約10年愛されたロングセラーがリニューアル。シカ由来「CicaEx8(TM)」と植物由来「ヴィーガンPDRN※1」を新配合。NEW「アークティックレスキュー」シリーズ　2026/7/10 発売

株式会社Apex Commerceリニューアルしたアークティックレスキューシリーズ（左から：シートマスク、クリーム、ブースター、フォームクレンザー）

オーストラリア生まれの敏感肌・年齢肌・肌荒れ向けに開発されたハイブリッド型スキンケアブランド SNOW FOX SKINCARE（株式会社 Apex Commerce 代表：茂住 昌子）は、約10年にわたり愛されてきたシグネチャーシリーズ「アークティックシリーズ」を全面刷新。新「アークティックレスキュー」シリーズ【シートマスク／クリーム／フォームクレンザーの全3品】と、ブランド初の高保湿ブースター美容液「バイオセルラー モイスチャー ブースター」を、2026年7月10日（金）に公式オンラインストア・REMEDY CAVE（直営店）・楽天市場・Amazon・Yahoo!ショッピングほかで発売します。先立って、2026年6月15日に先行販売キットが公式のオンラインショップで予約にて発売開始します。

新アークティックレスキューシリーズはブランドが大切にしてきた肌の火照りを抑える“ひんやり”心地よい使用感※2をそのままに、先端の原料を配合した事で、従来のシリーズ以上に飛躍して肌変化への手応えを感じられるシリーズにアップグレードされました。先端の原料として、シカ（ツボクサ）由来の独自配合成分「CicaEx8(TM)」（整肌・保湿成分※3）と、うるおい成分「PDRN※1」を新たに配合。市場で主流の鮭（動物）由来ではなく、より明確にSNOW FOX SKINCAREが求める肌変化に近づくと結論付けた植物（ブロッコリー）由来の“ヴィーガンPDRN”を採用し、シリーズを最新世代へと刷新しました。加えて、配合した先端成分についても、品質と再現性に妥協せず、約2年をかけて世界中のサプライヤーを精査。研究データと実際の原料の質や肌変化の比較について徹底して調査し、慎重にサプライヤーを厳選しました。原料選びも絶対に妥協しない--これがSNOW FOX SKINCAREの揺るがない姿勢です。

今回のリニューアルはSNOW FOX SKINCAREが2026年から2027年にかけて展開するブランド全体のリニューアルの旅への幕開けでもあります。

※1 PDRN（ポリデオキシリボヌクレオチド）は、うるおい分野で近年注目される成分の通称です。本シリーズが採用するのは加水分解DNA（ブロッコリー由来・うるおい/保湿成分）です。

※2 清涼感・なめらかさ等は使用感の表現です。

※3 CicaEx8(TM)：ツボクサ葉小胞（整肌・保湿成分）の独自処方名です。

＜約10年のロングセラーを、いま刷新する理由＞

SNOW FOX SKINCAREのアークティックシリーズは、創業時に最初にできたシリーズでした。重度の肌荒れに悩んだPhoebe Songが自身も含め、世界中の敏感肌の方に肌変化という革命をもたらす事を目的として設計され、最初のアークティックシリーズが2016年に完成してから、10年にもわたり“クール”な心地よい使用感※2と肌変化を提供し続けてきました。結果、10年を経て、ブランドは世界中の肌悩みファンの心をつかみ、今日まで愛されてきました。その顧客体験とブランドの思想を変えずに、いま注目される100%植物由来成分を採用し中身を磨き直し再設計した--それが今回のリニューアルです。

＜注目の配合成分１.＞ CicaEx8(TM)（ツボクサ葉小胞／整肌・保湿成分）

敏感肌ケアの定番として長年親しまれてきた「シカ（ツボクサ／Centella Asiatica）」。市場のシカ配合品の多くは葉や茎の「エキス（抽出液）」ですが、独自配合成分『CicaEx8(TM)』は、ツボクサの葉から独自技術で植物が葉のなかで包んでいた状態をそのまま取り出した約160nmの微細な『ツボクサ葉小胞』です。サイズは毛穴の約500分の1ほど（整肌・保湿成分※3）で角質層にしっかり届きます。

