UN3D.青山店、新プロジェクト「CURATED SPACE」を始動

MARK STYLER株式会社

MARK STYLER株式会社が展開するブランド「UN3D.（アンスリード）」は、UN3D.青山店にて、新たな取り組みとして「CURATED SPACE(キュレイテッド・スペース)」を始動いたします。

本プロジェクトは、ファッションの枠を超え、ビューティー、アート、カルチャーなど、多様な価値観や感性と出会える空間を目指す取り組みです。UN3D.が掲げる「既成概念に挑戦し、固定観念を打ち破る」というブランド理念のもと、さまざまなブランドやクリエイターとの垣根を超えた共鳴を通じて、新たな体験価値を提案していきます。

第一弾として、ジュエリーブランド「duoctria（デュオクトリア）」の期間限定ショップを開催。また、ヴィンテージセレクトショップ「lilamusee（リィラミュゼ）」の常設展開もスタートいたします。

UN3D.青山店を“商品を販売する場所”にとどまらず、新たな感性や価値観に出会えるプラットフォームとして発信してまいります。

「CURATED SPACE」 第一弾 - duoctria POP-UP STORE -

【開催期間】

2026年6月17日（水）～6月23日（火）

【ブランド紹介】

duoctria（デュオクトリア）は、身近な存在を新たな視点で解釈し、日常を慈しむきっかけを提案するジュエリーブランドです。見る角度や着け方によって印象が変わる、表情豊かなプロダクトを展開。彫刻のような造形美に加え、着け心地にもこだわり、タイムレスに親しめるジュエリーを提案しています。アイテムごとに異なる想いが込められたユニークなduoctriaのジュエリーが、身につける人の日常を豊かに彩ります。

https://www.instagram.com/duoctria_official

常設展開 - lilamuseee -

【開始日】

2026年6月17日（水）～ 常設展開

【ブランド紹介】

「lilamusee（リィラミュゼ）」は、美しさが、静かに息をしているもの。時代やカテゴリーを超えて惹かれ、収蔵してきた記憶の断片たち。唯一無二の美しさと存在感を持つヨーロッパのアンティークとヴィンテージ を通して、UN3D.青山店に新たな価値観とインスピレーションをご提案いたします。

https://www.instagram.com/lilamusee_/

【UN3D. 青山店】

住所: 東京都港区南青山5丁目5-25

営業時間: 12:00-20:00

電話番号: 03-3409-5503

https://unthreed.com/stores/