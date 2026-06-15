実写恋愛シミュレーション『ハムコイ』が6月16日からの「SteamNextフェス」に参戦！【元大物政治家も「これはヤバい」と驚愕“脳がとろける”ゲーム体験】

株式会社講談社右から都丸紗也華、高鶴桃羽、池本しおり

株式会社講談社は『ハムコイ-ハムスターに転生した僕と三姉妹の甘々な日々』が2026年6月16日～23日で開催されるSteamNextフェスに参加することをお知らせいたします。本作は講談社ゲームラボと写真週刊誌・FRIDAY編集部とのコラボレーションにより誕生した実写恋愛シミュレーションゲームで、製品版は2026年7月のリリースを予定しています。



■ 「幼馴染のヨガを観察」「女教師と秘密の授業」など“脳がとろける体験”が待っている！ハムスター視点の新感覚・実写恋愛シムが、SteamNextフェスに参加！

本作は「ハムスター」に転生してしまった主人公が、美人三姉妹と暮らす実写恋愛シミュレーションゲームです。現在配信中のデモ版では、没入感たっぷりの刺激的な体験を一足先に味わうことができます。

コスプレ好きの長女（都丸紗也華）による「女教師の秘密の授業」を受けられたり、こっそり次女（高鶴桃羽）の部屋に潜入して「ちょっぴりセクシーなヨガ」を観察したり、メイド服姿の三女（池本しおり）にイチゴを「あ～ん」してもらったり(ハート)

より多くの人に“脳がとろける体験”をしてもらうために、6月16日から開催のSteamNextフェスにも参戦。世界中の人々に癒しをお届けします。

右から都丸紗也華、高鶴桃羽、池本しおり都丸紗也華高鶴桃羽池本しおり

■あの元大物政治家も!! 体験版をプレイした人の感想続々

様々な方に『ハムコイ』を体験していただいた感想を、FRIDAYデジタルにて記事として掲載しています

石原伸晃氏

元自民党幹事長の石原伸晃氏は、「これはちょっとヤバいな。こんなにリアルなゲームがあったら、ますます子どもが減っちゃうよ」と驚愕。「そもそもこんなゲームがあることを知らなかったので驚きましたし、本音をいえば遊んでいる姿を見られたくない！」とコメントしています。

まさかの“石原伸晃”が「実写恋愛ゲーム」に挑戦！「元自民党幹事長」のドキドキ「ハムコイ」体験(https://friday.kodansha.co.jp/article/465417)

またアニメ化された『人生』などで知られるライトノベル作家・川岸殴魚(https://x.com/ougyo_kawagishi)氏も『ハムコイ』を先行体験。川岸氏は本作のシナリオにも参加しています。実写映像になった三女について、「基本的にどのシチュエーションも可愛いのですが、特に好きだったのは寝姿です。とてもよい寝姿で、見ているだけで、メンタルが全回復しました！」など、感想を語っています。

「メンタルが全回復しました」ラノベ『人生』作者・川岸殴魚が「実写恋愛ゲーム」を体験！(https://friday.kodansha.co.jp/article/467101)

その他にも、裏社会に詳しいVTuber・懲役太郎(https://www.youtube.com/channel/UC0e6zo8oX6ISSBjPaSZsjeA)氏、Xフォロワー7万人超えのグラビアアイドル・百合川サシャ(https://x.com/sasha_chu_)氏の感想記事も公開中！ 今後も“意外な人”たちの『ハムコイ』の体験記事を公開予定です。

「ヤクザがハムスターを飼わない」驚きの理由とは？前科3犯VTuber懲役太郎が「ハムコイ」を体験(https://friday.kodansha.co.jp/article/469210)

「女教師のコスプレが最高」グラビアアイドル・百合川サシャさんが「実写恋愛ゲーム」を体験してみた(https://friday.kodansha.co.jp/article/469222)

