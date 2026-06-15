満足度は99%！コスメ好きクリエイター交流イベント『LIPS Trend Fes FOR CREATORS』を5月16日(土)に開催【LIPSイベントレポート】

株式会社AppBrew

株式会社AppBrew（所在地：東京都文京区、代表取締役：松田崇）が運営する美容プラットフォーム「LIPS（リップス）」は、クリエイター交流イベント『LIPS Trend Fes FOR CREATORS』を2026年5月16日(土)に開催しました。

１、『LIPS Trend Fes FOR CREATORS』について

『LIPS Trend Fes FOR CREATORS』は、クリエイター間の交流促進、ブランドとクリエイターとのつながりの創出、そして最旬美容トレンドの発見を目的とした完全招待制の特別なイベントです。

今回は、新作をはじめとしたアイテムのタッチアップ、注目ブランドによる充実した展示エリア、話題の豪華ゲストによるトークショー、LIPS編集部プロデュースのお楽しみコンテンツなどを企画。コスメを愛する人たちによる素敵な空間となりました。

■開催概要

イベント名：LIPS Trend Fes FOR CREATORS

開催日時：2026年5月16日(土)

開催場所：東京都港区北青山2丁目14-4 THE AOYAMA GRAND HOTEL 3F「AOYAMA GRAND HALL」

２、LIPSユーザー大注目の人気ブランドが勢揃い

LIPSユーザーがラブコールを送る人気ブランドの出展ブースをご用意。日頃使用しているアイテムに対する愛をブランド担当者と語り合ったり、展示アイテムを手に取ってタッチアップしたりと、クリエイターたちのコスメ愛溢れる様子が印象的でした。

MQURE derma×（エムキュア ダーマバイ）

"低刺激(*1)でありながら理想を追求する"スキンケアブランド。浸透型(*2)PDRN(*3)を贅沢に配合した美容液を含む豊富なラインアップをブランド担当者が来場者一人ひとりに合わせて丁寧に案内し、説明を受けた参加者からは「初めて知ったのにすでにお気に入り」との声が寄せられました。

*1：全ての方に刺激が起こらないというわけではありません *2：角質層まで *3：加水分解ＤＮＡ-Ｎａ（保湿成分）

Savon du Savota（サボンドサボタ）

ぷっくり髪をもたらすサボテン由来(*4)の美容液成分と独自の立体補修成分(*5)「ヘアプランパー(R)(*4)(*5)」に加え独自の「うねり専攻処方」を採用した新シリーズ『マスターリペアシリーズ』が登場。10代で完全に失ってしまう愛されフレグランスを3D構造化して配合した"全性別メロい香り"は「香りが良すぎる」と参加者からも好評。

*4：オプンチアフィクスインジカ花エキス、オプンチアフィクスインジカ種子油、オプンチアフィクスインジカ茎エキス(すべて保湿) *5：加水分解ケラチン(羊毛・カシミヤヤギ)、ココジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン(羊毛)(すべて補修)

NARIS UP（ナリスアップ）

「クリームの想像を超えるメイク落ち」とSNSで話題の『クレメ クレンジングクリーム N』。メイク落ちと心地よい使用感が好評で、しかもW洗顔不要・摩擦レス処方。クリエイターからは「クリームからオイルに変わる瞬間が面白い！」とテクスチャーを評価するクチコミが届いています。

PERFECT ONE FOCUS（パーフェクトワンフォーカス）

人気クレンジングバームから、緑の『パーフェクトワンフォーカス スムースクレンジングバーム カーミング』が新登場。白ニキビを芯(*6)から落としてニキビをケアします。「高配合アゼライン酸(*7)」×「高濃度CICA(*8)」配合の新処方に「攻めと守りのバランスが絶妙！」という声があがっていました。

*6:ニキビの種となる皮脂・角栓 *7：製品のＰＨ調整剤 *8：ツボクサエキス（皮膚コンディショニング剤）

melnee（メルニー）

"とろけるタウリンニードル"とローズPDRN(*9)を配合した「melnee」のアイテムがずらり。美容成分(*10)でできた針が肌の奥(*11)で溶ける痛みにくい(*12)使い心地に、クリエイターからは「デイリーに使いやすい」との喜びの声が届いています。

*9：DNA-NA（保湿成分） *10：保湿成分 *11：角質層まで *12：個人差があります

３、豪華ゲストをお招きしたスペシャルトークショーを開催

今回のイベントでは、豪華ゲストによるトークショーも開催。第1部にはお笑い芸人のレインボー池田直人さん、第2部には美容化学者/美容YouTuberのかずのすけさんが登壇されました。

第1部の「Savon du Savota」様とのタイアップステージでは、池田直人さんとブランド担当者様が『マスターリペアシリーズ』の商品特長や開発秘話などについて紹介。コミカルなかけ合いとともにステージが進行し、参加したクリエイターからは「商品への理解度が増し愛着が深まりました」「とても面白く、ためになるお話ばかりでした」など大きな反響が寄せられました。

■登壇ゲスト プロフィール

お笑い芸人 レインボー池田直人さん

1993年生まれ、大阪府出身。2016年に相方のジャンボたかおと共に、お笑いコンビ、レインボーを結成。2023年秋にはコスメブランド「makeumor（メキュモア）」を発売。

