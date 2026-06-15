セガサミーグループのサミーデジタルセキュリティ、エンタメ業界特化の人材派遣サービス『JOYNERS!!（ジョイナーズ）』を提供開始

サミーデジタルセキュリティ株式会社

セガサミーグループのサミーデジタルセキュリティ株式会社（本社：東京都品川区、以下「SDS」）は、エンターテインメント業界に特化した人材派遣サービス『JOYNERS!!（ジョイナーズ）』を、2026年6月15日（月）より提供開始いたします。

本サービスは、従来展開してきた開発系派遣「RANKERS!」および事務・製造系派遣「PLAYERS!」を統合し、エンターテインメント業界の現場と人材をつなぐ新たなブランドとして立ち上げられました。セガサミーグループ内で唯一、人材派遣業の免許を有する強みを活かし、業界特有の文化や風土、スピード感を理解した人材の派遣を通じ、制作現場の人手不足解消と、多様な人材の就業機会創出を目指します。

■立ち上げの背景：日本のエンタメ現場の「熱量」を守るために

日本のエンターテインメントの現場には、独自の用語やスピード感、そしてクリエイターが抱えるこだわりと熱量があります。一方で、多くの制作現場では慢性的な人手不足が課題となっており、クリエイターが本来注力すべき「価値創出」に十分な時間を割けないケースも少なくありません。

もともとSDSでは、遊技機のデバッグ作業における「開発遅延による人材の過不足」という課題を解決するため、テスターの派遣事業をスタートしました。現在では、一般事務や経理などバックオフィスの派遣へと領域を拡大しています。

セガサミーグループの開発・制作の最前線でデバッグを行うSDSだからこそ、エンターテインメント業界全体に対してより高い価値を提供するため、新ブランド『JOYNERS!!』を立ち上げました。

■『JOYNERS!!』が提供する4つの強み

（1）高い定着率を生む「エンタメ志向」の人材ネットワーク

「情熱を注げる業界で貢献したい」と願う、エンターテインメント業界での就業意欲が高い人材を中心にネットワークを構築。単なる条件マッチングではないため、現場に深く根付き、長期にわたり安定してプロジェクトを支援・貢献しつづけることができます。

（2）現場の「流れ」を理解した人材による、教育コストの削減

エンターテインメント業界への関心が高い人材や、すでに現場の制作工程を理解した人材を派遣します。話が通じるシームレスな環境を提供し、クリエイターが本来のアウトプットに集中できる環境を創り出します。

（3）セガサミーグループ直系の「圧倒的当事者意識」

デバッグ・制作業務を通じて開発現場と密接に連携してきた知見を活かし、SDSは現場で何が求められているかを理解しています。派遣先企業の一員として機能する当事者意識で、業務を支援します。

（4）現場をドライブさせる2つの専門ユニット

プロジェクトのフェーズに応じて、最適かつ強力な「ピース」をジョインさせます。

・PLAYERS!（事務系・製造系派遣）：

進行管理やデータ集計、経理業務まで、現場の「滞り」を解消し、制作を加速させるバックオフィス集団。

・RANKERS!（開発系派遣）：

デバッグによる品質管理から、オーサリング、ディレクションまで、技術と品質管理でプロダクトの価値を最大化するスペシャリスト。

■ 新ブランド『JOYNERS!!』に込めた想い

事務系派遣「PLAYERS!」開発系派遣「RANKERS!」- ブランド名の由来：JOY (楽しむ) / JOIN（参加）エンターテインメント業界に興味を持った人々が参加し、心から仕事を楽しんでいる集団であることを表現。末尾の「!!」は、若さや勢いと共に、既存サービス「PLAYERS!」「RANKERS!」の総称であることを示しています。- ロゴデザインの想い：頭文字の「J」を笑顔の口元に見立て、隣接する「!!」でピースサインを表現。緑に配色した「O」は、『JOYNERS!!』がサミーグループの一員として、エンターテインメント業界という広大な「Odyssey（冒険・旅）」へ踏み出す入口であることを強調しています。

企業と人材双方に価値を提供することで、制作現場の課題解決と、エンターテインメント業界における多様な就業機会の創出を実現します。SDSは今後も、業界の持続的な発展に貢献してまいります。

サービス概要

JOYNERS!!（ジョイナーズ）

提供開始日：2026年6月15日（月）

公式サイト： https://joyners.digital-security.sammy.co.jp/cl/

会社概要

サミーデジタルセキュリティ株式会社

所在地：東京都品川区西品川一丁目1番1号 住友不動産大崎ガーデンタワー 7階

代表者：代表取締役 佐藤正寿

事業内容：

・遊技機・ゲーム等のデバッグ業務

・遊技機のランプ制作業務

・労働者派遣事業（派13-313847）

・職業紹介事業（13-ユ-311433）

公式サイト： https://www.digital-security.sammy.co.jp/

※本件に関するお問い合わせ先

サミーデジタルセキュリティ株式会社 広報担当

MAIL： sds_jigyosenryaku@digital-security.sammy.co.jp