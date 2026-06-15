鹿児島県と料理教室ホームメイドクッキングが包括連携協定を締結　『地域の恵みと素材の力を感じる料理』をテーマに、食を通じた地域の活性化を図る

株式会社ホームメイドクッキング

全国で料理教室を展開する株式会社ホームメイドクッキング（東京都大田区、取締役社長 吉留景子）と鹿児島県は、相互に連携・協働し、鹿児島県産品の活用や情報発信等を推進することにより、食を通じた地域の活性化を図ることを目的とし、包括連携協定を締結しました。

鹿児島県と株式会社ホームメイドクッキングとの包括連携協定締結式

太陽の恵みをたっぷり受けた大地、豊かな海、そして人の手が丁寧に育てた食材が集まる「南の宝箱」鹿児島県。黒豚、黒毛和牛、鶏肉、うなぎ（養殖）、ぶり（養殖）、かつお節、茶葉、さつまいも、そらまめ、黒酢、さやえんどう、オクラ、ラッキョウ…。日本を代表する本物の食材が、ここにはいくつも息づいています。

一方、ホームメイドクッキングは、『本物の講師が、本物の味、本物の食材を伝える』ことに創業以来53年間こだわり続けてきました。選び抜いたこだわりの材料を使い、家庭で再現できる確かな技術・製法をアットホームな空間の中で伝えていく…。料理を通して、暮らしを豊かにする教室です。

そんな二つが交わったとき、ひとつの想いが重なりました。

「本当においしい食材を本物の技術・製法で、もっと多くの人に届けたい！」

鹿児島の豊かな食材をホームメイドクッキングの講師たちが最大限に引き出し、『地域の恵みと素材の力を感じる料理』をテーマにした包括連携協定をスタートします。

鹿児島県と株式会社ホームメイドクッキングとの包括連携協定締結式

日 時：令和８年６月11 日（木）11:35～11:55

場 所：鹿児島県庁５階庁議室

出席者：鹿児島県知事 塩田 康一

株式会社ホームメイドクッキング取締役社長 吉留 景子

鹿児島県知事 塩田 康一

このたび、鹿児島県産品の活用や情報発信などに関する包括連携協定を締結する運びとなりました。吉留社長におかれましては、鹿児島県の御出身ということで、県産品のことも大変よくご存じで、その魅力発信に御協力いただけるということに感謝申し上げます。株式会社ホームメイドクッキングは全国55教室、年間延べ約２０万人の方々が受講されている料理教室で、食品関連メーカー等と連携して、レシピコンテストや料理イベントを開催するなど、様々な食材の魅力を引き出すプロモーションなども展開されているとのことであります。今回の協定締結を機に、ホームメイドクッキングの皆様に、県産品の特徴や生産者の声を含めて、その背景にあるストーリーなどを発信していただくことで、更なる県産品の活用や認知度向上につながり、食を通じた地域の活性化が図られていくものと期待をしております。

株式会社ホームメイドクッキング取締役社長 吉留 景子

食は人をつなぎ、地域をつなぎ、未来をつくる力を持っています。今回の包括連携協定は株式会社ホームメイドクッキングにとっても日本を代表する食材供給基地・鹿児島県の魅力と掛け合わせ、料理レッスンや企画の魅力作り、県産食材の価値向上や普及啓発、地域の活性化につなげていく、大きな一歩です。私は鹿児島県で生まれ育ち、鹿児島県の豊かな山と海、人の手が丁寧に育てた食材の素晴らしさを誰よりも誇りに思っています。鹿児島県の本物の食材をホームメイドクッキングの本物の講師達による本物の技術・製法で「地域の恵みと素材の力を感じる料理」をテーマに当社の持つ全国への発信力と組み合わせ、より多くの全国の方々に『南の宝箱・鹿児島県』を届けていくことが今回の包括連携協定の使命です。故郷・鹿児島県とともに新しい価値を創り、地域の未来に貢献できるよう、全力で取り組んでまいります。

【連携事項】

（１）鹿児島県産品の活用に関すること

（２）鹿児島県産品の情報発信に関すること

（３）県政情報の発信に関すること

（４）その他、両者が協議し合意した事項

■当社の今後の展望

株式会社ホームメイドクッキングは、今回の鹿児島県との包括連携協定を通じて地域とともに持続可能な未来を見据えた取り組みを一層推進してまいります。

今後は、幅広い世代が参加できる料理レッスンやワークショップの開催に加え、地元食材を活用したレシピ開発、鹿児島食材の普及啓発など、地域の暮らしに根ざしたプログラムを継続的に展開していきます。

■株式会社ホームメイドクッキングについて

ホームメイドクッキングは1973年（昭和48年）に創業した料理教室です。発足当初は「家庭製パン研究センター」として神奈川県横浜市でスタートし、「焼きたての美味しいパンをどの家庭でもやさしく作れるようにしたい」という想いから始まりました。

全国に55教室、年間で会員をメインに延べ約20万人が通っています。アットホームな雰囲気の中、楽しみながら料理を学べる実習中心の料理教室です。

【会社概要】

会社名 : 株式会社ホームメイドクッキング

本社 : 東京都大田区平和島6-1-1 東京流通センター センタービル5F

代表者 : 取締役社長 吉留景子

創業 : 1973年4月

資本金 : 7億円（資本準備金含む）

事業内容 : 料理教室「ホームメイドクッキング」の企画・運営、食材・食品・調理器具等の製造・販売

料理教室ホームページ https://www.homemade.co.jp/

オンラインショップ https://online.homemade.co.jp/