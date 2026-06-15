柴咲コウが全国14都市を巡るライブツアー『ACTOR’S THE BEST ～泡沫～』presented by 「アサヒ ゴールド」として開催決定。本日よりオフィシャル最速先行受付開始！

レトロワグラース株式会社

レトロワグラース株式会社（代表：柴咲コウ、東京都渋谷区）は、2026年11月7日（土）埼玉・三郷市文化会館公演を皮切りに全国14都市・全15公演で開催する『KO SHIBASAKI LIVE TOUR 2026 ACTOR'S THE BEST ～泡沫～』について、本日よりオフィシャル最速先行受付を開始いたしました。また、本ツアーはpresented by「アサヒ ゴールド」として開催することが決定いたしました。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/54342/table/92_1_4b927136e0bae4155b4054afd4b4e8ce.jpg?v=202606150151 ]

『KO SHIBASAKI LIVE TOUR 2026 ACTOR'S THE BEST ～泡沫～ presented by アサヒ ゴールド』のオフィシャル最速先行受付（抽選）を、本日2026年6月15日（月）12:00より開始いたします。

2023年よりスタートし、多くの反響をいただいている「ACTOR'S THE BEST」シリーズ。本公演では、俳優として出演してきた作品の主題歌や挿入歌、そしてオリジナル楽曲を織り交ぜながら、柴咲コウならではの表現で新たなステージをお届けいたします。

■ツアー特設サイト

https://koshibasaki.com/atb2026

チケット詳細はこちら :https://koshibasaki.com/atb2026

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/54342/table/92_2_aa862abc685f649e8a35f9b39f947b4b.jpg?v=202606150151 ]アサヒ ゴールド

さらに本ツアーは、柴咲コウがCMキャラクターを務める「アサヒ ゴールド」Presentsとして開催することが決定いたしました。全国14都市・全15公演を巡る本ツアーでは、アーティスト・柴咲コウが表現する「泡沫」の世界観とともに、“ココロがゴールド”になる特別な時間をお届けいたします。

アサヒ ゴールド ブランドサイト :https://www.asahibeer.co.jp/brand/gold/[表3: https://prtimes.jp/data/corp/54342/table/92_3_0e162e20464fd0c600ca9d2db85036af.jpg?v=202606150151 ]

本日12:00より、2026年5月23日・24日に山梨県・河口湖ステラシアターで開催された「サステナビューティーフェス2026」の柴咲コウのライブダイジェスト映像を公開いたします。映像では、「宙-SORA-」「ひとかけら」「月のしずく」「WOW WAR TONIGHT ～時には起こせよムーヴメント～」など、フェスを彩った楽曲のパフォーマンスをダイジェストで収録。豊かな自然に囲まれた河口湖ステラシアターでの特別なひとときをお届けします。ぜひご覧ください。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=UejMSPOWMBA ]

【サステナビューティーフェス2026】Ko Shibasaki Digest Movie

■タイトル

【サステナビューティーフェス2026】Ko Shibasaki Digest Movie

■映像URL

https://youtu.be/lepcw6vnQ2M(https://youtu.be/UejMSPOWMBA)

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/54342/table/92_4_a0d3d2e2f31e404edbf38b49320eb662.jpg?v=202606150151 ]

┃公演名

『KO SHIBASAKI LIVE TOUR 2026 ACTOR'S THE BEST ～泡沫～』presented by 「アサヒ ゴールド」

ツアー特設ページ：https://koshibasaki.com/atb2026(https://koshibasaki.com/atb2026/?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=atb2026)

