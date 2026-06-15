韓国発プレミアムペットブランド「PETHROOM」、第14回インターペット大阪へ出展

株式会社ビーエムスマイルジャパン

株式会社ビーエムスマイルジャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：キム・スミン、竹吉拓）は、韓国発プレミアムペットライフスタイルブランド「PETHROOM（ペスルーム）」が、2026年6月19日（金）～6月21日（日）にインテックス大阪で開催される西日本最大級のペットイベント「第14回インターペット大阪」に出展することをお知らせいたします。

PETHROOMは、「ペットとの毎日をもっと快適で幸せな時間に」をブランド哲学に掲げ、機能性・安全性・デザイン性を兼ね備えたペットケアアイテムを展開する韓国発のプレミアムペットブランドです。

今回の出展では、日本市場におけるブランド認知向上と販路拡大を目的に、流通企業、小売事業者、EC事業者、代理店などを対象とした商談を実施し、新たなビジネスパートナーとの関係構築を目指します。

インターペット大阪出展について

インターペット大阪は、「人とペットの豊かな暮らし」をテーマに開催される西日本最大級のペットイベントです。ペット関連メーカーや流通企業、小売事業者、メディアなどが一堂に会し、最新の商品やサービスが発信される業界注目の展示会として知られています。

PETHROOMブースでは、ブランドを代表するグルーミング用品やケアアイテムを中心に展示し、日本市場における商品展開や販売に関するご提案を行います。

展示内容

会場では、PETHROOMを代表する人気商品を中心に、ペットとの暮らしをより快適にするさまざまなアイテムを展示いたします。

【展示予定カテゴリー】

・シャンプー

・ブラシ・グルーミング用品

・衛生用品

・ネイルクリッパー

・ペットライフスタイル雑貨

・日本市場向け新商品

イージーフェイシャルコームスマートネイルクリッパーヒーリングブラシ

また、以下のご相談も受け付けております。

・卸売・販売に関するご相談

・小売店舗でのお取り扱い相談

・EC販売に関するご相談

・OEM・ODMに関するご相談

・コラボレーション企画のご相談

・日本国内における代理店・販売パートナーのご相談

事前商談アポイントメントも受け付けております。ご予約いただいた企業様には、担当者によるブランド紹介や商品説明をスムーズにご案内するとともに、落ち着いた環境でじっくりとご相談いただけます。

また、ブースへお越しいただいた企業様には、ご来場特典としてPETHROOM商品をご用意しております。

さらに、会期中にご成約いただいた企業様には、販売開始時の認知拡大や集客を支援する特別な販促サポートをご用意しております。先着企業様限定の特典となりますので、詳細は会場スタッフまでお問い合わせください。

開催概要

【イベント名】

第14回インターペット大阪

【テーマ】

人とペットの豊かな暮らしフェア

【会期】

2026年6月19日（金）～6月21日（日）

【開催時間】

10:00～17:00

※最終日は16:30まで

【会場】

インテックス大阪 1・2・4・5号館

〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北1-5-102

【ブース番号】

1号館 C-002

【出展面積】

54平方メートル

※6月19日（金）はビジネス来場者限定日となります。

PETHROOM（ペスルーム）について

PETHROOM（ペスルーム）は、株式会社ビーエムスマイルジャパンが展開する韓国・ソウル発のプレミアムペットライフスタイルブランドです。

「ペットとの毎日をもっと快適で幸せな時間に」をブランド哲学に掲げ、シャンプー、ブラシ、クリーナー、ネイルクリッパーなど、人が使用しても安心できるほど高品質で安全に設計されたケアアイテムを展開しています。

アジア・ヨーロッパ・北米を中心に急成長を続けており、世界のペットカルチャーに新しい価値を提案する“グローバル・プレミアムブランド”として注目されています。

また、保護動物支援や寄付活動など、社会的価値の創出にも積極的に取り組み、“ソーシャル・グッドブランド”として世界中のペットオーナーから厚い信頼と愛情を得ています。

公式オンラインストア :https://pethroom.jp/

公式SNS

韓国公式Instagram：https://www.instagram.com/pethroom_official/

日本公式Instagram：https://www.instagram.com/pethroom_jp

日本公式TikTok：https://www.tiktok.com/@pethroom_jp

LINE公式アカウント：https://page.line.me/491puasx

BtoB・コラボレーションをご検討の企業様へ

商品のお取り扱い、卸販売、OEM・ODM、共同企画、コラボレーションなどをご検討の企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

本件に関するお問い合わせ

株式会社ビーエムスマイルジャパン

担当者：黒石 奈那

TEL：090-7393-5776

メール：nana.kuroishi@bmsmile.jp

会社HP：https://bmsmilejapan.com/