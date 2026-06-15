国内女子ゴルフレギュラーツアー最高となる賞金総額４億円！初夏を告げるトーナメント！「アース・モンダミンカップ2026」6月25日（木）～28日(日) 予選＆決勝ラウンド4日間を全国無料放送！

株式会社ジャパネットブロードキャスティング

BS放送局 「BS10（ビーエステン）」は、6月25日（木）～28日(日)に開催される「アース・モンダミンカップ2026」予選＆決勝ラウンド4日間を全国無料放送いたします。

BS10だけで楽しめる岡本綾子プロをはじめとした豪華解説陣によるスペシャル解説や、視聴者プレゼント、BS10ゴルフ番組とのコラボ企画など目白押しでお届けします。ぜひご覧ください！

賞金総額4億円、優勝賞金7200万円を懸けて、千葉県袖ケ浦市のカメリアヒルズカントリークラブ（6,682ヤード／パー72）で開催される「アース・モンダミンカップ」。女子プロゴルフ界最高峰のドラマが繰り広げられるこの熱き戦いを「BS10」だけが唯一、予選から決勝ラウンドまでの4日間を全国完全無料放送でお届けします。

さらにBS10では、6月を「アース・モンダミン月間」として佐久間朱莉・菅沼菜々・河本結の2025大会激闘プレイバックと共に、アース・モンダミンカップ2026大会観戦を徹底的に楽しむ開幕直前SP！＆ゴルフ番組とのコラボ企画など、大会を盛り上げるスペシャル特番や特別企画を盛りだくさんで放送しますのでご期待ください。



◆激突する国内女子ゴルフのトッププロたち！今大会の注目みどころ

今大会最大の注目は、昨年の雪辱に燃える選手たちの熱いドラマです。 昨年大会は、首位と1打差の2位タイで最終日をスタートした佐久間朱莉プロが、見事な逆転劇でシーズン3勝目を挙げ、初の年間女王へ向けて大きな一歩を踏み出しました。 そんな昨年の覇者・佐久間プロに再び挑むのが、前回惜しくも1打差に泣き、今期から新たにアース製薬の契約選手となった菅沼菜々プロです。雪辱を誓う菅沼プロの奮起、さらにはメジャーを制した実力派・河本結プロらトッププロたちがカメリアヒルズを舞台に激しい火花を散らします。果たして、今年の頂点に立つのは誰！？

◆BS10だけで楽しめる！女子ゴルフレジェンド・岡本綾子プロのスペシャル解説

大会3日目からの解説には、「愛ある辛口」で絶大な人気を誇るレジェンド・岡本綾子プロが登場します。 3日目は古閑美保プロ、最終日は岡本プロの弟子である若林舞衣子プロ、青山加織プロとそれぞれタッグを組み、ここでしか聞けないスペシャルな解説をお届けします。ゴルフを知り尽くしたこの「子弟関係」だからこそ生まれる、新たなトークや息の合った掛け合いは、BS10だけの大きな見どころです。



◆6月は「アース・モンダミン月間」！大会観戦を徹底的に楽しむ開幕直前SP＆ゴルフ番組とのコラボ企画

さらにBS10では、大会を盛り上げるスペシャル特番や特別企画を盛りだくさんで放送します。

昨年大会の最終日ダイジェストに加え、「大会直前の予習番組」の放送が決定！

佐久間朱莉・菅沼菜々・河本結の2025大会激闘プレイバックと共に、アース・モンダミンカップ2026大会観戦を徹底的に楽しむ開幕直前SPを放送。

また、BS10の人気レギュラーゴルフ番組である『蛍原徹の真剣ゴルフ部!ホトオープン』や『有村の智慧』では、舞台となるカメリアヒルズカントリークラブにてゴルフ対決や特別レッスンなどのコラボ企画を続々と実施します。 さらに、日本で最も長く続いている視聴者参加型クイズ番組『BS10パネルクイズ アタック25』でも、昨年好評を博した「女子プロゴルフ大会」を今年も開催。多角的に大会を盛り上げていきます。

◆女子ゴルフファン垂涎！超豪華なプレゼント企画も実施

ここでしか手に入らない、特別なお宝プレゼント企画も見逃せません。

今大会に出場する選手たちのサイン入りグッズをはじめ、岡本綾子プロらBS10の豪華解説陣によるサインボールなど、ゴルフファンにはたまらないプレミアムなアイテムをご用意しています。

