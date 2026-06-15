『リヴリーアイランド』 × 「にじさんじ」コラボイベント開催「リゼ・ヘルエスタ」「アンジュ・カトリーナ」「加賀美ハヤト」との共同研究で生まれた特別企画も！

ココネ株式会社

ENSAPIA Tokyo株式会社（本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：石渡真維、以下：当社、※2026年6月1日にココネ株式会社より商号変更）は当社が提供する、全世界で1400万人以上に愛されるアバターアプリ『リヴリーアイランド』において、大人気バーチャルライバーグループ「にじさんじ」所属のリゼ・ヘルエスタさん、アンジュ・カトリーナさん、加賀美ハヤトさんとのコラボレーションイベントを、2026年6月15日（月）より開催することをお知らせします。

■ にじさんじの人気ライバー3名と”共同研究”で誕生！新種のリヴリーや限定アイテムなど、魅力満載のコラボイベント！

『リヴリーアイランド』は、錬金術から生まれた不思議な生き物「リヴリー」と暮らせるアバターアプリです。かわいいだけでなく少し毒っけのある世界観やデザインが女性を中心に支持されており、Google Play ベスト オブ 2021「エンターテイメント部門」大賞を受賞するなど多方面から高い評価を得ています。



今回の『リヴリーアイランド』×「にじさんじ」コラボでは、

2025年のコラボライバーである戌亥とこさんの紹介をきっかけに『リヴリーアイランド』で飼い主デビューを果たした、リゼ・ヘルエスタさん、アンジュ・カトリーナさん、加賀美ハヤトさんの3名を“バーチャル研究員”として迎え、さまざまな企画をご用意しました。



本コラボのために行った共同研究によって誕生した新種のリヴリーをはじめ、３名の魅力を再現したアバターアイテムの登場など、『リヴリーアイランド』ならではの企画が満載です。



アプリ内外で楽しめるイベントやキャンペーンを多数開催。ぜひリヴリーと一緒にスペシャルなコラボをお楽しみください。



【特設WEBサイト】https://www.livly.com/event/nijisanji/

【コラボ開催期間】 2026年7月14日（火）23時59分まで

【『リヴリーアイランド』アプリダウンロード】https://livlyisland.go.link/ifNcg

■ コラボイベント一覧

１.「リゼ・ヘルエスタ」「アンジュ・カトリーナ」「加賀美ハヤト」になりきれるアバターアイテムを“無料”でGET！

期間限定で開催される本イベントでは、コインを集めてエアー抽選器に挑戦したり、コラボ限定の特別な空間に行くことで、3名の人気ライバーになりきれる限定アバターアイテムをすべて無料で手に入れることができます。

２. 期間限定コラボガチャでオリジナルデザインのアイテムをGETしよう！

アプリ内の「ニューマハラショップ」にコラボガチャが期間限定で登場します。それぞれのライバーとの共同研究により実現したこだわりのアイテムをぜひお楽しみください。

＜コラボガチャ＞



▼「リゼ・ヘルエスタと雨宿りのお茶会」

リゼ・ヘルエスタ氏との共同研究により実現した、雨の日の皇女様のお部屋。読書の合間にリヴリーたちとティータイムを楽しむまったりとした時間。



▼「アンジュ・カトリーナの恋愛錬金室」

アンジュ・カトリーナ氏との共同研究により実現した、恋を成功させる錬金術の研究所。リヴリーに見守られながら、果たして実験は成功するのだろうかーー。



▼「加賀美ハヤトのホビーラウンジ」

加賀美ハヤト氏との共同研究により実現した、高層ビルの一室。開発中のおもちゃやカードゲームが所狭しと置いてある秘密の空間。リヴリーたちと一緒に遊べるものはあるだろうか。

３.「リゼ・ヘルエスタ」「アンジュ・カトリーナ」「加賀美ハヤト」にどこか似ている！？共同研究で誕生した特別なリヴリーが登場！

昆虫を食べ、宝石のうんちをする錬金術から生まれた不思議な生き物「リヴリー」。今回、3名のライバーとの共同研究によって特別な3種のリヴリーが誕生し、期間限定で『リヴリーアイランド』に登場します。