自身のYouTube「レインボー池田直人の美しチャンネル」では、美容法やメイク術を発信している。

X：https://x.com/ikenao0919

Instagram：https://www.instagram.com/ikenao0919/

YouTube：https://www.youtube.com/@ikenao0919

美容化学者/美容YouTuber かずのすけさん

アトピーで肌荒れに悩んだ経験から美容や化粧品に関心を持ち、大学院等で化粧品や界面活性剤について専門で研究。2013年頃より各種SNSにて化粧品の成分解析や様々な美容情報の発信を開始。

アメブロ月間最高500万PV、X(旧Twitter)フォロワー26万人、YouTube登録者64万人。

「美容化学者」として美容関連著書を10冊以上執筆し、敏感肌向けオリジナル化粧品「CeraLabo」の製品設計＆企画開発も手掛ける。

X：https://x.com/kazunosuke13

YouTube：https://www.youtube.com/@kazunosuke

４、LIPS編集部によるお楽しみコンテンツも大好評

LIPS編集部による参加型コンテンツも実施。「シール交換ミッション」では、LIPSオリジナルキャラクター「りっぴい」が描かれたシールを参加者同士で交換し合い、自然な交流のきっかけに。 また、SNSとの連動企画や「LIPSガチャ」など、ブランドブース以外でも楽しめるコンテンツが充実。ケータリングコーナーでも参加者同士の活発な交流が見られました。

photo by Ryoko Saito

５、参加者の約99%が満足したと回答！クリエイターのリアルな声をご紹介

調査方法：アンケート調査、調査対象：『LIPS Trend Fes FOR CREATORS』に参加した男女（対象者数：138名）

「ブランドの方から直接お話を伺えることは普段なかなかないので、とても貴重な機会だった」「人数や規模がちょうどよく、各ブースでじっくりお話を聞けた」など、完全招待制だからこそ叶うブランド担当者との密なコミュニケーションに対する満足度の高い声が多く寄せられました。

また、「ケータリングも美容を意識したラインアップで嬉しかった」「LIPSのイベントはいつもトキメキと学びに溢れている」「シール交換が楽しくて、運営スタッフさんが声をかけてくれたおかげで他のクリエイターさんとも交流できた」など、ブランドブース・運営・コンテンツすべてにわたって温かいコメントが多数届きました。

By 𝗵𝗮𝗿𝘂ママ 🌺 さん（@harumama100）

LIPSトレンドフェス夏に参加してきたよ～☀️

とにかくずっとワクワクしっぱなし…！

ブランド担当者様やLIPS運営の方、クリエイターさんと交流できるのがほんとに嬉しくて、リアルイベントならではの楽しさをしっかり実感◎

コスメ好きなら絶対テンション上がるイベントだと思う

（https://lipscosme.com/posts/8704911）

By ももてん🩵 さん（@momoxcosme）

初めてLIPSのイベント【Trend Fes FOR CREATORS】に参加したので簡単にレポ

LIPSから事前にそれぞれのアイテムを自宅に届けていただいたので、当日は会場でブランド担当者様がブースにてブランドや頂いたアイテムの説明をお試ししながら詳しく聞くことができました🎶

限られた人数なので平和にブース回れるのもありがたかった～

（https://lipscosme.com/posts/8738916）

By とろろ さん（@_toro_tororo）

アットホームな雰囲気の中、各ブースではタッチアップしたりゆっくりお話を聞けて充実した時間でした

使わせていただくのがより楽しみになる…！

豪華なトークショーや、他の参加者の方とシール交換をしながら交流できたりとブース以外の楽しみもたくさんのイベント。

ガチャガチャでは可愛いノベルティをゲットしました

（https://lipscosme.com/posts/8700976）

ブランド担当者から開発秘話やブランドコンセプトなどについて直接聞ける場や、充実したコンテンツ、参加者同士の交流機会が非常に高い満足度につながっているようです。

LIPSは今後もクリエイターとブランドが直接つながるリアルな体験の場を提供し、クリエイター支援を通じて美容業界の発展に貢献してまいります。

LIPSについて

2017年1月にサービスをローンチし、2021年には「コスメ・メイクのクチコミ検索アプリダウンロード数No.1」（出典：AppTweak 日本国内 iOS & Android 合計：2020年1月～2025年6月）を記録。2022年10月には「なりたい自分を、もっと自由に。」のコンセプトを体現するロゴへリデザイン。性別・世代を問わず、メイクや美容を通じて個々人の「幸せ」や「なりたい姿」を自由に追求できるプラットフォームに。さらに2025年10月には累計1,400万ダウンロード（※当社調べ／調査期間：2017年1月～2025年10月、調査対象：App Store・Google Playからのダウンロード数総合計）を突破。メイクやスキンケアに関する商品レビューやユーザー間コミュニケーション、人気ランキング、新商品情報やプレゼント企画など様々な機能やコンテンツを無料で提供しております。

会社概要

社名：株式会社AppBrew

所在地：東京都文京区本郷1丁目11-6 東接本郷ビル4階

代表取締役社長：松田崇

事業内容：美容プラットフォームアプリ「LIPS」の企画・開発・運用

LIPS（iOS・Android）：https://lipsapp.onelink.me/dKgM/rbjqu2xv

LIPS（WEB）：https://lipscosme.com/



お問合せ先

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TEL：03-3868-3329

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