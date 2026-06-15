★イベント情報★今年の夏も、中野ブロードウェイ3階奥で“誰かの叫び”が残響するするする…。『伊藤潤二 POP UP STORE “残叫”』7月2日(木)より墓場の画廊で狂おしいほどに開催決定！

株式会社CRAZY BUMP

マンガ、アニメ、特撮などを始めとするサブカルチャーをテーマとした企画展を開催・運営している株式会社CRAZY BUMPは2026年7月2日(火)～2026年8月17日(月)の期間で墓場の画廊中野店と墓場の画廊ONLINE STOREにて開催する【伊藤潤二 POP UP STORE “残叫” in 墓場の画廊】の情報を公開致します。

今年の夏も、中野ブロードウェイの様子がどうやらおかしい……。毎年開催のたびに「館内温度を3度下げた」「エアコンではなく寒気だった」など真偽不明の噂を生み続けてきた、墓場の画廊・夏の恒例企画が2026年も開催決定！

今年は『伊藤潤二 POP UP STORE “残叫”』と題し、真夏の中野に“消えない叫び”がこだまする！

日本ホラー漫画界の第一線を走り続け、その名を世界へ轟かせる天才・伊藤潤二。近年では国内外の有名ブランドやアーティストとのコラボレーションも相次ぎ、中野ブロードウェイを訪れる海外ファンの間でも、“Junji Ito”の名はひとつの怪奇現象として広がり続けています。そんな世界的熱狂に先駆けて「墓場の画廊」では毎年、唯一無二の伊藤潤二ワールドを現実空間へ召喚し続けてきました。そして今年もまた、中野ブロードウェイの最奥で、誰かの叫び声が、静かに、そして耳をつんざくような轟音で鳴り響きます。

今回のテーマは“残叫”。伊藤潤二の作品を読み終えたあと、静寂の中でふと蘇る不安や違和感。ページを閉じてもなお、心の奥では誰かの叫びが響き続けている―。

そんな作品に触れたあとも消えることのない恐怖の余韻、「残叫」をテーマに、伊藤潤二作品の世界観を表現。さらに今回も、伊藤潤二が墓場の画廊のためだけに描き下ろした特別イラストをキービジュアルとして使用。その美しくも不穏な描き下ろしイラストを使用した限定グッズも多数展開いたします。

この“残叫”に導かれて訪れる伊藤潤二フリークたちも、一度会場に足を踏み入れた瞬間に正気を失い、気づけばグッズを大量購入している怪奇現象が起こるとか起こらないとか…。真偽は是非ご自身の財布とご相談の上、現地でご確認ください。

■アパレルや雑貨、ブラインドアイテムなど、恐怖の余韻をお持ち帰りいただける限定グッズが続々登場！

残叫 Tシャツ／5,500円(税込)

サイズ：S～XXL

イベント限定の美麗描き下ろしイラストを、インパクトのあるサイズ感と配色でプリントしたTシャツが登場！今回のテーマ『残叫』を象徴する背景に迫るタイポグラフィと富江のイラストをデザインした不穏すぎる一着です。

画家 Tシャツ／5,500円(税込)

サイズ：S～XXL

短編『画家』に登場する富江の肖像画をモチーフにしたTシャツが登場！

原画の迫力もさることながら、ビビッドでミステリアスなカラーリングが富江の妖艶さをより強く表現！伊藤潤二の世界観を高いファッション性で落とし込んだ傑作です。

養女 Tシャツ／5,500円(税込)

サイズ：S～XXL

短編『養女』の扉絵をプリントしたTシャツが登場！

80年代シティポップを思わせる明るいカラーリングと、真逆の印象を持つ富江の世界観の組み合わせが醸し出す意外なマリアージュが魅力の一枚です。

首吊り気球 Tシャツ／5,500円(税込)

サイズ：S～XXL

自分の顔をした気球が迫る人気の『首吊り気球』をモチーフにしたTシャツが登場！

インパクトのある配置とビビッドなカラーリングがつい目に止まるオシャレな一枚。

SOICHI Tシャツ／5,500円(税込)