┃開催スケジュール

2026年11月7日（土）埼玉・三郷市文化会館

2026年11月13日（金）大阪・フェスティバルホール

2026年11月17日（火）鹿児島・宝山ホール

2026年11月20日（金）山梨・YCC県民文化ホール

2026年11月29日（日）長野・ホクト文化ホール

2026年12月11日（金）北海道・札幌市教育文化会館

2026年12月18日（金）福岡・福岡市民ホール

2026年12月26日（土）静岡・アクトシティ浜松

2027年1月9日（土）栃木・栃木県総合文化センター

2027年1月11日（月・祝）宮城・トークネットホール仙台

2027年1月15日（金）広島・上野学園ホール

2027年1月17日（日）香川・サンポートホール高松

2027年1月23日（土）三重・四日市市文化会館

2027年1月30日（土）東京・SGC HALL ARIAKE

2027年1月31日（日）東京・SGC HALL ARIAKE

┃チケット料金

プレミアム SS：36,000円（税込）

プレミアム S：16,000円（税込）

指定席：9,900円（税込）

NFT add-on：＋1,500円（税込）

┃チケット販売スケジュール

・オフィシャル最速先行受付 ※抽選先行

受付期間：6月15日（月）12:00～6月28日（日）23:59

・Lencoreカード会員先行受付 ※抽選先行

受付期間: 7月1日（水）18:00～7月4日（土）23:59

・プレリクエスト先行 ※抽選先行

受付期間: 7月1日（水）18:00～7月12日（土）23:59

・プレリク2次、プレオーダー、プレリザーブ先行 ※抽選先行

受付期間:7月15日（水）18:00～7月26日（日）23:59

チケット詳細はこちら :https://koshibasaki.com/atb2026/?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=atb2026

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/54342/table/92_5_ed174b1ca44c9dd1c41a8af505ee0d20.jpg?v=202606150151 ]

2022年の音楽活動20周年、そして2023年の芸能活動25周年という節目を記念して発表されたアルバム『ACTOR'S THE BEST』。本作では、俳優として数々の映画やドラマに出演してきた柴咲コウが、自身が主演・ヒロインを務めた作品の主題歌や挿入歌をセルフカバー。俳優として作品に向き合ってきた記憶と、アーティストとしての表現力が重なり合うことで、柴咲コウにしか描けない唯一無二の世界観を生み出しました。

このアルバムを携え、2023年には全国6都市7公演を巡る「KO SHIBASAKI CONCERT TOUR 2023 ACTOR'S THE BEST」を開催。俳優・アーティストという二つの側面を横断する新たなライブ表現は、多くの反響を呼びました。さらに2024年には、作品主題歌の新たなカバーに加え、自身の新曲も収録したEP『響宴』をリリース。2024年12月から2025年2月にかけて開催された『KO SHIBASAKI LIVE TOUR 2024 ACTOR'S THE BEST ～響宴～』では、より深化した「ACTOR'S THE BEST」の世界観を全国へ届けました。

そして2025年の『KO SHIBASAKI LIVE TOUR 2025 ACTOR'S THE BEST ～邂逅～』を経て、2026年のテーマは「泡沫（うたかた）」。儚く移ろいながらも、確かに心に残り続ける感情や記憶。その一瞬の輝きを、音楽・映像・演出を通して描き出す、新たな『ACTOR'S THE BEST』のステージが幕を開けます。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=zEBqTy-t4Tc ]

【柴咲コウ LIVE TOUR 2025 ACTOR'S THE BEST～邂逅～】ダイジェスト映像

■タイトル

【柴咲コウ LIVE TOUR 2025 ACTOR'S THE BEST～邂逅～】ダイジェスト映像

■映像URL

https://youtu.be/zEBqTy-t4Tc

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/54342/table/92_6_50fb4345b8877f32912533ed0b621bba.jpg?v=202606150151 ]

柴咲コウのオフィシャルメンバーシップ「KO CLASS」では、会員限定動画やブログ、ライブ配信など、さまざまな限定コンテンツをご用意しています。今後は『KO SHIBASAKI LIVE TOUR 2026 ACTOR'S THE BEST ～泡沫～』presented by 「アサヒ ゴールド」に関連したコンテンツの公開も予定しており、ツアーをより深く楽しめる情報をお届けしてまいります。ぜひこの機会にご入会ください。

「KO CLASS」詳細はこちら :https://koclass.jp/about/?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=atb2025[表7: https://prtimes.jp/data/corp/54342/table/92_7_1ea631b24259086ee97c442686949607.jpg?v=202606150151 ]

【レトロワグラース株式会社】

会社名 ：レトロワグラース株式会社 https://lestroisgraces.jp/(https://lestroisgraces.jp/?utm_source=pr&utm_medium=referral)

代表者 ：代表取締役 柴咲コウ

所在地 ：東京都渋谷区

設立 ：2016年11月18日

事業内容 ：エンタメ、コマース事業