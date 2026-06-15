人とくるまのテクノロジー展2026 NAGOYA 　プレスアワーのご案内

公益社団法人自動車技術会

公益社団法人自動車技術会は、2026年6月17日（水）～19日（金）の3日間、Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）にて、「人とくるまのテクノロジー展 2026 NAGOYA」を開催します。

初日（6/17）のプレスアワー（9：15～10：00）にて、JSAE企画展示のプレスツアーとオープニングセレモニーを実施します。

【トピックス】

スケジュール

JSAE企画展示プレスツアー

- 2014年の初開催以来、10回目の実地開催となる今回は、過去最高の541社の規模での開催となります。- 昨年に続きJSAE企画展示プレスツアーを実施します。今年は、展示会企画会議幹事が企画展示をご案内し見所を説明いたします。- 愛知県、常滑市、中部経済産業局より来賓をお招きして、オープニングセレモニーを実施いたします。[表: https://prtimes.jp/data/corp/41897/table/116_1_1adb91e508046acd8b7f03421df0aea8.jpg?v=202606150151 ]

近年、自動車業界はAIやビッグデータをはじめとするデジタル技術、いわゆるDXの進展によって、大きな変革期を迎えています。自動運転、コネクテッドカー、そして新たなサービスの創出など、その進化のスピードは、10年前と比べても格段に加速しています。「新しい技術との融合で創るクルマとモビリティの未来 ―DXで広がる自動車技術―」のテーマとして、「社会・サービスの進化」「クルマの進化」「モノづくりの進化」という3つの視点で、23社の企業様に協力いただき、展示会企画会議幹事がご案内します。

展示協力企業・団体

(五十音記載)株式会社アイシン／株式会社アダコテック／株式会社Spakona／株式会社SUBARU／住友ゴム工業株式会社／住友商事株式会社／SOLIZE PARTNERS株式会社／株式会社ゼンリン／ダイキン工業株式会社／Dynabook株式会社／Dexterity-SC Japan株式会社／株式会社T2／TIS株式会社／東芝システムテクノロジー株式会社／トヨタ自動車株式会社／豊田合成株式会社／株式会社日立製作所／株式会社日立プラントサービス／日産自動車株式会社／日本AMD株式会社／樋口デジタルソリューションズ株式会社／富士通株式会社／マツダ株式会社

オープニングセレモニー

ご来賓として、愛知県知事代理 愛知県経済産業局水素社会・モビリティ推進監 都筑 秀典 （つづき ・ひでのり）様、経済産業省 中部経済産業局局長 寺村 英信 （てらむら ・ ひでのぶ） 様をお迎えいたします。

ご祝辞を賜った後に、テープカットのセレモニーを実施いたします。

取材申請

報道関係者の問合せ先

人とくるまのテクノロジー展 2025NAGOYA のオープニングセレモニーの様子- 会場内 [会議室L2] に Press／Mediaルーム を設けます。- 会期中にPress／Mediaルームで取材申請をお願いします。- 取材申請無しでの取材行為はご遠慮ください。- 事前のWeb申請は必要ありません。

取材に関するご要望や各種講演の聴講希望等に関する問い合わせは、下記までご連絡下さい。

プレスアワー内での個社ブースの取材もお受けしています。

ソアーズインターナショナル／プロスペール 担当：増田／佐藤

TEL: 03-6419-3220

Mail. expo-press@jsae.or.jp

資料・関連リンク

- プレスキット >>https://aee.expo-info.jsae.or.jp/ja/nagoya/press/- 人とくるまのテクノロジー展 公式ページ >>https://aee.expo-info.jsae.or.jp/ja/nagoya/- 自動車技術会 ホームページ >>https://www.jsae.or.jp/