＜リゼ・ヘルエスタさんと共同研究して誕生した「リゼラビネ」＞

＜アンジュ・カトリーナさんと共同研究して誕生した「アンジュマーモール」＞

＜加賀美ハヤトさんと共同研究して誕生した「カガミマウンテンピグミー」＞

４.「リゼ・ヘルエスタ」「アンジュ・カトリーナ」「加賀美ハヤト」のアバターに出会える！

『リヴリーアイランド』内に期間限定で登場する3つの島を巡ると、それぞれの島で、個性豊かなライバー3名の魅力を再現したアバターとリヴリーが飼い主さまをあたたかくお出迎えします。さらに島のアルケミカルツリーに水やりをすると、お礼としてそれぞれのアバターがあなたの島に遊びに来ることもあります。コラボ期間中だけの心ときめく交流をぜひお楽しみください。

５.「おさんぽストリート」がコラボデザインの飾り付けに！「コラボパーク」も登場！

アプリ内でほかの飼い主さんやリヴリーと一緒に集まることができる「おさんぽストリート」を、期間中、特別な飾り付けで彩ります。「コラボパーク」では、土日と最終日にライバー3名のアバターとリヴリーが登場し、記念撮影などを行うことができます。

他にもさまざまなイベントをご用意しておりますので、この機会にぜひリゼ・ヘルエスタさん、アンジュ・カトリーナさん、加賀美ハヤトさんとのコラボ、そしてリヴリーとの暮らしをお楽しみください。

■不思議なペットと暮らす箱庭アプリ『リヴリーアイランド』とは？

『リヴリーアイランド』は、「リヴリー」と呼ばれる錬金術から生まれた不思議なペットの育成コミュニケーションサービスです。あなたの分身となる「ホム」と通心してリヴリーのお世話をしたり、ホムの着せ替えを楽しんだり、島に生える木を育てて木の実を収穫して別のリヴリー種への変身薬を作ったり…小さな島の上でのリヴリーとの暮らしをお楽しみいただけます。

＜関連URL＞

【公式サイト】 https://www.livly.com/

【X】 https://x.com/newlivlyisland

【Instagram】 https://www.instagram.com/livlyisland/

【YouTube】 https://www.youtube.com/channel/UCq693j6lt2pIpG1v7qboa9w

【TikTok】 https://www.tiktok.com/@livlyisland_official

＜アプリ概要＞

・対応OS ： iOS 15.0以降（iPhone）、 Android OS 7.0以降 ※一部端末には対応しない場合があります。

・ジャンル ： ソーシャルネットワーク

・価格 ： 基本無料（一部アイテム課金あり）

・対応言語 ： 英語、日本語、中国語（繁体字）、韓国語

［コピーライト表記］

(C)ENSAPIA (C) cocone (C)ANYCOLOR, Inc.

ENSAPIA Tokyo株式会社について

ENSAPIA Tokyo株式会社（2026年6月1日にココネ株式会社より商号変更）は、スマートフォン向けのアバター着せかえコミュニケーションアプリ『ポケコロ』シリーズや『リヴリーアイランド』『ピュアニスタ』などのサービスを提供するENSAPIAグループの中核となるコンテンツ企業です。ENSAPIAグループが全世界でお客様にお届けするデジタル資産（世界を飾るアイテム）は120万種300億個を超え、提供するデジタルワールドは大きく広がっています。アバター開発とコミュニティ運営の経験をもとに、利便性や機能性ではなく、誰もが自分らしく過ごせる新たな生活圏としてのデジタルワールドの構築を進めています。



＜会社概要＞

会社名：ENSAPIA Tokyo株式会社（URL：https://cocone.co.jp ） ※2026年6月1日にココネ株式会社より商号変更

所在地：東京都世田谷区若林3-1-18

事業概要：ソーシャルエンターテイメントサービス、アプリ企画・開発・運営