※ ツボクサ葉小胞は配合成分であり、効果効能を保証するものではありません。

※ サイズ・品質に関する情報は配合原料の物性データ（参考値）です。

＜注目の配合成分２.＞ ヴィーガンPDRN（加水分解DNA／ブロッコリー由来・うるおい成分）

いま最も注目される先端のうるおい成分のひとつ「PDRN※1」。市場で流通するPDRN（加水分解DNA）の多くは、鮭（サーモン）の精子・白子に由来します。SNOW FOX SKINCAREは数ある原料のなかから、植物（ブロッコリー）由来の“ヴィーガンPDRN”を選びました。原料メーカーのリサーチとブランド独自の研究で、敏感肌が求める肌変化により近い結果をもたらしたのが、ブロッコリー由来のPDRNでした。

※ 加水分解DNA（ブロッコリー由来）は配合成分（うるおい・保湿成分）であり、効果効能を保証するものではありません。

＜注目の配合成分３.＞ 「多層保水（ハイドレーション2.0）」設計

ヒアルロン酸はもう“1種類”じゃ足りない。私たちはそう考えています。サイズの異なる5種のヒアルロン酸（保湿成分）を層状に重ねる「多層保水（ハイドレーション2.0）」設計をブランド初の高保湿ブースター美容液「バイオセルラー モイスチャー ブースター」に採用。パワフルな保湿力が敏感肌や年齢肌の乾いた肌をとことん潤します。

採用した5種のヒアルロン酸（いずれも保湿成分）

ヒアルロン酸Na

ヒアルロン酸

加水分解ヒアルロン酸

加水分解ヒアルロン酸Na

ヒアルロン酸クロスポリマーNa

アークティックレスキュー ヴィーガン マスク（シートマスク）

アークティックレスキュー ヴィーガン マスク(5枚入り) 8,580円（税込）格別な“ひんやり”体験

ブランドのロングセラーであるアークティック ブリーズ レスキュー マスクを、より上質な成分配合へとリニューアル。ツボクサ葉小胞（整肌・保湿成分・CicaEx8(TM)）と、ブロッコリー由来の加水分解DNA（ヴィーガンPDRN・うるおい成分）を新たに配合。さらに、海由来のワカメエキス（保湿成分）も配合し、海のミネラル豊かな恵みも取り入れた、SNOW FOX SKINCARE らしいハイブリッド処方のシートマスクです。

うるおいを与え、乾燥や季節のゆらぎを感じる肌を整え、使うほどに、明るく澄んだ印象のすこやかな肌へ。使用前に冷蔵庫で冷やせば、さらに格別な“ひんやり”体験に。夏は手放せないアイテムです。

全成分：水、アロエベラ液汁*、グリセリン、ダマスクバラ花水*、レウコノストック/ダイコン根発酵液、プロパンジオール、ツボクサ葉小胞、加水分解DNA、アニス酸Na、ワカメエキス、カプリン酸ポリグリセリル-４、ハッカ水*、1,2-ヘキサンジオール、キサンタンガム、EDTA-2Na、ニオイテンジクアオイ花油*、セイヨウハッカ油*、メントール

* オーガニック認証原料

シート素材：100％オーガニックイタリアンコットン無漂白・生分解性

商品ページ：https://snowfoxskincare.jp/products/arctic-rescue-mask

バイオセルラー モイスチャー ブースター（高保湿ブースター美容液）

バイオセルラー モイスチャー ブースター 30ml 12,650円（税込）使い方を自由に組み立てる“ベース美容液”

