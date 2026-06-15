オーデマ ピゲ、 “ナイトブルー、クラウド 50”セラミックの「ロイヤル オーク フライング トゥールビヨン」を発表

オーデマ ピゲ ジャパン株式会社

スイスのオートオルロジュリー マニュファクチュール、オーデマ ピゲは“ナイトブルー、クラウド 50”カラーのセラミックを採用した41mmの「ロイヤル オーク フライング トゥールビヨン」を発表します。

ジュウ渓谷の星空を想起させるこのカラーは、ブランドを象徴する色です。深みのある均一な色調が、ケース、ベゼル、リューズ、ブレスレット全体にわたって施されたこの高耐性セラミックは、すべての時計部品において均一な色合いの実現を目指し、開発には多くの工程を要しました。ダイヤルには同色のグランドタペストリー模様が輝き、エレガントなモノクロームの美学が光ります。時計の心臓部には、フライング トゥールビヨンを搭載したキャリバー2950を搭載。ホワイトゴールド製のアワーマーカーと針が洗練されたコントラストを演出し、サファイアケースバックからはロジウムトーンの22Kピンクゴールド製ローターを鑑賞することができます。

2025年に導入された“ナイトブルー、クラウド 50”セラミックが「ロイヤル オーク フライング トゥールビヨン」に用いられるのは今回が初となり、最先端のセラミックに伝統的な手仕上げを施すことで、タイムピースの美しさをいっそう際立たせています。

トゥールビヨンの伝統的な美意識と繊細さとのコントラストを成すモダンなデザイン。“ナイトブルー、クラウド 50” カラーは、1972年に発表された初代「ロイヤル オーク」のダイヤルに使われた深いブルーの色調に着想を得ている。ケースバックからはコート・ド・ジュネーブ、サテン仕上げ、サンレイ仕上げ、サーキュラーグレイン、ポリッシュ面取りといった洗練された装飾が、オーデマ ピゲの職人技の粋を雄弁に物語る。

「ロイヤル オーク フライング トゥールビヨン」セラミックケース、41mm、価格要問合せ

オーデマ ピゲについて

オーデマ ピゲは、今なお創業者一族（オーデマ家、ピゲ家）によって経営される最も歴史あるウォッチブランドです。1875年以来ル・ブラッシュを拠点に、型破りなトレンドを生み出そうと新たなスキルや技術の開発、そして職人技の向上を続ける才能ある職人たちを、何世代にもわたり育んできました。スイス・ジュラ山脈に抱かれたジュウ渓谷で、マニュファクチュールが受け継いできた職人技と先進的なスピリットが込められた、デザインや技術の粋を極めた数々の厳選されたマスターピースが制作されています。実現可能な境界を押し進め、創造的な世界の間に橋を架けるオーデマ ピゲは常に新たな地平に向かって進み、その精神にインスパイアされたコミュニティを作り出してきました。Seek Beyond（時計の先へ。想像の先へ。）

https://www.audemarspiguet.com