【emmi】安定感抜群のKEENの水陸両用サンダル「HYPERPORT H2」に、emmi別注カラーが登場！合わせてコーディネートしたい和紙素材ソックスも同時発売＜6月18日（木）＞

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ(東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が展開する、デイリーウェアおよびウェルネス&トレーニングウェアを手掛けるレディースブランド「emmi(エミ)」は、アウトドア・フットウェアブランド「KEEN(キーン)」との別注モデル「HYPERPORT H2（ハイパーポート エイチツー）」を発売いたします。emmiオフィシャルオンラインストアおよびECデパートメントストアのUSAGI ONLINE(ウサギオンライン)では6月17日(水)12:00(正午)より先行予約開始、emmi全国直営店舗では6月18日(木)より発売いたします。

軽量な水陸両用サンダル「Hyperport H2」をカラーアップデート。

アッパーには伸縮性のあるポリエステル素材を使用し、脱ぎ履きが楽なバンジーコードシステムと、幅広設計で快適な履き心地を実現。アウトソールは高グリップで、日常からアウトドア、ウォーターアクティビティまでシーンレスで楽しめます。

また、フットベッドはケミカルフリーの消臭加工を使用し製造時の環境にも配慮。

自然に溶け込むライトベージュのアッパーに、ダークブラウンで締めたアウトソールとのナチュラルな色合わせ、さりげない淡いピンクのディテールでどこか都会的な印象を作り出します。かかと部分にはemmiのピスネーム付きの別注仕様です。

■【emmi×KEEN】Hyperport H2

\16,500- (税込)

カラー展開 : BEG

サイズ展開 : 23.5cm,24cm,24.5cm

別注サンダル「Hyperport H2」に合わせて着用できる和紙素材ソックス。

日本の誇るサステナブル素材である和紙を使うことで、優れた速乾性、アンチピリング、抗菌消臭効果を実現。さらりとした肌触りで夏でも快適な素材です。

シューズに合わせた淡いピンクをキーカラーに、サンダルからのぞく足元に遊び心を演出してくれます。

■【emmi×KEEN】WASHI SOCKS CREW

\3,080- (税込)

カラー展開 : LPNK

サイズ展開 : F

・販売について

＜オンラインストア＞

先行予約開始日：6月17日(水)12:00(正午)

・emmiオフィシャルオンラインストア（ https://emmi.jp/ ）

・USAGI ONLINE（ https://usagi-online.com/brand/emmi/ ）

＜店舗＞

発売日：6月18日(木)

・emmi全国直営店（ https://emmi.jp/Page/shoplist.aspx ）

・Hyperport H2（ハイパーポート エイチツー）

ハイブリッド・フットウェアという言葉を生み出した、KEENプロダクトの真骨頂。

KEEN創業モデル「NEWPORT」をドラスティックにアップグレードした、靴を超えたサンダルとも言えるモデルです。

接着剤を低減し、最上級の履き心地を提供する新開発のソールユニットを採用。都市部や旅行での使用にも最適です。

・KEEN（キーン）

「サンダルは、つま先を守ることができるのだろうか？」

2003年、創業者ローリー・ファーストのシンプルな疑問をきっかけに、KEENの歴史は幕を開けました。

KEENは米国オレゴン州ポートランドを本拠とする、社会貢献を経営の礎とするアウトドア・フットウェアブランドです。2003年の創業以来、「天井のないところすべて」をアウトドアと定義し、サンダルとシューズ、陸と水、山と街、快適性と機能性やファッション性と実用性といった異なる概念を融合させた革新的な多機能ハイブリッド・フットウェア提案しています。

その革新的かつ汎用性のある製品は、有害物質PFASの排除やリサイクル素材の採用など、環境負荷低減を推進する＜CONSCIOUSLY CREATED：地球と人にやさしいツクリカタ＞のもと製造。

また、環境保護、子ども支援、災害支援、ジェンダー平等などの取り組みを「KEEN EFFECT」と呼び、この活動の推進にコミットしています。

・emmi（エミ）

クリアモードをコンセプトにベーシックかつ洗練された大人のデイリーウェアと、ファッションのトレンドを取り入れたリラクシーなウェルネス&トレーニングウェアを展開。

アクティブに活躍する女性の足元に欠かせない存在となったスニーカーを合わせて、多様化するライフスタイルに沿ったスタイリングを提案します。



【emmi 公式オンラインストア】

http://emmi.jp/



【Instagraｍ】

＠emmi.jp＜ https://www.instagram.com/emmi.jp/ ＞



【emmi Official X】

https://x.com/sneakersbyemmi?s=21