOYA 銀座BAR (ザ チョーヤ ギンザバー) 」にて、梅酒カクテルクリームソーダ「完熟梅リッチ」を2026年6月18日 (木) から2026年8月26日 (水) まで期間限定で販売します。

梅酒カクテルクリームソーダ「完熟梅リッチ」は、完熟南高梅を１粒ずつ種を抜きフルーティーな香りの果肉を使用したオリジナルの完熟梅シロップと紀州産南高梅100％の梅酒にマンゴージュースをブレンドしたベースに、完熟梅シロップを使用したフルーツ氷をたっぷり入れ、ソーダで割りました。その上に完熟梅ヨーグルトのエスプーマ、完熟梅とシロップで丁寧に煮詰めた完熟梅のコンポートを１粒乗せ、スライスしたオレンジで蓋をし、完熟梅シロップがけバニラアイスを乗せ梅最中を添えました。

完熟梅の桃の様なフルーティーで華やかな香りとしっかりとした酸味を実感できる夏にピッタリなリッチな味わいの梅酒カクテルです。

新作カクテルは、アルコール入りの酔うタイプとノンアルコールの酔わないタイプからお選びいただけます。また、梅をアレンジしたフードや梅酒との相性を考えたオードブルやスイーツに、3～5種類の利き梅酒が楽しめるフライトセットや人気の梅酒カクテルにノンアルコール梅酒カクテルなど、100種類以上のドリンクが2時間30分飲み放題 (ラストオーダー30分前)の「梅づくしアフタヌーンティー＆ハイティー」コースの選べるデザートとしてもお楽しみいただけます。コーヒーや紅茶などホットドリンクも飲み放題に含まれておりますので、大人カジュアルな空間でゆったりくつろぎながらお楽しみください。お友達やご家族との遅めのランチやくつろぎのカフェタイムとして、お買い物の休憩の場としてお気軽にお立ち寄りください。

■商品概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/45487/table/222_1_266456ca2c935e1005b70dc35a77574d.jpg?v=202606150151 ]

※アルコール入りとノンアルコールからお選びいただけます。

※チャージ料別途

■コース概要[表2: https://prtimes.jp/data/corp/45487/table/222_2_adbf70145232e42cf240caaaba8d6f3f.jpg?v=202606150151 ]

■フードメニュー例

＜オードブル＞

・アイスクリームな梅ポテトサラダ

・梅の実入りチーズホイップ最中

・三元豚ポークパストラミ 梅コンフィチュール

・ハモンセラーノ 梅コンフィチュール

・合鴨の薫製 梅コンフィチュール

・燻製梅

＜梅酒が進むセイボリー＞

・ササミとチーズのフリット 梅タルタルを添えて

・梅干し風味のフライドポテト

＜プティフール盛り合わせ＞

・梅チーズタルト

・さくさく梅あられ

・梅酒風味のパウンドケーキ

・ベイクドチョコレート 梅ペッパーソース

＜デザート＞

・梅酒カクテルクリームソーダ 完熟梅リッチ

※アルコールタイプとノンアルコールタイプからお選びください。

※季節など状況によりプラン内容が変更になる場合がございます。

■飲み放題ドリンクメニュー例

＜アルコール＞

(The CHOYAソニック・The CHOYAハイボール・The CHOYAレモンサワー・The CHOYA生姜・The CHOYA HOTEA・The CHOYAロワイヤル・The CHOYAサングリア・The CHOYAビア）

・利き梅酒The CHOYA フライト ５種類

本格梅酒ならではの個性をご堪能ください。

（シングルイヤー・エイジドスリーイヤーズ・ブラック・フルーティー・黒糖梅酒)

・利き梅酒The CHOYA 至極のフライト ３種類

（至極の梅・紀州南高梅原酒・大地の梅）

他、The CHOYA 大地の梅・The CHOYA至極の梅・The CHOYA梅サルーテ・The CHOYA×桃・The CHOYA×パイン・The CHOYA ミュール・The CHOYA クバーノ・The CHOYA デイジーなど

＜ノンアルコール / その他ドリンク＞

酔わないウメッシュ・酔わない梅レモンサワー・酔わないThe CHOYA・ノンカクThe CHOYA・ノンカク梅スカッシュ・コーヒー・紅茶・ウーロン茶など

The CHOYA 銀座BARでは、お客様に「常に梅との新しい出会い」をお届けする事をコンセプトにこれからも運営して参ります。梅気分の際には、お気軽にお立ち寄りください。

チョーヤは「とどけ、梅のちから。」をスローガンに、梅のもつ新しい可能性を追求し、健康的で楽しい毎日を送れるよう梅の素晴らしさを世界中の人々にお届けします。

■店舗概要[表3: https://prtimes.jp/data/corp/45487/table/222_3_531d1d15caeb096eafb922d0667b0be6.jpg?v=202606150151 ]

※店内は全面禁煙となっております。ご注意ください。

店舗ホームページへ :https://www.choya.co.jp/the-choya-ginza-bar/

日本発祥の伝統的リキュールである本格梅酒の飲用スタイルを進化させ、文化として世界に発信する事を目的にオープンしたチョーヤ梅酒初の常設バー。次世代のスタンダードとして開発した本格梅酒「The CHOYA」をベースとしたカクテル、梅酒や梅干しを使用した梅フードなど合わせて100種類以上のオリジナルメニューをお楽しみいただけます。

■会社概要[表4: https://prtimes.jp/data/corp/45487/table/222_4_7a7fc400d5485fcaa24e640ea5ecab67.jpg?v=202606150151 ]CHOYAホームページへ :https://www.choya.jp

■お問い合わせ先

チョーヤ梅酒株式会社

TEL： 072-956-0515 (代表)