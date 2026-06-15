【新刊発売】図解特集は「プラットフォームの新概念」。　　『MOTOR FAN illustrated Vol.237』6月15日発売！

株式会社 三栄

モーターファン別冊 モーターファン・イラストレーテッド vol.237

～プラットフォームの新概念～

発売日：2026年6月15日

定価：2,100円（本体価格：1,909円）

JANコード：9784779654558

https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g505455/

株式会社三栄（本社所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木賢志）は、2026年6月15日より自動車の技術を写真と図解で詳解する『モーターファン・イラストレーテッド vol.237』を発売いたします。

「テクノロジーがわかると、クルマはもっと面白い」をコンセプトに、技術的な視点で自動車業界を分析する月刊誌モーターファン・イラストレーテッド。最新号となるvol.237は、巻頭特集として「プラットフォームの新概念」を掲載しました。自動車の世界では、たびたび耳にする「プラットフォーム」という単語ですが、現在はボディ骨格ひとつを指すに留まらず、SDV（ソフトウェア・デファインド・ビークル）が注目される現状では、いかに電子の領域でもそれを構成できるかが、OEMの経営戦略にも大きな影響を与えるようになりつつあります。ひと昔前とは意味合いが少しずつ変わりつつあるプラットフォームについて、ハードとソフトの両面から最新事例を交えながら再考していきます。そのほかにも、マツダS耐連載のほかに、今号よりMBSD（モデルベース システムズエンジニアリング）について考察する新規連載もスタート。ぜひご覧ください！

（三栄公式ウェブ：https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g505455/(https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g505455/)）

クルマの話をする時、プラットフォームといえばボディ骨格を想起する人が多いはずですが、現在はそれだけに留まらず、電子制御ソフトウェアの領域でもその概念が注目されています。ハードとソフト、その両方の事例に注目します。

ところで、日頃よく使われるはずのプラットフォームという言葉について、その意味をご存知でしょうか？ 辞書を引くとその意味はさまざま。クルマに関して言えば「車台」であり、そのほかにも電車の降車場、壇上、さらにはビジネスプラットフォームといった思想的なものまで、非常に広義な言葉です。まずは「プラットフォームって、なんだ？」という疑問から紐解いていきます。

クルマのプラットフォーム、最初はハード面に該当するボディ骨格の最新事例について取り上げます。ステランティスが掲げるボディ戦略や、26年5月21日に発売された3代目マツダ・CX-5の先代改良型が採用された経緯などを取り上げていきます。

ここではソフトに関する事例を紹介。近年、デジタルの領域でもその言葉が聞かれるようになってきています。まだ馴染みのない人もいるかもしれませんが、これまでデジタルの世界では何が起きて、今後はどういった発展を遂げていくのか？ 深く掘り下げていきます。

毎年、時期をずらして横浜と名古屋の２会場で行なわれる「人とくるまのテクノロジー展」が今年も開催。クルマにまつわる最新技術などが多数集結しました。今号では、5月27（水）～29日（金）にパシフィコ横浜で開催されたイベントリポートを掲載。各分野、各社の注目ブースを、MFi編集部が総力取材しました。

今号から、新しい短期連載が始まります。名付けて「MBSE最前線 ～クルマ開発はなぜここまで複雑になったのか～」。語り手は、Key Fusion Lab株式会社 代表取締役の西村修二氏。日産でエンジン関連開発に携わった後、BEVスタートアップ、フランスのエンジニアリングサービス日本法人の立ち上げなど、幾多もの自動車業界の最前線で活躍してきたエンジニアの目線で、現在のMBDS（モデルベース システムズエンジニアリング）開発について、現場の立場から見た実情を紐解いていきます。

★CONTENTS

005 MFeye 小野測器がチノーと協業を開始、熱マネ開発に貢献する新設備を発表

007 MFeye 日産とQuemixが量子アルゴリズムによる空力シミュレーションの実証に成功

009 MFeye スタッドレスの使用限界まで使い切れる ミシュランが新製品で耐摩耗性能を向上

010 短期連載 マツダがS耐で鍛える技術 Vol.3

「レース中に吸着したCO2を貯蔵する試み」

014 Special Report JTEKTのリンクレスステアバイワイヤ JTEKTのリンクレスステアバイワイヤ

018 Driving Impression 日産 新型エルグランドプロトタイプ試乗会レポート 技術でプレミアムミニバンを鍛え上げる

022 Technical Report BMWがプレチャンバーを市販車用エンジンに投入 レース由来の技術をストリートへ

024

【図解特集】プラットフォームの新概念

026 Introduction 「縛り」でも「自由奔放」でもない プラットフォームは一貫した思想

028 基礎解説編 プラットフォームを考える3つの検証 過去100年間に起きた3つの出来事

034 ボディ骨格編 バッテリーはどこかに隠せばいい C2B／CTCがボディ設計を変える「ステランティスのボディ戦略」

036 実績あるミドルサイズ骨格の熟成「マツダ新型CX-5のプラットフォームは何が変更されたのか？」

038 車体構造もマルチパスウェイで「レクサス新型ESに見るトヨタGA-Kおプラットフォームの拡充」

040 Column JR東海N700Sに見る新幹線のプラットフォーム

042 電子ネットワーク編 膨大な電子情報を効率よく捌く「高度で複雑な電子制御を統べる電子技術のプラットフォーム」

048 MBSEが変える車両開発「クルマは“部品”ではなく“システム”で設計する時代へ」

050 電子機器ハードウェア編 「プラットフォーム都合」の配線をまとめる「ワイヤーハーネスという電気の道」

052 メーター裏側の見えないところに 「製造プラットフォーム」の進化を見る

056 Special Report 人とくるまのテクノロジー展 2026 YOKOHAMA

072 BirdView 自動車鳥瞰図 牧野茂雄

074 RACING CAR エンジニアの流儀 LAP98 永嶋勉

076 変態内燃機関列伝 第18回 渡邉生

078 ニューカー二番搾り ルノー・グランカングー 福野礼一郎

082 短期連載 MBSE最前線 ～クルマ開発はなぜここまで複雑になったのか～ Vol.1 「ECU 150個時代」の終わりと、ゾーンアーキテクチャーへの移行

084 Special Report 東京MCショーの展示に見るホンダの二輪PT戦略「エンジンをもっと“FUN”に！！」

088 Special Report NTTデータがkmタクシーとサービス化「日々の運転から「脳の健康度」の低下を見抜く」

090 Special Report TomTomが世界の交通状況を分析「東名阪よりも渋滞が深刻な日本の6都市」

092 Special Report 輸送業界の最前線を多角的に見ていこう JAPAN TRUCK SHOW 2026

096 次号予告

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■株式会社三栄について

三栄は70年以上の歴史の中で自動車、レース関連の雑誌を中心に刊行を続け、その活動のなかで蓄えられた様々なリソースや業界内外との多様なネットワーク、専門性の高い知識とアーカイブを武器に、スポーツ、ファッション、アウトドアなど様々なジャンルに裾野を広げてきました。雑誌やイベント等を通じて、ブランド力を高め、ウェブや映像でもコンテンツを大きく展開しています。



代表取締役：鈴木賢志

創業：昭和22年10月

設立：昭和27年9月17日

資本金：9,800万円

従業員：141名



〒163-1126

東京都新宿区西新宿6-22-1

新宿スクエアタワー26Ｆ



三栄公式ウェブ：https://san-ei-corp.co.jp/





2026年6月15日

株式会社三栄