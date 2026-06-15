DigitalArchi、3Dプリンター製樹脂型枠の実物展示と体験イベントを「建設DX展＋」にて実施

株式会社DigitalArchi

3Dプリンター製の建築向けコンクリート用樹脂型枠「デジタル型枠」を開発・製造する株式会社DigitalArchi（本店：神奈川県鎌倉市、代表：松岡康友）は、2026年7月1日（水）～3日（金）に東京ビッグサイトで開催される「モノづくりワールド東京」内の「建設DX展＋」に出展します。

本展示では、建設現場で実際に使用された廃棄プラスチック製樹脂型枠、3Dプリンター製型枠で打設したコンクリートサンプル、建設現場での導入事例写真を展示いたします。



また、原寸大の3Dプリンター製型枠を用いた建て込み体験イベントも実施予定です。来場者の皆様に、型枠の軽さ、建て込みの方法、施工工数の少なさを実物で確認いただける内容となっています。

ゼネコン、PCメーカー、設計事務所、型枠工事会社、建材メーカーなど、コンクリート部材の設計・製造・施工に関わる皆様のご来場をお待ちしております。

■出展概要

「建設DX展＋」来場登録はこちら :https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1704909333296707-CON

展示会名：モノづくりワールド東京 内「建設DX展＋」

会期：2026年7月1日（水）～3日（金）

会場：東京ビッグサイト 西4ホール

小間番号：C2-69

出展内容：3Dプリンター製樹脂型枠、導入事例写真、打設後コンクリートサンプル、原寸大型枠の建て込み体験

■展示内容

DigitalArchi 出展社ページ :https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/search/2026mto0701/directory/directory-details.%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BEdigitalarchi.org-fa555217-2a26-4238-98b2-0d4118b3e817.html#/1. 建設現場で使用された廃棄プラスチック製樹脂型枠

DigitalArchiが製造する3Dプリンター製樹脂型枠は、建築・土木・プレキャストコンクリート領域における、曲面や特殊形状部材の製作に活用されています。

本展示では、実際の建設現場で使用された廃棄プラスチック製樹脂型枠を展示します。従来型枠では製作負荷が高い曲面・自由形状・複雑形状に対して、3Dプリント技術をどのように活用できるかを実物で確認いただけます。

2. 原寸大の3Dプリンター製型枠による建て込み体験

ブース内では、原寸大の3Dプリンター製 設備基礎型枠を用いた建て込み体験イベントを実施予定です。

型枠の組み立てやすさ、施工時の取り扱い、現場での省人化につながる可能性などを、実際に体感いただけます。

3. 3Dプリンター製型枠で打設したコンクリートサンプル

3Dプリンター製型枠を使用して打設したコンクリートサンプルも展示します。

コンクリートに転写された型枠の積層痕の有無、形状の再現性など、導入検討時に確認したいポイントを実物でご覧いただけます。

4. 建設現場での導入事例写真

ブース内にて、DigitalArchiの3Dプリント型枠が実際の建設現場で使用された事例写真を展示します。

具体的な活用シーンを通じて、どのような案件に3Dプリント型枠を適用できるのか、従来型枠と比較してどのような可能性があるのかをご紹介します。

■ブースで相談できる内容

当日は、DigitalArchiの担当者がブースに常駐し、3Dプリント型枠の適用可能性や導入方法に関する相談を受け付けます。

主に以下のような内容についてご相談いただけます。

■株式会社DigitalArchiについて

- どのような案件に3Dプリント型枠を適用できるか- プレキャストコンクリート製品への活用- 現場省人化、施工負荷低減への活用- 型枠製作コストの削減可能性- BIMデータ、3Dデータを活用した型枠製造- 曲面、自由形状、特殊形状コンクリートへの適用- 打設後コンクリートの仕上がり- 設計段階からの3Dプリント型枠活用「建設DX展＋」来場登録はこちら :https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1704909333296707-CON

DigitalArchiは、「建築の『つくる』をつくる。」をミッションに、3Dプリンター技術を活用した建築向けコンクリート用樹脂製型枠や内外装パネルなどの建築部材を製造・販売する会社です。

建築、3Dプリンター、プラスチック材料、資源循環などの知見を組み合わせ、設計の自由度と施工実現性のギャップを埋める新しい建築生産プロセスの実装に取り組んでいます。

■会社概要

企業名：株式会社DigitalArchi（デジタルアーキ）

代表者：松岡康友

本店所在地：神奈川県鎌倉市大町1-1-14

本社：東京都新宿区信濃町35

慶應義塾大学信濃町キャンパス2号館9階CRIK信濃町

設立：2023年6月1日

事業内容：大型3Dプリンタによる建築向けコンクリート用樹脂製型枠の製造

会社Webサイト：https://www.digital-archi.com/(https://www.digital-archi.com/)

■お問い合わせ先

株式会社DigitalArchi

担当：平田

Email：m.hirata@digital-archi.com