第8回富士見ノベル大賞受賞作　6月15日（月）より3か月連続刊行！！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、第8回富士見ノベル大賞で入選した3作品『黒医の公爵と死に戻りの聖女』（著：干野ワニ）、『王家公認、偽聖女です』（著：坂井ひなぎ）、『かくりよ領事館の料理番』（著：矢古宇由佳）を富士見L文庫より2026年6月～8月に3か月連続刊行いたします。

■第8回富士見ノベル大賞受賞作 特設サイト

https://www.kadokawa.co.jp/topics/17009/

多数の応募作の中から選出された珠玉の3作が、6月15日（月）発売の『黒医の公爵と死に戻りの聖女 その愛は運命の円環を解く』を皮切りに3か月連続で刊行となります。

レーベルに新たな風を吹き込む3作品を、ぜひお手に取ってお楽しみください。

【優秀賞】最終章に待つどんでん返しは必読！ 『黒医の公爵と死に戻りの聖女 その愛は運命の円環を解く』

黒医の公爵と死に戻りの聖女 その愛は運命の円環を解く

著者：干野ワニ

イラスト：藤小豆

発行：富士見L文庫／株式会社KADOKAWA

発売日：2026年6月15日

定価：990円（本体900円＋税）

ISBN：9784040764016

書誌情報：https://www.kadokawa.co.jp/product/322601000510/

聖女選定の儀で起きた悲劇――死に戻りの奇跡で結末を覆せ！

神聖なる聖女選定の儀の最中、４人の候補が殺された。

唯一生き残ったファウスティナは、腹黒い王太子から濡れ衣を着せられ、絶望の中で死んだ――はずが、目覚めると一年前に戻っていて!?

次こそ最悪の未来を回避しようと奔走するも、またしても同じ結末、そして巻き戻し……。繰り返すこと４回、次が最後と悟ったファウスティナは訳アリの第一王子フィデンツィオに助けを求める。彼の「検屍」の技術とファウスティナの「過去のループ」の記憶。それらを駆使し、誰も死なない未来への”最後の１回”が始まる！

登場人物

【入選】田舎の令嬢が偽聖女に!? 『王家公認、偽聖女です』

※画像はイメージです。王家公認、偽聖女です

著者：坂井ひなぎ

イラスト：憂

発行：富士見L文庫／株式会社KADOKAWA

発売日：2026年7月15日

定価：990円（本体900円＋税）

ISBN：9784040764511

書誌情報：https://www.kadokawa.co.jp/product/322602000844/

これは王宮の策謀の裏に隠された、 小さな恋の物語。

身分を問わず、誰もが魔法を学べる世の中を作りたい――そんな夢を持って魔法省に入ったアレットだったが、忙しない日々に翻弄されていた。

そんな折、魔法学校の級友であった第二王子ユーリスから「聖女になってくれないか」と頼まれる。

形骸化した聖女召喚の意義を問うため、聖女に扮して各地を回ることになったアレット。人々に魔法を披露するうちにかつての夢を思い出し、ユーリスが声をかけてくれたのもそのためだったと知って絆も深まっていく。

しかし聖女召喚を巡る陰謀にまきこまれ、国家転覆を企んだと冤罪を着せられてしまい――!?

登場人物

【審査員特別賞】洋風料理でトラブル解決!? 『かくりよ領事館の料理番』

※画像はイメージです。かくりよ領事館の料理番 龍神をもてなす洋風コース

著者：矢古宇由佳

イラスト：Shabon

発行：富士見L文庫／株式会社KADOKAWA

発売日：2026年8月12日予定

料理でトラブル解決したら、関守の黒狼様に溺愛されています……!?

父を失い天涯孤独になった咲良は、ひょんなことからあやかしの世界・かくりよに迷い込んでしまう。辿り着いたのは人とあやかしの世界の境を守る領事館。帰るには関守の黒狼・昴の力が必要だが、彼は重度の人間嫌いらしく、咲良は正体を隠して領事館の厨房で働くことに！

ガレット、ムニエル、ローストビーフ。咲良の真心こめた絶品洋食でのおもてなしは、頑なな妖たちの心を解きほぐし様々な問題を解決へと導く。そんな咲良の献身に、昴も徐々に惹かれていき……。

美味しいワインと洋食で心も体も満たされる、和風溺愛ロマン開幕！

関連情報

■第8回富士見ノベル大賞受賞作 特設サイト

https://www.kadokawa.co.jp/topics/17009/

■富士見ノベル大賞公式サイト

https://lbunko.kadokawa.co.jp/award/

富士見L文庫とは

"大人のためのエンターテインメント"をテーマに2014年に創刊されたキャラクター文芸レーベルです。 TVアニメ化や実写映画化もされたシリーズ累計1000万部の『わたしの幸せな結婚』をはじめ、『かくりよの宿飯』や『浅草鬼嫁日記』など、数々の人気シリーズを刊行。 あやかし、和風ファンタジー、中華ファンタジー、ミステリ、お仕事ものなど、多彩な作品で女性中心に広く注目を集めています。毎月15日頃発売。

■富士見L文庫公式サイト

https://www.kadokawa.co.jp/label/lbunko/

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