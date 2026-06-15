日立建機日本、数量限定「ZX1100K-7 マルチブーム解体仕様機」ミニチュアモデルを発売

日立建機日本株式会社

日立建機日本株式会社は、1/50スケールで再現したZX1100K-7 マルチブーム解体仕様機のミニチュアモデルを、2026年8月より数量限定で発売いたします。ZX1100K-7は、作業内容に応じて複数のフロント構成を使い分けることで、高層解体から基礎解体まで幅広い作業に対応する、日立建機の解体仕様機ラインアップを代表するフラッグシップモデルです。本モデルでは、実機の設計思想を意識しつつ、フロント構成とスケール感を再現しています。

なお、本製品は2026年6月に開催されるCSPI-EXPO 2026において参考展示を予定しており、発売に先立ち実物をご覧いただけます。

解体機フラッグシップの構成をミニチュアで再現

ZX1100K-7 ハイリフトフロント

ZX1100K-7は、用途に応じてフロント構成を切り替えることで、1台で多様な解体作業に対応するマルチブーム仕様機です。ミニチュアモデルでは、この特長を反映し、用途に応じたフロント構成の違いを、各セットでそれぞれ表現しています。フロント部分の立体的な配管や可動部、各メーカー監修のアタッチメントなど、細部までこだわりをもって再現しています。

【商品名】

ミニチュアモデル ZX1100K-7 マルチブーム解体仕様機（1/50スケール）

【商品構成】

本モデルは、用途ごとのフロント構成を再現した3種類のセットで展開します。

各フロントには、それぞれ専用アタッチメントが付属します。

- ツーピースブーム：超大型油圧ブレーカ Fxj1070α（古河ロックドリル株式会社監修）- モンスターハイリフト：鉄骨切断機 PD390D（日本ニューマチック工業株式会社監修）- ハイリフト：圧砕機 SV250（日本ニューマチック工業株式会社監修）ツーピースブーム：超大型油圧ブレーカ Fxj1070αモンスターハイリフト：鉄骨切断機 PD390Dハイリフト：圧砕機 SV250

※販売時のフロントとアタッチメントの組み合わせは固定です。

■１. フロント3種セット

- ツーピースブーム（超大型油圧ブレーカ）- モンスターハイリフト（鉄骨切断機）- ハイリフト（圧砕機）

すべてのフロント構成を楽しめるフルセット

■２. フロント2種セット

- ツーピースブーム（超大型油圧ブレーカ）- モンスターハイリフト（鉄骨切断機）

低層解体と高層解体どちらも楽しめるセット

■３. フロント1種セット

- ハイリフト（圧砕機）

人気のハイリフト単品セット

可動・再現ポイント

主な特徴

- チルトキャブ上下動作可動- ジャッキアップ・足回り取り外し- 積み重ね式カウンターウエイトの着脱キャブドア開閉- エンジンカバー開閉- フロント部配管の立体的な再現

※アタッチメントは交換可能（要工具）

【数量限定発売】

チルトキャブジャッキアップ・足回り取り外しカウンターウェイト

本モデルは、日立ロゴを配したミニチュアモデルとしては最後のモデルとなり、数量限定での販売です。日立建機のミニチュアシリーズの節目を飾る一台として、コレクション性の高いモデルです。

ツーピースブーム（超大型油圧ブレーカ）モンスターハイリフト（鉄骨切断機）ハイリフト（圧砕機）【発売時期】

2026年8月中旬

【販売価格】

フロント3種セット： 99,000円（税込）

フロント2種セット： 88,000円（税込）

フロント1種セット： 77,000円（税込）

【販売場所】

日立建機日本オンラインストア

https://goods-online-japan.hitachi-kenki.com/

日立建機日本株式会社

埼玉県草加市弁天5-33-25

取締役社長 松村孝一

日立建機日本株式会社は、建設機械の販売からアフターサービスまで、お客様の事業活動を総合的にサポートしています。今後も建設業界の発展と持続可能な社会の実現に貢献するとともに、建設機械の魅力を広く伝える活動を継続してまいります。

https://www.hitachicm.com/jp/ja/

2027年4月1日、日立建機日本株式会社はランドクロス日本株式会社に社名を変更いたします。

【本件の連絡先】

お問い合わせ ｜ 日立建機日本(https://www.hitachicm.com/jp/ja/contact/)