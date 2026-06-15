『コマーシャル・フォト』最新号は「夏フェス直前！ライブフォト最前線」特集！表紙はNovelbright・竹中雄大！

株式会社玄光社『コマーシャル・フォト 2026年7月号』2026年6月15日発売

玄光社（本社：東京都千代田区）が発行する『コマーシャル・フォト』最新号の2026年7月号では、特集「夏フェス直前！ライブフォト最前線」を掲載します。

屋外フェス、アリーナ、ライブハウス--刻一刻と変わる光、限られた撮影時間、二度と戻らない一瞬。そんな現場で音楽の熱を一枚に定着させるライブ撮影の技術と視点を、多角的に紹介する特集です。

竹中雄大（Novelbright） 撮影：田辺佳子

表紙を飾るのは、METROCK 2026で田辺佳子氏が撮影したNovelbrightのボーカル・竹中雄大さん。ライブの熱と瞬間の高揚感を捉えた、まさに本特集を象徴する一枚となっています。

PART1では、20年以上ライブ写真の第一線で活躍する田辺佳子氏に密着。

「屋外フェス編」では、東京・海の森公園で開催された「METROCK 2026」でのNovelbrightの模様を、「屋内ワンマン編」では、東京ガーデンシアターで行われたGLAY「HIGHCOMMUNICATIONS TOUR 2026 “GLAY-complete BEST”」を取材。ライブ撮影のリアルな流れ、事前準備、機材選び、カメラ設定、当日の動き方まで、実践的なノウハウを誌面で詳しく解説しています。

PART2では、田辺佳子氏に加え、横山マサト氏、日吉“JP”純平氏、宇宙☆大使スター氏、ヨシモリユウナ氏が登場。ライブ写真をめぐるそれぞれの視点や方法論を、印象的な作品とともに紹介します。田辺氏のページでは、速報写真の考え方、事前準備の重要性、表現とドキュメントのあいだで何を判断しているのかまで掘り下げています。

なかでも注目は、LUNA SEA「LUNATIC X’MAS 2025 -OUR JOURNEY CONTINUES-」や、SUGIZOのイラク難民キャンプライブ、崎山蒼志の多重露光を用いた表現など、ライブ写真の枠を超えて“写真が何を伝えられるのか”を考えさせる作例群です。記録としての強度だけでなく、アーティストやファンの記憶に残る一枚をどう生み出すのか。その現場感覚と判断の積み重ねが見えてきます。

さらに本特集の番外編として「EARLY SUMMER FESTA 2026でライブ写真を撮ってみた！」も掲載。「僕青音楽祭2026」の現場潜入レポートをお届けします。

【書誌情報】

タイトル：コマーシャル・フォト 2026年7月号

仕様：B5判、148ページ

価格：1,600円＋税

JAN：4912038470761

発売日：2026年6月15日

Amazon販売ページ：https://amzn.to/4alG98o

【会社概要】

商号 : 株式会社玄光社

所在地 : 〒102-8716 東京都千代田区飯田橋4-1-5

設立 : 1931年

事業内容 : 出版

URL : https://www.genkosha.co.jp/