【応募開始】賞金100万円＆蒼井翔太さんボイスドラマ化！「エブリスタ小説大賞2026 めちゃコミック 女性向けマンガ原作大賞」応募開始

株式会社エブリスタ

株式会社エブリスタ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山下正樹）は、自社で運営する小説投稿サイト「エブリスタ」において、株式会社めちゃコミックとコラボした『めちゃコミック 女性向けマンガ原作大賞』を2026年6月15日（月）より開催いたします。

第6回目となる今回は、より幅広い作品を募集するためテーマを拡張し、過去最大の賞金100万円をご用意。さらに、特別審査員として「うたの☆プリンスさまっ♪」美風藍役などで大人気の声優蒼井翔太さんが参加。ボイス賞に輝いた作品は、蒼井翔太さんによるボイスドラマ化を予定しています。



「応援したくなるヒロイン」や、「蒼井翔太さんに演じてほしいヒーロー」を描いた作品など、多くのご応募をお待ちしています。

開催期間は2026年6月15日（月）～9月13日（日）まで。

『めちゃコミック 女性向けマンガ原作大賞』コンテスト特設ページ

https://estar.jp/official_contests/159888

あなたの小説が「めちゃコミック」でマンガに！

『めちゃコミック 女性向けマンガ原作大賞』は、株式会社めちゃコミックとエブリスタが共同で開催する、女性向けコミカライズ作品の原作を発掘するための小説コンテストです。

本コンテストでは、20～40代の女性を虜にするラブストーリーやロマンスファンタジー作品を募集します。

「めちゃコミック」の読者は、主人公に深く感情移入して、主人公を応援しながら物語を読み進めます。

なぜ恋に落ちたのか、なぜ一歩踏み出す勇気が持てたのか、なぜあえてつらい道を選んだのか…。

そんな“心の変化”や“心の動き”を丁寧に描いた作品を求めています。

主人公の葛藤や決断がリアルであればあるほど、「めちゃコミック」読者は最後まで主人公に寄り添い、応援してくれます。読者に愛され、応援される主人公をお待ちしています！

『めちゃコミック 女性向けマンガ原作大賞』コンテスト特設ページ

https://estar.jp/official_contests/159888

■賞典

- 大賞

（1）めちゃコミックオリジナルでのコミカライズ確約

（2）賞金100万円

（3）めちゃコミック編集部より講評

- 銀賞

（1）めちゃコミックオリジナルでのコミカライズ検討

（2）賞金10万円

（3）めちゃコミック編集部より講評

- 銅賞

（1）めちゃコミックオリジナルでのコミカライズ検討

（2）賞金1万円

（3）めちゃコミック編集部より講評

- ボイス賞

（1）蒼井翔太さんによるボイスドラマ化

（2）めちゃコミックオリジナルでのコミカライズ検討

（3）特別審査員・蒼井翔太さんのコメント

■特別審査員のご紹介

蒼井翔太（SHOUTA AOI）

8月11日生まれ、福井県出身。

2011年声優デビュー。代表作に「うたの☆プリンスさまっ♪」美風藍役、「カードファイト!!ヴァンガードwill＋Dress」近導ユウユ、「ファンタシースターオンライン2ジアニメーション」橘イツキ、「プリンセスコネクト！Re:Dive」カイザーインサイト、「乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…」ジオルド・スティアート、「犯人の犯沢さん」犯沢真人など他多数。

2013年6月にミニアルバム「ブルーバード」を発表後、独自の世界観を開拓、独走し続ける。

声優、俳優、舞台、歌手など幅広く活躍中。

―蒼井翔太さんからのコメント―

この度新設されましたボイス賞の“特別審査員”に就任いたしました、蒼井翔太です！

今回の“ボイス賞”受賞作品には、僕が実際にボイスを吹き込み、“ボイスドラマ”としてみなさまにお届けする予定です。

僕に演じてほしいヒーロー像を盛り込んだ、自由で楽しい物語を待っています。もちろんロマンスラブコメ（？）でも大歓迎！

みなさまの物語にたくさん出会いたい！お待ちしています！

■スケジュール

■応募要項

- 応募期間：2026年6月15日(月)12:00:00～2026年9月13日(日)27:59:59- 一次発表：2026年11月上旬頃予定- 二次発表：2026年12月上旬頃予定- 最終結果発表：2027年2月上旬頃予定- 5万文字以上の作品（短編連作も可）- 20代～40代の女性を主な読者と想定したコミカライズ原作- 恋愛要素、あるいは男女の人間関係が含まれた作品であること

今年度は「応援したくなるヒロイン」を軸として推奨ストーリーを設定いたしました。

１.「明治・大正×健気な不遇女子×孤高のヒーロー」

２.「現代×割を食いがち心優しき有能女子×孤高のヒーロー」

３.「西洋ファンタジー×自分の人生は自分で決めますヒロイン」

４.「西洋ファンタジー×利害の一致で共闘することになった二人」

応募要項の詳細は、エブリスタ上で公開しているコンテスト特設ページでご確認いただけます。

https://estar.jp/official_contests/159888

また、本コンテストの開催に合わせ、「めちゃコミック」編集者への特別インタビューを掲載しています。コンテストでどんな作品を求めているのか、「めちゃコミック」ではどのようなマンガがヒットしているのかなど、応募者必読の内容となっています。

https://monokaki.ink/n/nf792425dc488

【めちゃコミックオリジナルのご紹介】

「めちゃコミック」で高い支持を得ているのが、エブリスタ原作を中心としたコミカライズ作品です。

ドラマ化された『癒やしのお隣さんには秘密がある』（原作：梅澤夏子氏）、総売上が５億円を突破した『大正身代わり婚～金平糖は甘くほどけて～』（原作：卯月みか氏）など、エブリスタ原作から続々メガヒットが誕生しています。

■めちゃコミックオリジナル公式サイト

https://original.mechacomic.jp/

■めちゃコミック

https://mechacomic.jp/

■エブリスタとは

2010年よりサービスを開始。恋愛やファンタジー、ホラー、ミステリー、BL、青春、ノンフィクションなど多様なジャンルの作品が投稿されている小説創作プラットフォームです。

エブリスタ編集部の目に止まった投稿作品は、40社以上の出版社と提携し、書籍化・メディア化のオファーを行いデビューのサポートをしています。

また、受賞作品は書籍化・コミカライズの権利を得ることができる出版社と共同開催の「エブリスタ小説大賞」や、100文字から参加できる短編コンテスト「妄想コンテスト」等作家ニーズにあわせた様々なコンテストを常時開催しています。

クリエイター創作支援プログラムとして「スターギフト」等収益還元機能の提供などサービスの充実を図るとともに、デビューを目指す多くの小説家の方々を応援してまいります。

今後もエブリスタは「誰もが輝ける場所（everystar）」をコンセプトに、一人一人の思いや言葉から生まれる物語をひろく世界へ届けられるクリエイティブコミュニティであり続けます。

■関連情報

■「エブリスタ小説大賞2026」特設ページ

https://estar.jp/official_contests/gp

■Web小説投稿サイト「エブリスタ」

https://estar.jp/

■「エブリスタ」公式X（Twitter）

https://x.com/estar_jp

■会社概要

会社名：株式会社エブリスタ

代表者：代表取締役社長 山下正樹

所在地：〒101-0051 東京都千代田区神田神保町一丁目1番地1 フロントプレイス神田神保町8F

設立：2010年4月1日

事業内容：小説投稿サイトの運営、書籍化・メディア化のプロデュース、電子書籍の出版その他の出版関連事業

関連会社：株式会社めちゃコミック

URL：https://everystar.jp/