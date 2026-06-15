「arma bianca」×「アニメイト」の共同ブランド「arti-mate」による、『東方Project』オリジナルアパレル・雑貨の限定販売が決定！

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはアニメイト池袋本店4F、 秋葉原1号館3F、渋谷、梅田「Space A la mode」にて、「arti-mate」から『東方Project』のオリジナルアパレル、雑貨を限定販売いたします。

漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は、「arma bianca」 × 「アニメイト」による共同ブランド「arti-mate」から『東方Project』のオリジナルアパレル、雑貨をアニメイト池袋本店4F、秋葉原1号館3F、渋谷、梅田 「Space A la mode」にて、2026年9月12日(土)から限定販売いたします。2026年6月15日（月）よりアニメイト通販でも事前予約を開始いたします。

本商品は「松本能人」による「現代風ファッション」コンセプトの新規描き起こしイラストを使用したオリジナルアパレル、雑貨となっております。アニメイト限定販売となっておりますので、お買い逃しなく！

▼事前予約期間

2026年6月15日（月）～

▼発売日

2026年9月12日(土)

「arti-mate」は、arma bianca × アニメイトの共同ブランドです。

「究極愛」の花言葉を持つ黄色のガーベラをブランドシンボルに掲げ、推しへの愛を身に纏う「WEAR LOVE」の理念を持ったアパレルブランドです。

作品やキャラクターへの「究極愛」を表現できるようなアパレルや雑貨を展開いたします。

▼アニメイト通販

⇒https://www.animate-onlineshop.jp/corner/cc/touhou_arti-mate_goods/cd/4415/

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【新商品情報】

▼【アニメイト限定】arti-mate 着用プルオーバーパーカー 松本能人イラスト 現代風ファッションver.（全2種）

価格：各9,680円（税込）

サイズ ：メンズ/レディースFree各1種

▼【アニメイト限定】arti-mate 着用ジップパーカー 松本能人イラスト 現代風ファッションver.（全2種）

価格：各9,020円（税込）

サイズ ：メンズ/レディースFree各1種

▼【アニメイト限定】arti-mate 着用ハイクオリティロングTシャツ 松本能人イラスト 現代風ファッションver.（全2種）

価格：各5,478円（税込）

サイズ ：メンズ/レディースFree各1種

▼【アニメイト限定】arti-mate トレーディンググリッター缶バッジ 松本能人イラスト 現代風ファッションver.（全12種）

単品：605円（税込）/BOX：7,260円（税込）

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼【アニメイト限定】arti-mate トレーディングスタンド付き色紙 松本能人イラスト 現代風ファッションver.（全10種）

単品：880円（税込）/BOX：8,800円（税込）

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼【アニメイト限定】arti-mate トレーディングアクリルカード 松本能人イラスト 現代風ファッションver.（全12種）

単品：715円（税込）/BOX：8,580円（税込）

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼【アニメイト限定】arti-mate トレーディングブロマイド 松本能人イラスト 現代風ファッションver.（全20種）

単品：275円（税込）/BOX：5,500円（税込）

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼【アニメイト限定】arti-mate BIGアクリルスタンド 松本能人イラスト 現代風ファッションver.（全6種）

価格：各1,980円（税込）

▼【アニメイト限定】arti-mate マルチデスクマット 松本能人イラスト 現代風ファッションver.（全7種）

価格：各3,960円（税込）

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※個数制限や販売状況に関してはアニメイトにお問い合わせください。

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▼お客様へのお願い

※以下の行為はご遠慮ください

・店内でのグッズ交換・金銭を用いた譲渡

・物を床に広げるなどの行為

・通路上でのお客様同士でのお待ち合わせ

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▼AMNIBUS(アムニバス)について

https://amnibus.com

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼arti-mate(アルティメイト)とは

arma bianca × アニメイトの共同ブランドです。

「究極愛」の花言葉を持つ黄色のガーベラをブランドシンボルに掲げ、推しへの愛を身に纏う「WEAR LOVE」の理念を持ったアパレルブランドです。

作品やキャラクターへの「究極愛」を表現できるようなアパレルや雑貨を展開いたします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル3F

お問い合わせフォーム（https://armabianca.com/contact）よりご連絡をお願いいたします。

担当： 齊藤直樹

Mail： pr@armabianca.com

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発行元 株式会社 arma bianca

Web https://armabianca.com/

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