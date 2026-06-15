ヒルトン名古屋 完熟フルーツを贅沢に使用した果肉尽くしのかき氷　「宮崎マンゴーピンス」「静岡マスクメロンピンス」を提供開始

名古屋ヒルトン株式会社宮崎マンゴーピンス静岡マスクメロンピンス

ヒルトン名古屋（愛知県名古屋市、総支配人アン・カン）は、2026年7月4日（土）より、1階「カフェ3-3（スリースリー）アーティサンスイーツ＆ベーカリー」にて、厳選した完熟フルーツを贅沢に使用した韓国かき氷「ピンス」2種類の提供を開始いたします。

サマースイーツビュッフェおよびサマーアフタヌーンティーでご好評をいただいた「ピンス」を、夏季限定のイートインメニューとして展開。フルーツそのものの魅力を主役に据えた、ヒルトン名古屋ならではの一品です。

「宮崎マンゴーピンス」は、糖度13度以上、重量310g以上の基準を満たした宮崎県産マンゴーを使用。とろけるような果肉と、凝縮された甘みが特長で、別添えのパッションマンゴーソースを加えることで、味わいに爽やかなアクセントが生まれます。

「静岡マスクメロンピンス」には、静岡県産マスクメロンを使用。一木一果の栽培方法により育まれた果肉は、瑞々しさと芳醇な香りを兼ね備え、上品な余韻をお楽しみいただけます。別添えのメロンソースにより、より豊かな風味の変化が広がります。

宮崎マンゴーピンス

いずれのピンスも、氷が見えないほど果肉を贅沢に重ね、フルーツ本来の風味を最大限に引き出しています。

韓国かき氷「ピンス」は、素材を瞬間冷凍し、提供直前に削り上げることで、きめ細やかなパウダースノー状の食感を実現。口に含んだ瞬間にやさしくほどける軽やかな口どけをお楽しみいただけます。バナナミルク風味の氷の中にはバニラアイスを忍ばせ、食べ進めるごとに味わいの変化が広がります。

見た目の華やかさと素材の上質さを兼ね備えた本商品は、夏のご褒美スイーツとして提案する逸品です。

静岡マスクメロンピンス

■「宮崎マンゴーピンス」「静岡マスクメロンピンス」概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/34342/table/139_1_67d55cba7f0239420bc3333ac9cf404a.jpg?v=202606150151 ]

■ペストリーシェフ 渡辺 守（わたなべ まもる）プロフィール

フランス料理の世界からキャリアをスタートし、後にペストリーの道へ転向。1994年にヒルトン名古屋へ入社以来、30年以上にわたりホテルスイーツの第一線で活躍を続けています。現在はペストリーシェフとして、婚礼・宴会、各レストラン、そしてホテル1階「カフェ 3-3 アーティサンスイーツ&ベーカリー」のテイクアウトスイーツの監修を担当。色彩豊かで芸術性に富んだスイーツの数々を手がけています。その卓越した技術と創造性は国内外で高く評価され、「全国洋菓子技術コンテスト大会 内閣総理大臣賞」をはじめ、「ルクサンドグランプレミオ」優勝、「ジャパンケーキショー東京大会 会長賞」など多数の受賞歴を誇り、2023年には「あいちの名工」にも選出されました。

ペストリーシェフ 渡辺 守

■ヒルトン名古屋について

ヒルトン名古屋は、1989年に名古屋市初の外資系ホテルとして誕生しました。名古屋の中心・伏見に位置し、スイートを含む全460室の洗練された客室からは、市街の美しい眺望をお楽しみいただけます。館内には、世界水準のサービスとともに、上質なダイニング、エグゼクティブラウンジ、宴会場、フィットネスセンターなど充実した施設を備え、ビジネスからレジャーまで、贅沢で快適な滞在をご提供しています。詳細は hiltonnagoya.jp(https://nagoya.hiltonjapan.co.jp/) をご覧ください。

ヒルトン名古屋

■ヒルトン・ホテル＆リゾーツについて

ヒルトン・ホテルズ&リゾーツ(https://www.hilton.com/ja/brands/hilton-hotels/)は、100年以上にわたり、ホスピタリティの基準を築き、世界中で人、文化、地域の架け橋となってきました。世界で人気のあるデスティネーションで、魅力的なデザインと活気あふれる共有スペース、賑やかなロビーやバー、トップクラスのレストラン、アイコニックなイベント会場などを通じて、人々が集い、交流し、注目を集める場を提供しています。世界6大陸で600軒以上のホテルを展開し、世界中のお客様を専門知識とおもいやりのこもったサービスでお迎えしています。ご予約は公式サイト(https://www.hilton.com/ja/brands/hilton-hotels/)または業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリ(https://www.hilton.com/ja/p/hilton-honors-mobile-app/)から。ヒルトンの公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ(https://www.hilton.com/ja/hilton-honors/member-benefits/)会員には、すぐに利用できる特典をご用意しています。

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