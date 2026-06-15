【日本初】Shopee公認AIツール×専任サポートで「WBC」が″日本初″に

合同会社Reboot

物価高騰と賃金停滞が続く2026年現在、副業人口が急増する一方で「稼げずに撤退する人が後を絶たない」という問題が顕在化しています。

そんな中、合同会社Rebootのつくしが運営するコミュニティ「WBC（ワールドバイヤーズクラブ）」が、(株)未来トレンド研究機構による市場調査において、「無在庫物販スクール」として業界で唯一7つの条件を満たす"日本初"のスクールとして認定されました。

▼ (株)未来トレンド研究機構によるプレスリリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000243.000053054.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000243.000053054.html)

文化放送「ビジネス＆イノベーションアワード」受賞者・つくしが主宰するWBCは、Shopee公認AIツールである「打ち出の小づっちゃん」を核に、3,000人以上への指導実績を持ちます。

「稼げない原因は才能ではなく、戦う場所にある」その哲学のもと、東南アジア6億人市場への参入を徹底サポートする、国内唯一の環境を提供してきました。

▼ WBC公式LINEはこちら

https://es.lpro-ma2.com/mem/access?afl=prtimes

■WBC(ワールドバイヤーズクラブ)とは

「1日3時間リサーチしても、利益商品が1つも見つからないこともある」物販歴10年のベテランでさえ、そう口にするほど国内物販市場は飽和状態です。ライバルの増加による価格競争、Amazonによる品質調査やメルカリの業者排除、そして円安による仕入れコストの高騰。努力が報われにくい構造が固定化しつつある物販市場で、WBCは「売る場所を変える」という発想の転換により、根本から解決に動いています。

日本のAmazonの4倍、メルカリの10倍以上。それがShopeeの市場規模です。6億人以上が利用する東南アジア最大級のECプラットフォームでありながら、日本の販売者はほとんど参入していません。

WBCは、この競合不在の巨大市場を、独自のツールとサポート体制で攻略するための専門コミュニティです。

■ WBCは、「正しい場所」と「正しい道具」と「仲間」が揃う場所

「在庫不要・リサーチ不要・作業は1日30分・消費税還付まで受け取れる」。

WBC（ワールドバイヤーズクラブ）はこの環境を、3,000人以上の指導実績をもとに構築してきた無在庫物販の実践コミュニティです。

●参加者には以下のサポートが提供されます。

・Shopee公認AIツール「打ち出の小づっちゃん」の利用権

・専任スタッフによる個別サポート

・勉強会・動画アーカイブなどの学習コンテンツ

・消費税還付申請のサポート

・世界中のバイヤーから得た「売れる」一次情報の共有

厳しい物販市場を勝ち抜くための正しい場所と、正しい道具（ツール）、そしてともに戦う仲間が揃っているのがWBCです。

■Shopee公認の最強AIツール「打ち出の小づっちゃん」とは

WBCで提供している最強の武器。

それが、つくしが独自開発したShopee公認AIツール「打ち出の小づっちゃん」です

「打ち出の小づっちゃん」の主な機能は、以下の通りです。

・商品リサーチの自動化：

日本と海外の価格差がある商品をAIが自動検出し、利益予測付きでリストアップ

・AI画像編集機能：商品画像をAIが自動で最適化し、売れやすい状態に整える

・自動出品、価格設定：

為替レートを反映し、送料・関税・手数料を含めた最適価格を自動計算して出品

・AI翻訳機能：日本語の商品説明を、売れるキーワードが入った自然な英語に自動翻訳

・公式API連携：Shopeeの公式APIを使用した安全・安定した動作

「リサーチも出品もボタン一つ」。パソコン初心者や60代のシニア層でも、プロと同等のスピードと品質でShopee販売をスタートできる環境を提供する独自開発ツールです。

■WBC主宰者「つくし」からのメッセージ

WBCを立ち上げた時、私には一つだけ譲れないことがありました。それは、入ってくれた方全員を、絶対に結果に導くということです。そのために、ツールも、サポートも、コミュニティも、全部『本物』にこだわり続けてきました。今回、その取り組みを認めていただけたことは、WBCメンバー全員への勲章だと思っています。でも、私たちはまだ途中です。この認定をゴールにするつもりは全くありません。「正しい場所で、正しい道具を使えば、誰でも人生を変えられる」それを一人でも多くの方と、これからも共に証明し続けていきます。



■ WBC概要

名称：WBC（ワールド・バイヤーズクラブ）

運営：合同会社Reboot

主宰者：つくし

内容：Shopee無在庫物販の実践コミュニティ・AIツール提供・専任サポート

公式LINE：https://es.lpro-ma2.com/mem/access?afl=prtimes

■ 主宰者SNS・公式サイト

公式サイト：https://tukushi-zubora.com/

YouTube：https://www.youtube.com/@tsukushi-sedorishoshinsha

Instagram：https://www.instagram.com/tsukushi3425/



■本件に関するお問い合わせ先

会社名：合同会社Reboot

E-mail：rebootreboot2025@gmail.com





（※）日本初認定における注釈

「物販スクール」"日本初"

（※）「物販スクール」に関する市場調査《"日本初"検証調査》

（(株)未来トレンド研究機構 調べ）※2026年5月18日時点

「無在庫物販スクール」でかつ下記7条件をすべて満たすスクールが対象：

１.Shopee公認ツール導入 ２.専任サポート付 ３.appリストに登録されている ４.公式APIを使える ５.自動仕入れ機能付きツール ６.AI搭載ツール（商品画像をAIが編集） ７.商品検索方法が3つ