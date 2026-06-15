少人数制マシンピラティススタジオ「lafimo」札幌市豊平区月寒にてフランチャイズ店舗をオープン

株式会社ラストウェルネス

株式会社ラストウェルネスは、株式会社フージャース スポーツ＆ウェルネスとフランチャイズ契約を締結し、女性専用の少人数制マシンピラティススタジオ『lafimo月寒店』がオープンします。

2025年2月から始まった新ブランドであるlafimoは、マシンピラティスとホットヨガ、ジムやSPAなどのサービスを併用できる、数少ないマシンピラティススタジオとしてスタートしました。

lafimo月寒店

『lafimo月寒店』は、フィットネスクラブ「スポーツアカデミーブランチ札幌月寒GYM24」の施設との併用を可能にすることで、複合的なサービスである「lafimo」を実現しています。

ピラティスマシンのハーフタワーを7台程度設置し、少人数形式でのマシンピラティスレッスンを実施します。

フランチャイズ展開への取り組み

株式会社ラストウェルネスでは、lafimoを含め、保有ブランドの多くでフランチャイズ展開にも積極的に取り組んでいます。

新型コロナウイルスによる大きな打撃を受け、それが回復しきらない中のさまざまな運営コストの上昇。また、次々にオープンする無人フィットネスクラブなどの影響もあり、一部の複合型総合施設では新規会員の獲得に苦戦している状況が続いています。

当社は、地域に住む多くの方々の健康を推進していくためには、小さなお子様からシニアの方まで通うことのできる複合型総合施設の存在は必要不可欠であると考えています。

フィットネスクラブが、地域社会にとってなくてはならない、健康の重要なインフラになっていく必要があるという考えのもと、フィットネスクラブから地域、社会を元気にしていき、フィットネスクラブへの参加人口を増やし、フィットネスクラブで働くスタッフの地位向上を実現していくことを目指しています。

そのためにも、複合型総合施設の付加価値最大化をテーマに直営店を運営しております。

その直営店で培ったノウハウをフランチャイズ化し、総合型クラブや24時間クラブに提供しています。

今回オープンする月寒店では、「スポーツアカデミーブランチ札幌月寒GYM24」の施設内にて、新しくマシンピラティスlafimoのサービスも受けることが出来るようになります。併設された温泉やサウナなどの施設も併せ利用が可能で、より幅広い多くのお客様にご満足いただき、沢山の方の健康を推進するお手伝いができるよう尽力してまいります。

理想の自分に近づく「lafimo」の特徴

「lafimo」は、初心者でも安心して取り組める少人数制のピラティスレッスンとフィットネスを組み合わせた新たな体験を提供します。

1. 少人数制ピラティスで安心のサポート

一人ひとりの体調や目標に合わせて丁寧に指導します。初心者から経験者まで、レベルに合わせたレッスンで、それぞれのペースで安心して学べます。

2. SPAエリアで贅沢なリフレッシュタイム

レッスン後はフィットネスクラブ内のSPAエリアでリフレッシュ。広々とした浴槽にサウナも完備。

内側から巡りを整え、すっきりとした美しさへ。

人工温泉（がるふの湯）・サウナ

3. ジムエリア・スタジオ・プールなどの利用も可能

lafimoの特徴であるホットヨガをはじめとしたスタジオレッスン、ジムでコンディションを整え理想の自分へ導きます。また、プールも併設しており、身体の負担を抑えながら自分らしく楽しめる環境が揃っています。

多彩なレッスンプランと料金プラン

「lafimo」では、お客様のニーズに応じたレッスンプランを用意。初心者向けのピラティス、体幹や姿勢改善を目指すクラスなど、多彩な選択肢があります。

料金は以下の通りです：

【プラン】基本コース

- 月4回コース：9,600円（税抜） 10,560円（税込）- 月6回コース：12,960円（税抜） 14,256円（税込）- 月8回コース：15,360円（税抜） 16,896円（税込）

【オプション】

lafimo会員 + ジム 上記プラン+2,000円（税抜） 2,200円（税込）

lafimo会員 + スタジオ 上記プラン+1,000円（税抜） 1,100円（税込）

lafimo会員 + プール 上記プラン+1,000円（税抜） 1,100円（税込）

オープニングキャンペーン

lafimoの新店オープンを記念して、lafimo月寒店にてキャンペーンを実施します。詳細は各店舗のURLからご確認ください。

『lafimo月寒店』ウェブサイト：https://lafimo.jp/(https://lafimo.jp/sapporo_tsukisamu)sapporo_tsukisamu(https://lafimo.jp/sapporo_tsukisamu)

lafimo月寒店 所在地

〒062-0048 北海道札幌市豊平区月寒東3条11丁目1-37

（スポーツアカデミーブランチ札幌月寒GYM24）

お問い合わせ先

フランチャイズ店舗の出店に関心をお持ちの方は、是非一度当社までご連絡ください。

当社が提供するサポートで直営施設同様のノウハウを活用し、スタジオ運営が初めてのオーナー様も安心して始めていただけます。

本部の手厚いサポートはもちろん、運営業務を当社に委託すれば、直営施設と変わらない運営品質もすぐに担保できます。

連絡先：フランチャイズ相談フォーム(https://form.run/@lw-contact)

ラストウェルネスのコンサルティングサポートについてはこちらです：https://www.lealea.jp/consulting/

会社概要

会社名：株式会社ラストウェルネス

所在地：神奈川県横浜市戸塚区川上町90-6 東戸塚ウエストビル9F

会社設立：平成16年10月

代表取締役社長 CEO：脇谷 正⼆

従業員数：311名（2026年4月現在）

連絡先：045-829-0819

事業内容：フィットネスクラブ運営、ホットヨガスタジオ運営、パーソナルジム運営、ピラティススタジオ運営、キッズスクール運営、学童保育施設運営、コンサルティング事業