手に汗握る白熱の戦いと、充実の関連番組。ぜひBS10の無料放送で、極上のゴルフウィークをお楽しみください！

＜「アース・モンダミンカップ2025プレイバック＆2026大会開幕直前SP」 放送概要＞

「アース・モンダミンカップ2025最終日ダイジェスト」 ６月21日（日）夕方5：00～よる7：10

「アース・モンダミンカップ2026 開幕直前SP！」 6月21日（日）よる7：10～8：00

佐久間朱莉・菅沼菜々・河本結の2025大会激闘プレイバックと共に、アース・モンダミンカップ2026大会観戦を徹底的に楽しむ開幕直前SPを放送。

＜BS10「アース・モンダミンカップ2026」 放送概要＞

6月25日（木）～28日(日) 予選＆決勝ラウンドをBS10にて全国無料放送！

■放送時間：【連日】午後3:00～よる8:00 ※6/28(日)は、ひる2時25分から放送

※ディレイ放送です。本大会はアプリの同時配信はございません。BSテレビ放送にてお楽しみください。

■解説：

6月27日（土）【大会3日目】 岡本綾子 古閑美保

6月28日（日）【大会最終日】 岡本綾子 若林舞衣子 青山加織

■視聴方法：https://www.bs10.jp/howto/(https://www.bs10.jp/howto/)

■大会公式ホームページ：https://www.earth-mondahmin-cup.com/(https://www.earth-mondahmin-cup.com/)

月のBS10ゴルフ番組は「アース・モンダミンカップSP月間」！「アース・モンダミンカップ2026」を盛り上げるスペシャル企画が盛りだくさん！

「BS10パネルクイズ アタック25」 女子プロゴルフ大会

番組開始50年！日本で最も長く続いている視聴者参加型クイズ番組！パーフェクト達成で賞金100万円！

女子プロゴルファー集結SP2! 昨年、大好評だった女子プロゴルファー回が大復活!



＜放送日＞6月28日（日）午後1：25～2：25

＜解答者（予定）＞有村智恵プロ、菊地明砂美プロ、堀奈津佳プロ、藤本麻子プロ

「有村の智慧」

ホトオープンから蛍原徹が「有村の智慧」に初参戦！

アース・モンダミンカップの開催地・カメリアヒルズカントリークラブ16番、17番、18番ホールで超実践的なラウンドレッスン＆コース攻略法を有村＆原が伝授！トッププロも苦しむセッティングの中、蛍原徹は開眼するか？！

＜放送日＞6月23日（火）よる８時～

＜出演者（予定）＞有村智恵プロ、原江里菜プロ、蛍原徹

「蛍原徹の真剣ゴルフ部！ホトオープン」

アース・モンダミンカップSPと題し、TV初ゴルフのコブクロの黒田俊介がゲスト登場！さらに真剣ゴルフ部の常連・後藤楽々は初のレギュラティーで勝負に挑む！

蛍原部長率いる真剣ゴルフ部を迎え撃つはプロ2年目の新星・本明夏プロ！プレーはまさにダイヤの原石。圧巻のゴルフで真剣ゴルフ部を迎え撃ちます。アース・モンダミンカップ開催地・カメリアヒルズカントリークラブで熱い勝負の幕を開ける！

＜放送日＞6月21日（日）よる９時～ 6月28日（日）よる９時～

＜出演者（予定）＞蛍原徹、コブクロ黒田俊介、後藤楽々、本明夏プロ

「ゴルフジョーカー」

女子プロたちの真剣勝負に、“JOKER”が牙をむく！

「アース製薬presents GOLFJOKER～ゴルフジョーカー～」は優勝賞金100万円をかけた９ホールマッチプレートーナメント。実力者たちの熱戦に加え、レジェンドゴルファーや異競技アスリートなど“JOKER”の存在が波乱を巻き起こす、新感覚ゴルフエンターテインメント。

今大会のJOKERは、還暦を過ぎてもキャリー260ヤード超＆生涯獲得賞金6億円超の加瀬秀樹プロ、

2023年 ドラコン世界大会シニア王者の平野正行アマが参戦！超飛ばし屋のパワーの前に、女子プロはどう立ち向かうのか！？さらに、アース製薬の商品を視聴者のみなさまにプレゼント！

＜放送日＞6月21日（日）よる８時～ 6月28日（日）よる８時～

＜出演者（予定）＞倉田珠里亜プロ、桑山紗月プロ、 廣田真優プロ、加藤沙弥プロ、 堀真珠プロ、 窪島渚紗、加瀬秀樹プロ(JOKER) 平野正行(JOKER)

「GO！GO！ゴルフ女子」

Go!Go!ゴルフ女子のメンバーが 、「アース・モンダミンカップ」のBS10アンバサダーに就任！ 番組を飛び出し、大会を遊びつくす！

練習日から決勝ラウンドまで6日間、メンバーが会場グルメ、観戦スポット、大会の熱気をinstagramで毎日発信！

＜出演者（予定）＞なろ、いちかる、桜りん、スビン、瀬川あいり、まあみ、えあ、宇佐美彩乃

＜放送日＞6月22日よる10時～ ほか

■全国無料放送の『BS10（ビーエステン）』

BS10ではゴルフ・野球・バスケットボールといったスポーツ中継を全国無料でお届けしております。

さらに、日本一の長寿クイズ番組に認定された「パネルクイズ アタック25」や、映画・ドラマ・旅などの豊富な番組ラインナップで、視聴者の皆様がワクワクするような放送局を目指してまいります。

■BS10ホームページ：https://www.bs10.jp/

■BS10ゴルフ部instagram

https://www.instagram.com/bs10_golf/?hl=ja