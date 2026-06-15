独立行政法人中小企業基盤整備機構

独立行政法人中小企業基盤整備機構（理事長：宮川正 本部：東京都港区）は、ビジネスマッチングプラットフォーム「J-GoodTech（ジェグテック）」上に、輸出先の多角化を目指す中小企業を支援する特設サイト「Japan Sourcing Square:Discover Export‑Ready SMEs（仕向地変更スクエア）」を2026年6月15日に公開しました。本サイトを通じて、すでに海外輸出・海外展開の実績を有し、優れた製品・サービスを持つ中小企業と海外企業とのビジネスマッチングの機会を創出し、さらなる海外販路拡大を図ります。

近年の国際的な通商環境の変化を背景に、輸出先となる国・地域を柔軟に切り替える、又は多角化することで、さらなる海外輸出・海外展開を目指す中小企業のニーズが高まっています。

こうしたニーズを踏まえ、中小機構では、J‑GoodTech上において、輸出先の変更や新たな仕向地の開拓を目指す中小企業を、海外企業や海外販路をもつ日本商社等に紹介する特設サイト「Japan Sourcing Square:Discover Export‑Ready SMEs（仕向地変更スクエア）」を開設しました。

すでに海外輸出・海外展開の実績を有する掲載企業(Export‑Ready SMEs)については、海外バイヤー等が日本からの調達先(Japan Sourcing)を見出せるようにするため（Discover）、製品の特徴や強み、海外展開の意向等を整理した紹介ページを作成し、英語および日本語の両言語で発信します。

本スクエアを通じて、海外企業等との新たなビジネスマッチング機会を創出し、中小企業の海外販路開拓を促進いたします。

■「Japan Sourcing Square:Discover Export‑Ready SMEs」サイトイメージ

・日本語ページ： https://jgoodtech.smrj.go.jp/pub/ja/lp/shimukechi/

・英語ページ ： https://jgoodtech.smrj.go.jp/pub/en/lp/shimukechi/

＜掲載企業（21 社）＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/21609/table/1917_1_fba372df5539b13d5b6b4baded99640c.jpg?v=202606150151 ]

＜J-GoodTech（ジェグテック）＞

中小機構が運営する国内中小企業、大手企業・海外企業をつなぐビジネスマッチングサイトです。国内

中小企業30,000 社、大手企業1,100 社、海外企業9,000 社が活用し、輸出・海外展開、新製品開発、共同開発、合弁会社設立など、年間12,000 件のマッチングを実施しています。

＜独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小機構）＞

中小機構は、事業の自律的発展や継続を目指す中小企業・小規模事業者・スタートアップのイノベーションや地域経済の活性化を促進し、我が国経済の発展に貢献することを目的とする政策実施機関です。経営環境の変化に対応し持続的成長を目指す中小企業等の経営課題の解決に向け、直接的な伴走型支援、人材の育成、共済制度の運営、資金面での各種支援やビジネスチャンスの提供を行うとともに、関係する中小企業支援機関の支援力の向上に協力します。