■ 体験版公開に合わせ、ウィッシュリスト登録キャンペーンも開催決定！

『ハムコイ』体験版の配信開始を記念してウィッシュリスト登録キャンペーンを開催中（6月23日23:59まで）。 抽選で、出演者3人の限定チェキ＆Amazonギフトカードが当たります。キャンペーン概要(https://creatorslab.kodansha.co.jp/topics/4491/)をご確認の上、奮ってご応募ください！

■ Steamページ再公開が海外メディアで大きな話題に！

本作は昨年Steamページが削除されるというアクシデントに見舞われたものの、修正を経て4月に復活。その際には奇抜なコンセプトと美麗なビジュアルが国内外で注目を集め、「日本のクレイジーな実写ゲーム」が復活と話題を呼んでいます。

日本国内でも『野田クリの野望～ゲーム天下統一への道～ 』（東京MX）で特集が組まれました。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=dinrEs5CZ_E ]

■ 出演者の先行プレイ動画も公開！

昨年秋に開催された東京ゲームショウでの、都丸紗也華さん、高鶴桃羽さん、池本しおりさんの『ハムコイ』先行体験に密着した動画を公開中。体験版を遊んでから見るとより楽しめる動画になっています！

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=Or_DDRaVA5o ]

【出演者について】

都丸 紗也華：1996年生まれ、群馬県出身。2024年にデビュー10周年を迎えた、日本のトップグラビアアイドル。ドラマや映画、バラエティでも活躍中。趣味はサウナ。

X:https://x.com/tmr_syk_

Instagram:https://www.instagram.com/tmrsyk

TikTok:https://www.tiktok.com/@tmrsyk

高鶴 桃羽：2003年生まれ、北海道出身。2歳からバレエをはじめ、スイスやベルギーなどにも留学。2022年、恋愛リアリティ番組への出演をキッカケに芸能デビュー。アイドルグループ「君と見るそら」のメンバーとしても活躍中。趣味はヴァイオリン。

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Instagram:https://www.instagram.com/momoha2003523

TikTok:https://www.tiktok.com/@sweets_suki3

池本 しおり：2002年生まれ、兵庫県出身。女優・タレントの登竜門「制コレ’20」のファイナリスト。趣味はサックス。

X:https://x.com/teratera_shiori

Instagram:https://www.instagram.com/shiori_ikemoto/

TikTok:https://www.tiktok.com/@teratera_shiori

【商品情報】

タイトル：『ハムコイ-ハムスターに転生した僕と三姉妹の甘々な日々』

プラットフォーム：Steam,Epic Games Store

Steamストアページ：https://store.steampowered.com/app/4390720/

対応言語：日本語、英語、中国語（簡体字・繁体字）

ジャンル：実写恋愛シミュレーションゲーム

発売日：2026年7月

価格：未定

プレイ人数：1人

開発：株式会社講談社

パブリッシャー：株式会社講談社

制作協力：Tales & Co.株式会社／株式会社Qualia Writers／株式会社Production Exabilities

権利表記：(C)Kodansha Ltd.

■講談社クリエイターズラボ（https://creatorslab.kodansha.co.jp/）は

株式会社講談社の第四事業本部にて2021年6月に創立されたR&D部署です。

「編集の再定義」を掲げ、あらゆるジャンルのクリエイターと接点をもち、書籍や雑誌という形にとらわれない多種多様なコンテンツを世に送り出します。

・インディゲームクリエイター支援や、新規ゲーム開発を企画する「講談社ゲームラボ」

・マッチング型マンガ投稿サイトDAYS NEO等を運営する「UGCメディアラボ」

・インディペンデント映像クリエイター支援や新規映像企画をおこなう「講談社シネマラボ」

・ジャンル問わず広くクリエイターのステップアップを支援する「クリエイターブーストラボ」

・企業や自治体の課題に対しコンテンツの力で解決を提案する「コンテンツデザインラボ」

・プロデューサーシップで新たなコンテンツを生み出す「IPプロデュースラボ」

から成り、クリエイターの夢の実現のみならず企業や自治体の課題を「編集」で解決していきます。

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