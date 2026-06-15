柚木麻子『ＢＵＴＴＥＲ』が、新規収録を加えて河出文庫から6月15日発売　hontoでの電子書籍版購入者を対象に、直筆サイン入り特製牛型カードプレゼントキャンペーンを開催！

hontoPR事務局

大日本印刷株式会社（DNP）が株式会社丸善ジュンク堂書店、株式会社文教堂及び株式会社トゥ・ディファクトと共同で運営するハイブリッド型総合書店「honto（https://honto.jp/）」は、『ＢＵＴＴＥＲ』（河出書房新社）電子書籍版配信を記念し、購入者を対象とした柚木麻子さん直筆サイン入り特製牛型カードプレゼントキャンペーンを実施します。

キャンペーンの応募期間は6月15日(月)～7月12日(日)まで。hontoで『ＢＵＴＴＥＲ』を購入し、応募ページから応募完了した方の中から抽選で3名様に柚木麻子さん直筆サイン入り特製牛型カードをプレゼントいたします。

◆キャンペーン概要

キャンペーン名：『ＢＵＴＴＥＲ』配信記念！ 柚木麻子直筆サイン入り特製牛型カードプレゼント

キャンペーン期間：2026年6月15日(月)から7月12日(日)まで

応募ページ：https://honto.jp/cp/ebook/recent/kawade/present

■作品紹介

『ＢＵＴＴＥＲ』

英訳がイギリスで4冠、世界40か国で翻訳され累計170万部！ 婚活連続殺人事件の女性容疑者と女性記者の対話を通じ、欲望と食と女の生を描き出す傑作長編。世界が熱狂する衝撃のダーク・スリラー。

新規収録：

野間出版文化賞受賞スピーチ：帝国ホテルですてきな立食パーティーを

イギリスツアー日記：どんな場所にも小説とカラオケはある

■ハイブリッド型総合書店「honto」について

「honto」は、電子書籍ストアとネット通販（e-hon、丸善ジュンク堂書店ネットストア

）と、丸善、ジュンク堂書店、文教堂などのリアル書店を連携させた総合書店として2012年5月にサービスを開始しました。

ネット書店とリアル書店共通で利用できるhontoポイントサービスは、啓林堂書店、戸田書店(9店舗)、函館栄好堂 丸井今井店など全国各地のリアル書店を加え、現在約180店舗で展開しています。

2026年5月現在、会員数940万人を突破しており、「読みたい本を、読みたい時に、読みたい形で」提供するサービスで本を愛する人をサポートしています。

・ハイブリッド型総合書店「honto」公式サイト：https://honto.jp/

・X（旧Twitter）：https://X.com/honto_jp

＜大日本印刷株式会社 会社概要＞

・会社名：大日本印刷株式会社（Dai Nippon Printing Co., Ltd.）https://www.dnp.co.jp/

・代表取締役社長：北島 義斉

・所在地：〒162-8001 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号

＜株式会社トゥ・ディファクト 会社概要＞

・会社名：株式会社トゥ・ディファクト（2Dfacto, Inc.） https://www.2dfacto.co.jp/

・代表取締役社長：鈴木 一光

・株主：大日本印刷株式会社

・所在地：〒162-8001 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号