人気の「ブースターボール」を高保湿美容液へと進化させた、ブランド初の高保湿ブースター美容液です。米国などで広がる「ペプチド注射」ブームを背景に、針を使わない“塗る”ブースターとして設計しました。ひとつのヒアルロン酸では届かない層も、サイズの異なる5種を層状に重ねる“多層保水（ハイドレーション2.0）”設計で、肌表面から角層のすみずみまで、ムラなくうるおいで満たします。

成分表の一番上にある、たっぷりと配合したセンチフォリアバラ花水は、肌にうるおいを与えてキメを整えながら、使うたびに自然なバラの香りで包み込みます。

さらに注目すべきは、ダマスクバラカルス細胞外小胞・乳酸桿菌細胞外小胞（いずれも植物・微生物由来の保湿成分）を採用したこと。希少なバラのカルス（植物の細胞群）と乳酸菌に由来する微細な保湿成分が、多重ヒアルロン酸とともに角層をうるおいで満たし、乾燥に負けないなめらかな肌印象へ整えます。

吸水力の高いヒアルロン酸を多層に重ねた処方のため、美容液をお肌に載せた後は SNOW FOX SKINCARE のシートマスクで“ふた”をしていただくのがおすすめです。ブースターは潤いの蓋がない状態で使うと、中からの水分を外に引っ張り、逆効果になってしまうほどの保湿力を持っています。

全成分：センチフォリアバラ花水、水、BG、1,2-ヘキサンジオール、ヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸、加水分解ヒアルロン酸、加水分解ヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸クロスポリマーNa、ダマスクバラカルス細胞外小胞、乳酸桿菌細胞外小胞、クロルフェネシン、フェノキシエタノール※5

※4 ヒアルロン酸Na・ヒアルロン酸・加水分解ヒアルロン酸・加水分解ヒアルロン酸Na・ヒアルロン酸クロスポリマーNa（いずれも保湿成分）。

※5 原料の製造工程の規制により、複合成分の原料に微量のフェノキシエタノールが含まれています。直接配合はしておりません。

商品ページ：https://snowfoxskincare.jp/products/biocellular-moisture-booster

アークティックレスキュー ヴィーガン クリーム

アークティックレスキュー ヴィーガン クリーム \9,900（税込）上質な処方へリニューアル

なめらかでなじみの良いシルクのようなクリームベースはそのままに、ツボクサ葉小胞（整肌・保湿成分・CicaEx8(TM)）と、ブロッコリー由来の加水分解DNA（ヴィーガンPDRN・うるおい成分）を新たに配合しました。

マカデミア種子油・ホホバ種子油・オリーブ果実油（いずれも保湿成分）を含む、うるおいクリームです。乾燥・年齢を重ねた肌・敏感に傾いた肌・乾燥でゆらぎがちな肌になめらかでベタつかない、すっとなじむ感触でうるおいを与え、乾燥から肌を守り、すこやかな肌印象へ導きます。

全成分：水、アロエベラ液汁*、トリ（カプリル酸/カプリン酸）グリセリル、ステアリルアルコール、マカデミア種子油*、ホホバ種子油*、ステアロイルグルタミン酸Na、グリセリン、オリーブ果実油*、レウコノストック/ダイコン根発酵液、1,2-ヘキサンジオール、ツボクサ葉小胞（＝CicaEx8(TM)／整肌・保湿成分）、加水分解DNA（ブロッコリー由来／うるおい・保湿成分）、異性化糖、オタネニンジン根エキス、ソルビン酸K、ローマカミツレ花水*、安息香酸Na、クエン酸Na、キサンタンガム、クエン酸、ビターオレンジ葉/枝油*、ローズマリー葉油*、セイヨウハッカ油*

