SNS運用の勝ちパターンを学ぼう！『SNSマーケティング「超」攻略事典88』刊行

株式会社翔泳社

株式会社翔泳社（本社：東京都新宿区舟町5、代表取締役社長：臼井かおる）は、書籍『SNSマーケティング「超」攻略事典88 売り上げにつながるアクションがわかる』を2026年6月22日に発売します。本書は、自分の会社のSNS活用の現状を整理し、認知を伸ばし売り上げにつなげるための考え方と今すぐ実践できる手法を紹介した1冊です。

まだ「バズ」を狙い続けますか？

SNSマーケティングを重要視する企業は増えています。けれども、その一方で「なんとなく毎日投稿している」、「フォロワー数やいいね数が増えても、売り上げにつながっているかはわからない」などといった悩みもよく聞かれます。

本書は、数多くの企業のSNSマーケティング支援を行っている株式会社ホットリンクに所属するエキスパートである著者が、あなたのSNS運用の現状を整理し、SNSを戦略的に活用するための考え方と実践方法を解説します。

XやInstagram、Threads、TikTokなどのSNSは「レコメンド」が主流となり、フォロワーにさえ情報が届きにくくなっているという現状があります。そのような環境の中でSNSを通じて事業成果を生み出すためには、まず自社のSNSアカウントが現在どのような立ち位置にいるのかを本書の「チェックリスト」で確認してみましょう。そこから不足している視点や施策がわかり、具体的に何に注力していけばよいかがわかるように構成されています。

今必要なのは、一過性の「バズ」や単なるフォロワー数の増加ではありません。SNSを総合的に活用するためには、SNSをオウンドメディア・ペイドメディア・アーンドメディアとして捉える視点が重要になってきます。

【1】自社媒体（＝オウンドメディア）として活用する

【2】広告媒体（＝ペイドメディア）として活用する

【3】クチコミを増やす媒体（＝アーンドメディア）として活用する

トリプルメディアの要素をきちんと理解し、それぞれの役割と特徴を見極め、戦略を立てて運用していくことが課題解決につながります。

▼こんな人におすすめ

・SNSを自己流で運用していて、これでよいのか不安がある

・戦略や成果に自信が持てず、次の一手に悩んでいる

・SNSマーケティングの知識が不足していると思う

・SNSを活用する意義が周囲に説明できず、予算や人員が確保できない

・SNS運用の成果をうまく上司に説明できない

■書籍概要

『SNSマーケティング「超」攻略事典88 売り上げにつながるアクションがわかる』

著者：柴岡 幸輝

発売日：2026年6月22日

定価：2,090円（本体1,900円＋税10%）

仕様：A5・208ページ

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798195346

全国の書店、ネット書店などでご購入いただけます

・翔泳社の通販 SEshop: https://www.seshop.com/product/detail/27546

・Amazon: https://www.amazon.co.jp/dp/4798195340

■目次

第1章 SNSマーケティングの基礎知識を身につける

第2章 SNSをオウンドメディアとして活用する

第3章 SNSをペイドメディアとして活用する

第4章 SNSをアーンドメディアとして活用する

第5章 インフルエンサー・キャンペーンを活用する

第6章 データを分析しPDCAを回す

第7章 SNS運用担当者が押さえておきたい実務の疑問

■著者プロフィール

柴岡 幸輝

株式会社ホットリンク

コンサルティング営業本部

ソリューション営業部 部長

新卒で広告代理店に入社し、デジタル領域を中心としたマーケティング支援に従事。企業のブランディングから販促施策まで、幅広い業種・課題に向き合う中でSNS活用の可能性を実感。その後、インフルエンサーマーケティングの専門会社にてクライアント支援や新規事業の立ち上げを担当し、ソーシャルメディアマーケティングの実務経験を積む。2022年にホットリンクへ入社し、SNSコンサルティング業務とソリューション営業職（コンサル営業）を兼務。多様なクライアントの課題解決に取り組む。現在はソリューション営業部の部長として、新規案件の獲得を牽引。