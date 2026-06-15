未知との遭遇を―。6月24日は「UFO記念日」宇宙人やUFOが登場するSF映画6作品をムービープラスにて特集放送！

ディスカバリー・ジャパン合同会社

日本最大級の映画専門チャンネル『ムービープラス』を運営するディスカバリー・ジャパン株式会社は、6月24日（水）のUFO記念日に、豪華キャスト共演×ティム・バートン監督で贈る火星人に翻弄される人々の狂乱を描く『マーズ・アタック！』、地球侵略を企む異星人と人類の攻防を描く『インデペンデンス・デイ［特別版］』など、SF映画6作品を特集放送いたします。

＜UFO記念日！SF映画特集 ラインナップ＞

『マーズ・アタック！』 6月24日（水）9：15～

(C) 1996 Warner Bros.

地球に襲来した火星人たちに翻弄される人々の狂騒を描いたSFパニック・コメディ。監督は独特な世界観を描く奇才ティム・バートン。ジャック・ニコルソン、ピアース・ブロスナンら多彩な顔ぶれが出演。

火星人襲来！世界中が見守る中、対応を協議する合衆国大統領デイル。火星人来訪を機に金儲けを企む者や、彼らを救世主と崇める者、スクープを取ろうと躍起の記者もいる。だが砂漠に降り立った火星人たちは、残忍な習性をむきだしに地球人を殺戮し始めた！

監督：ティム・バートン

出演：ジャック・ニコルソン／グレン・クローズ／アネット・ベニング

(1996年：アメリカ)

『宇宙人の解剖』 6月24日（水）11：45～

(C) N1 European Film Produktions GmbH & CO. KG 2006. All Rights Reserved.

人類の歴史上、最大のでっちあげ事件！？実話を基に、ロズウェルでの宇宙人解剖映像に端を発した一大騒動の裏側を描くSFコメディ。

1995年、衝撃的な白黒映像が全世界に公開された。事の発端は1947年、宇宙船の残骸と宇宙人が発見されたと噂された世に言う“ロズウェル事件”。そのとき捕獲された宇宙人の解剖を記録したものだという。世間が熱狂する中、映像を撮影したレイとゲイリーは一躍、時代の寵児となるが・・・。

監督：ジョニー・キャンベル

出演：デクラン・ドネリー／アント・マクパートリン／ビル・プルマン

(2006年：イギリス)

『インデペンデンス・デイ［特別版］』 6月24日（水）13：30～

(C) 1996 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

地球侵略を企む異星人と人類の3日間の攻防を描き、世界各地で大ヒット！ウィル・スミス主演×ローランド・エメリッヒ監督によるSFパニック。

7月2日。世界各地の上空に巨大宇宙船が出現。混乱の中、ホイットモア大統領率いる米国政府は宇宙人との交信を試みる。コンピュータ技師デイビッドは、宇宙船が発する信号が攻撃へのカウントダウンだと気付くが、時すでに遅く、宇宙船からの怪光線で世界中の大都市が壊滅してしまう。

監督：ローランド・エメリッヒ

出演：ウィル・スミス／ビル・プルマン／ジェフ・ゴールドブラム

(1996年：アメリカ)

『インデペンデンス・デイ：リサージェンス』 6月24日（水）16：15～

(C) 2016 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

超巨大宇宙船、襲来。今こそ人類がひとつになる！1996年製作の大ヒットディザスター映画「インデペンデンス・デイ」の20年ぶりの続編。

人類とエイリアンの死闘から20年後、エイリアンがアフリカに残した宇宙船が密かに覚醒する。それは地球に仲間を呼び寄せるSOS信号だった。やがて想像をはるかに超える進化を遂げたエイリアンが地球に襲来。重力を自在に操り、NY、ロンドン、パリといった主要都市を次々に破壊する。

監督：ローランド・エメリッヒ

出演：ジェフ・ゴールドブラム／リアム・ヘムズワース／ビル・プルマン

(2016年：アメリカ)

『プロジェクト・タイタン』 6月24日（水）19：00～

(C) 2022 Astral Pictures Kft. All rights reserved.

「大脱出」のミカエル・ハフストローム監督×豪華キャストで放つSFサバイバル・スリラー。幻覚に見舞われた宇宙船を舞台に、人類の運命をかけたミッションを描く。

土星最大の衛星タイタンの資源を調査する「タイタン計画」を担い、宇宙船オデッセイで旅立ったフランクス船長、ジョン、ナッシュ。だが冬眠システムの副作用が幻覚を引き起こし、船内は混乱していく。現実と幻覚が入り乱れる中、彼らはミッションを遂行できるのか？

監督：ミカエル・ハフストローム

出演：ケイシー・アフレック／ローレンス・フィッシュバーン／エミリー・ビーチャム

(2024年：ハンガリー・インドネシア・アメリカ)

『第９地区』 6月24日（水）21：00～

(C) 2010 District 9 Ltd. All Rights Reserved.

「ロード・オブ・ザ・リング」のピーター・ジャクソン製作。不時着した地球で難民として暮らすエイリアンと地元住民の軋轢を描くSFドラマ。

28年前、巨大宇宙船が南アフリカ共和国に飛来。首都ヨハネスブルグの上空に浮かぶ船内で発見されたのは、衰弱したエイリアンの群れだった。彼らが難民として住みついた第9地区は、今やスラム化。エイリアンを管理する民間企業MNUは、彼らを郊外の第10地区へ強制移住させようとするが・・・。

監督：ニール・ブロムカンプ

出演：シャルト・コプリー／デヴィッド・ジェームズ／ジェイソン・コープ

(2009年：アメリカ・ニュージーランド)

■ムービープラス

今年開局37年目を迎える日本最大級の映画チャンネル。ハリウッドのアクションやSFなど”ナンバーワン”級ヒット作から日本・インド・韓国ほか世界の傑作、貴重吹替など”オンリーワン”な番組を放送！ J:COMなど全国のケーブルテレビやスカパー！、IP放送を通じ、約700万世帯のお客様にご覧いただいています。

＜ムービープラス公式Webサイト＞https://www.discoveryjapan.jp/movieplus/

■ワーナーブラザース・ディスカバリー

ワーナーブラザース・ディスカバリー（Nasdaq:WBD）は、テレビ、映画、ストリーミングなどあらゆるポートフォリオを埋めるたくさんの作品とユニークなブランドを持つ、世界をリードするメディアでありエンターテイメントを提供する企業です。

我々が制作し配給する番組やサービスは 220 以上の国や地域、50 以上の言語に対応しており、代表的なブランド、ネットワークを通じて世界中の皆さまに情報やインスピレーションを与え、笑いと感動を提供しています。

ワーナーブラザース・ディスカバリー傘下の主なブランド、ネットワークは以下の通りです。ディスカバリーチャンネル、discovery+、CNN、DC、Eurosport、HBO、HBO Max、HGTV、Food Network、OWN Investigation Discovery、TLC、Magnolia Network、TNT、TBS、truTV、アニマルプラネット、Science Channel、ワーナー・ブラザース映画、ワーナー・ブラザーステレビジョン、ワーナー・ブラザースゲームス、ニュー・ライン・シネマ、カートゥーン ネットワーク、MONDO TV、旅チャンネル、ムービープラス、LaLa TV、Adult Swim、ターナークラシック映画、Discovery en Español、 Hogar de HGTV 他 詳細については、www.wbd.com をご覧ください。