* オーガニック認証原料

商品ページ：https://snowfoxskincare.jp/products/arctic-rescue-cream

アークティックレスキュー ヴィーガン フォームクレンザー

アークティックレスキュー ヴィーガン フォームクレンザー 6,490円（税込）スキンケアな洗顔フォーム

より上質な処方へとリニューアル。泡からクリームへと変化するふんわりとした洗い心地はそのままに、ツボクサ葉小胞（整肌・保湿成分・CicaEx8(TM)）と、ブロッコリー由来の加水分解DNA（ヴィーガンPDRN・うるおい成分）を新たに配合した、ひんやり心地よいデイリークレンズです。

泡からクリームへと変化する洗い心地と洗い終わった後のしっとり感とクール感が癖になる洗顔フォームです。

余分な皮脂や汚れ、メイク残りを洗い流し、皮膚を清浄にするだけでなく、肌を整えるスキンケア要素もある優れものです。

全成分：水、アロエベラ液汁*、デシルグルコシド、ココイルグルタミン酸2Na、ココイルグルタミン酸Na、グリセリン、ハッカ水*、カプリル酸グリセリル、ウンデシレン酸グリセリル、クエン酸、セイヨウハッカ油*、アニス酸Na、1,2-ヘキサンジオール、加水分解DNA、ツボクサ葉小胞

* オーガニック認証原料

商品ページ：https://snowfoxskincare.jp/products/arctic-rescue-foam-cleanser

リニューアル発売記念限定セット ＆ 年に一度のFOX MAX決算SALE 開始

66,000円→ 42,570円 35.5%OFF６月15日～数量限定予約販売

発売記念セット内容：▼セット内容（税込）価格: 42,570円 （23,430円相当のプレゼント）

・アークティックレスキュー ヴィーガン マスク（8,580円）

・バイオセルラー モイスチャー ブースター（12,650円）

・アークティックレスキュー ヴィーガン クリーム（9,900円）

・アークティックレスキュー ヴィーガン フォームクレンザー（6,490円）

・EVAショルダーバッグ

予約限定ギフト：

・【先行予約販売限定】ホログラムサマーミニポーチ

・ プレミアム FOX バンブーブレンド ヘアドライタオル（5,280円）

・プレミアム FOX カッサ ホワイト ヘアブラシ（16,500円）

割引額：35%OFF

価格：42,570円（税込）

発送は7月1日から順次。

7月1日以降はホログラムサマーミニポーチはつきません。

商品ページ：https://snowfoxskincare.jp/pages/arctic-rescue-series

「アークティックレスキュー コレクション」幕開け

2026年通年の展開

今回の4品発売は、ブランドが2026年を通して展開する「アークティックレスキュー コレクション」の幕開けです。シリーズの体験を、より広いお手入れの領域へと広げていきます。

2026年 7月：アークティックレスキュー4品（マスク／ブースター／クリーム／フォームクレンザー）

2026年 8月予定：アークティックレスキュー セラム

2026年 秋予定：アークティックシリーズ シャンプー／コンディショナー

＜創業者 フィービー・ソング メッセージ＞

「私自身、敏感に傾いた肌や季節のゆらぎに長く向き合ってきました。だからこそ、ただ新しい成分を加えるのではなく、SNOW FOX SKINCARE が大切にしてきた本気のクール感、敏感肌への真摯な姿勢を守りながら、CicaEx8(TM) や先端のうるおい成分を丁寧に取り入れました。慣れ親しんだ使い心地はそのままに、中身は新しい世代へ。アークティックレスキュー シリーズが、肌にも気持ちにも、やさしいひと息になりますように。」

＜SNOW FOX SKINCARE について＞

オーガニック、エシカル、ナチュラル--美容にはさまざまな“物語”がありますが、毎日鏡の前に立つ人が本当に求めているのは「肌が変わった」という実感です。SNOW FOX SKINCARE は、その問いに正面から向き合うブランド。東洋ハーブの知恵と先端の皮膚科学を掛け合わせ、敏感肌でも使える優しさと、確かな手応えの両立を追求してきました。オーガニック・ナチュラルの枠を超えて、本物の肌変化を。SNOW FOX SKINCARE は、今までも、これからも、結果を約束し続けます。