サイズ：S～XXL

キャラクター「双一」をモチーフにした、洒落にならなすぎるTシャツが登場！

一見ポップで遊び心のあるデザインながら、明確な狂気と悪意が滲み出る仕上がり。果たして自分の意思で着ているのか、もしかして着させられているのか？

四つ辻の美少年 ロングスリーブTシャツ／8,030円(税込)

サイズ：M～XXL

伊藤潤二作品の中でもカリスマ的人気の高い「四つ辻の美少年」をモチーフにした、ロングスリーブT シャツが登場。フロント、バック、両袖スリーブと各所にプリントが施された豪華な仕様で、モノトーンに抑えた配色はよりダークでハードな世界観を表現。美しさの奥に狂気を秘めた、「四つ辻の美少年」の耽美な世界観にピッタリです。

残叫 ジャージ／11,000円(税込)

サイズ：M～XL

『伊藤潤二 POP UP STORE “残叫”』のために描き下ろされた、2人の「富江」の姿を大々的にプリントしたジャージが登場！動きやすさと狂気を両立したデザインは、伊藤潤二ワールドをアクティブに着こなせる１枚ですが、夜道でこれを着た人影を見かけた場合、なるべく距離を取ることをおすすめします。

画家 アロハシャツ／17,600円(税込)

サイズ：S～XL

暑い夏をさらに寒々しく過ごすための、狂気のアロハシャツが登場！

短編「画家」から、誰もが目を奪われる美しい姿や目が離せない異形の姿の富江が総柄プリントで表現。着る者だけでなく、見る人まで異様に冷える狂気アパレル！

富江 ウエストバッグ／5,500円(税込)

サイズ：約W160mm×H100mm×D60mm

日常使いしやすいウエストバッグが、伊藤潤二ワールドの狂気と融合！『富江』シリーズに登場する様々な恐怖シーンをコラージュした総柄プリントは、思わず隅々まで凝視してしまう狂気のデザイン。財布やスマホだけでなく、不安まで閉じ込めて持ち歩ける便利アイテム。機能性と趣味性を存分に持ち合わせたファン必携商品です。

富江 マルチケース／1,650円(税込)

サイズ：W145mm×H200mm×D20mm

小物収納に便利なマルチケースが、『富江』仕様で登場！ケースの内側にはアクスタやカードなどを収納可能なポケットがたくさん付いて、なおかつサイズ感も実用的。

日常使いはもちろん、旅行時の貴重品入れとしてもピッタリな仕様です。

富江 水槽グラスキャンドル／3,300円(税込)

サイズ：W75mm×H75mm

透明なガラスに全裸の富江が怪しくプリントされた、作中の印象深いシーンを思い起こさせるようなデザイン。灯をともせば、揺れる炎が静かな恐怖を呼び覚ます。

部屋を薄暗く照らすその灯りは、癒やしなのか、それとも……。火の不始末だけはご注意ください。

B2ポスター／2,200円(税込)

サイズ：W515mm×H728mm

本POP UP STOREのキービジュアルをポスター化！このイベントの為だけに描き下ろされた、鏡に映った姿でも憎しみ合う富江の姿をとらえたい一枚。来場記念にお求めください。

*本商品は墓場の画廊中野店限定発売です。ECサイトでの販売はございません。

その他アイテム詳細は続報を待て！

毎年恒例となった「伊藤潤二 × 墓場の画廊」の”再恐”イベント。

この夏、墓場の画廊であなたを待つのは、いつまでも耳の奥に残り続ける恐怖の叫び。

そして、その余韻とともに刻まれる、伊藤潤二作品への尽きることのない愛と熱狂です。

■↓全商品一覧はこちら↓

■全部そろえたい購入者特典はこちら

■絶叫の連鎖を生み出すSNS投稿キャンペーンも実施！

■伊藤潤二先生ご来店のサイン会情報はこちら

■入場整理券について

多くのお客さまのご来店が予測されるため、混雑回避・列形成の最小化を目的として、

、初日である7月2日(木)、3日(金)、4日(土)、5日(日)の4日間につきましては

「LivePocket-Ticket-(ライブポケット)」を使用した事前予約申込(先着順)による時間帯ごとの入場制限を実施させていただきます。

フリー入場後も混雑状況によっては入場制限をする場合がございます。

状況につきましては、墓場の画廊 中野店公式X(旧Twitter)(@hakaba_nakano)にて随時お知らせいたしますので、恐れ入りますがご確認いただきますよう、お願いいたします。

