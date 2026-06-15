株式会社レイル

株式会社レイル（本社：東京都、代表取締役社長：須古勝志、以下レイル）は、同社が中小企業向けに提供する人材アセスメントサービス「マルコポーロ」において、本人結果データに基づくAIプロファイリング機能を実装し、2026年7月よりサービス提供を開始いたします。

「マルコポーロ」は、個人が有する性格特性を精度高く測定し、それを土台として、どのような行動がどの程度発揮されやすいかを可視化することと、企業が求める人材要件をモデリングして、双方の適合性から活躍可能性や問題行動の発揮可能性を予測することで、採用・配置・育成などの意思決定を支援するサービスです。

今回実装されるAI機能は、まず受検者本人の結果データをもとに、その人の特性構造や行動の出やすさを多面的に読み解き、分かりやすく整理されたプロファイリング情報として提供するものです。これにより、従来は専門的知見を要していた解釈を、本人や上司、人事担当者がより実務的に活用しやすい形で利用できるようになります。

■主な特長

● 新たに実装されたAI機能により受検者本人の自己理解を深めることができる

● 職場において管理者は部下の人材育成・支援・配置判断の質を高めることができる

● 経営レベルでは、将来を見据えた自社における人材活用の高度化を可能にできる

また、レイルの戦略的パートナーである株式会社武蔵野（人材支援サービス「KIMETE」）においては、本サービスと連携する中小企業向け「マルコポーロ」のアドオンサービスとして、新たなAIプロファイリングサービスの提供を開始いたします。本サービスは、レイルが提供するマルコポーロのAIプロファイリングデータを基盤として連携稼働するものであり、株式会社武蔵野 代表取締役 小山昇氏の監修のもと、チームビルディングや組織課題の解決に向けた具体的な助言に加え、採用場面における候補者への関わり方や見極めのあり方についても、実務に資するアドバイスを提供します。

レイルは今後も、アセスメントとAIの融合を通じて、人材理解と人材活用の高度化を支える基盤づくりを進め、企業における人事意思決定を支援するAIの実装と、人的資本経営の推進に貢献してまいります。

レイル社について

株式会社レイルは、心理統計学と科学的分析を活用し、“人事を科学する”HRソリューション「MARCO POLO」を提供しています。従来の属人的アプローチから脱却し、組織と人材の根本課題を解決することで、持続可能な人的資本経営を実現することを目指しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

「マルコポーロ」に対する問い合わせ

株式会社レイル TEL: (03)5229-0015

メール: reileinfo@reile.co.jp

WEB: https://marcopolo.jp/

マルコポーロ人材支援サービス「KIMETE」に関する問い合わせ

サービス詳細や導入に関するご相談は、下記サイトよりお問い合わせください。

URL：https://business.kimete.jp/contact/