SNOW FOX SKINCARE は、肌疾患を抱える超敏感肌の創業者 フィービー・ソング が「普通の肌に戻りたい」という願いから生み出したブランドです。台湾に伝わる東洋ハーブの知恵と最先端の皮膚科学を掛け合わせ、敏感肌でも使える優しさと、先端の原料による確かな手応えを両立する“ハイブリッドスキンケア”として、敏感肌から年齢肌・あらゆる肌悩みまで応えてきました。2016年末にオーストラリアで発売され、2021年5月にECサイトで日本の公式販売を開始。様々な雑誌やメディアで取り上げられています。

【日本ブランドオーナー 茂住 昌子】

＜ブランドの信条 ― 地球第一主義（Earth First）＞

1. クルエルティフリー： 動物実験に反対し、動物実験が義務付けられている地域では直接販売していません。

2. プロフェッショナル： 皮膚科医と共同開発のもと、敏感肌の方を対象に試験を実施しています。

3. オーシャンセーフ： 海洋に安全な成分を使用しています。

4. 無添加・クリーン： EUで禁止されている1,800以上の成分や、合成保存料・合成着色料・合成香料を使用していません。人にも環境にも優しい成分・素材を採用しています。

※ 複合成分や一定の原料にはフェノキシエタノール配合が義務付けられているものもあり、直接配合ではなくても表示の義務づけが生じる場合があるため、一部の商品にはフェノキシエタノールの表記があります。

5. 環境配慮： リサイクル可能な容器、オーガニック認証・無漂白・生分解性のコットンシートを採用しています。

■ 会社概要

商号： 株式会社Apex Commerce（英：Apex Commerce Inc）

代表者： 代表取締役社長 茂住 昌子

所在地： 〒939-8093 富山県富山市大泉東町1丁目9-23

設立： 2019年8月1日

資本金： 1,000万円

事業内容：

化粧品・関連商品の輸入・製造販売・卸・EC販売、ブランディング・広告運用（化粧品製造販売業／化粧品製造業／医薬品卸売業／医薬品販売業 取得）。SNOW FOX SKINCARE日本総代理店事業、コンセプト漢方薬店「REMEDY CAVE」運営

公式サイト： https://snowfoxskincare.jp/

直営店：REMEDY CAVE（東京・北青山）https://remedycave.com/

SNS：

Instagram @snowfoxskincarejapan／X @SnowFoxJapan

PR TIMES： https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/78351

表記について（▲は半角アキ）

ブランド名：（英）SNOW▲FOX▲SKINCARE （日）スノー▲フォックス▲スキンケア

会社名：（英）Apex▲Commerce▲Inc （日）エイペックス▲コマース

製品名表記（▲は全角スペース）

アークティックレスキュー▲ヴィーガン▲マスク

バイオセルラー▲モイスチャー▲ブースター

アークティックレスキュー▲ヴィーガン▲クリーム

アークティックレスキュー▲ヴィーガン▲フォームクレンザー

読者お問い合わせ先

株式会社Apex Commerce

SNOW FOX SKINCARE スノー フォックス スキンケア事業部

TEL：076-413-8302

注釈

※ 本リリース中の「うるおい」「整肌」「保湿」「保護」「肌を整える」等は、化粧品の効能効果の範囲内の表現です。

※ ツボクサ葉小胞・加水分解DNA・各種ヒアルロン酸・細胞外小胞は、いずれも配合成分であり、効果効能を保証するものではありません。

※「PDRN」は、うるおい分野で近年注目される成分の通称です。本シリーズが採用するのは植物（ブロッコリー）由来の加水分解DNA（うるおい・保湿成分）です。

※ 清涼感・なめらかさ等は使用感の表現です。日やけの後は、ほてりやヒリつきがおさまった肌に、肌状態を確認のうえご使用ください。

※「エイジングケア」とは、年齢に応じたうるおいのお手入れのことです。