*下記注意事項を必ずお読み取りのうえご応募くださいませ。

入場整理券申込期間

2026年 6月19日(金)18時00分～イベント当日20時00分

事前予約申込は、ノベルティや販売する商品の購入をお約束するものではございません。

状況によってはノベルティの終了、商品の品切れが発生する場合もございます。

ご予約開始時はアクセスが集中し、繋がりにくくなることが予想されます。

お時間をずらしてご利用いただきますようご協力お願いいたします。

【注意事項】

・ご入場時にご本人さま確認を行います。身分証明書を必ずお持ち下さい。

ご登録情報と身分証明書の内容（表記）が異なる場合、または身分証明書をお持ちでない場合はご入場をお断りいたします。正しいお名前および生年月日でのご登録をお願いいたします。

・スケジュール及び内容は都合により変更になる場合がございます。

・商品のお取置き・お取寄せ・代引きでのご配送は承っておりません。（遠方にお住いの場合、ECサイトをご利用ください。）

・販売状況により予告なく1回のお会計でのご購入点数に制限を設けさせていただく場合がございます。

・転売目的でのご購入はお断りをさせていただきます。また転売目的ではない場合も、1日での複数回のご購入については他のお客さまがご購入できなくなる可能性がありますので、お声掛けさせていただき、ご購入をお断りさせていただく場合がございます。

・販売商品ならびに購入特典につきましては数に限りがございますため、なくなり次第終了となります。

・事故・混乱防止のため、販売員からのご案内にご協力をお願いいたします。販売員の案内にご協力いただけない場合、ご購入をお断りさせていただきます。

その他「LivePocket-Ticket-(ライブポケット)」ページ内の注意事項を必ずお読み取りいただきご応募くださいませ。

【申し込みURL】

https://livepocket.jp/e/l13j8

（申し込み開始時刻より予約可能です）

■ご来場予定の皆様へ

・近隣のご迷惑になりますので、徹夜、早朝からの場所取りは固くお断りいたします。

・周辺の通行の妨げとなるトレード行為はお断りさせていただきます。

・商品の数に限りがございます。売り切れの際はご了承ください。

・転売目的でのご購入は固くお断りいたします。

・アイテムによって販売個数制限を設けさせていただく場合がございます。

・会場内の撮影は係の指示に従い、他の来場者のプライバシー等に配慮して行ってください。

・すべての内容に関しまして、予告なく変更や中止となる場合がございます。予めご了承ください。

・フリー入場時も混雑状況によって安全面を考慮して、入場制限や整理券の配布をする場合がございます。

・近隣のご迷惑になりますので、徹夜、早朝からの場所取りは固くお断りいたします。

・周辺の通行の妨げとなるトレード行為はお断りさせていただきます。

・商品の数に限りがございます。売り切れの際はご了承ください。

・転売目的でのご購入は固くお断りいたします。

・アイテムによって販売個数制限を設けさせていただく場合がございます。

・会場内の撮影は係の指示に従い、他の来場者のプライバシー等に配慮して行ってください。

・すべての内容に関しまして、予告なく変更や中止となる場合がございます。予めご了承ください。

【伊藤潤二 POP UP STORE “残叫” in 墓場の画廊】

期間 2026年7月2日(木) ～ 8月17日(月)

時間 11:00～20:00

会場 墓場の画廊（中野店）/墓場の画廊ONLINE STORE

所在地 東京都中野区中野5-52-15中野ブロードウェイ3階

https://store.hakabanogarou.jp/view/category/ct315

入場料 無料

主催 株式会社CRAZY BUMP

(C) ジェイアイ／朝日新聞出版