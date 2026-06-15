季節や体調に寄り添う5色の薬膳カレー。いつもの食材で手軽に養生できる『薬膳カレー』発売

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年6月11日に『薬膳カレー 体と心を健やかに』を発売いたしました。

■カレー粉に使われるスパイスの多くは、漢方で生薬として用いられてきた素材です

カレー粉に主に使われるスパイス（クミン、コリアンダー、ターメリック、カルダモン、チリペッパー、シナモンなど）は、体を温めたり、体の調子をととのえる働きがあるといわれている素材です。

そこで本書では、5つのテーマ別に食材をセレクトして、暮らしや季節に合わせて楽しめるカレーを紹介します。

■テーマ別に5色のカレーを紹介します

基本的にはカレー粉を使用し、スパイスやハーブを加えてさらに特徴を引き立てています。各色8品のレシピを紹介していますが、そのうち1品はスパイス・ハーブのみを使用するスパイスカレー。ご飯や薬味は、テーマに合わせたものを提案しています。そして、食材はスーパーで手に入る身近なものばかり。調理もほぼフライパンひとつで作れ、煮込み時間も短いので、毎日でも作りたくなること必至です。

１.気分転換したいときにおすすめ 養肝緑カレー

イライラ、うつうつなど、気の巡りが滞っているときに。

・グリーンカレー ・パラクパニール（ほうれん草とチーズのカレー） ・菜花とかきの和風カレー ほか

２.美肌を意識 補血活血赤カレー

つややかな肌に必要なのは血。中医学で肌に必要とされる「血」の巡りを意識。

・ハリッサビーフカレー ・かつおのトマトカレー ・レバーキーマカレー ほか

３.むくみが気になるときには 健脾利水黄カレー

むくみや、雨の日の頭重、全身の重だるさを感じるときに取り入れたい。

・大豆のキーマカレー ・クリームコーンとソーセージのカレー ・かぼちゃと鶏肉のカレー ほか

４.潤いを巡らせる 滋陰潤肺白カレー

体の中からほどよく潤うことで肌も潤い、健やかな毎日に。

・豆腐のドライカレー ・根菜のミルクカレー ・いかときのこのカレー ほか

５.疲労に打ち勝つ 益気補腎黒カレー

中医理論で重要な働きを担うとされる「腎」に着目。健やかな体づくりが気になる方にも。

・深いりポークカレー ・牛すじカレー ・えびのクリームカレー ほか

▲緑「グリーンカレー」▲赤「レバーキーマカレー」▲黄「クリームコーンとソーセージのカレー」▲白「いかときのこのカレー」▲黒「深いりポークカレー」▲相性のよいご飯や薬味も紹介

［商品概要］

■『薬膳カレー 体と心を健やかに』

著：石澤清美

定価：1,760円（税込）

発売日：2026年6月11日

判型：A5／112ページ

電子版：あり

ISBN：978-4-05-802730-1

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/2380273000(https://hon.gakken.jp/book/2380273000)

【本書のご購入はこちら】

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4058027304/(https://www.amazon.co.jp/dp/4058027304/)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18591383(https://books.rakuten.co.jp/rb/18591383)

・セブンネット：https://7net.omni7.jp/detail/1107704382(https://7net.omni7.jp/detail/1107704382)

＜電子版＞

・Kindle：https://www.amazon.co.jp/ebook/dp/B0GX2WZ98Y/ref(https://www.amazon.co.jp/ebook/dp/B0GX2WZ98Y/ref)

・楽天Kobo：https://books.rakuten.co.jp/rk/822b43c54904377e829f7f31ca804e83(https://books.rakuten.co.jp/rk/822b43c54904377e829f7f31ca804e83)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開