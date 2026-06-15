一畑山薬師寺のお守りづくり体験に新たな「レースデザイン」のお守り袋が登場！【一畑山薬師寺】

薬師寺

一畑山薬師寺は、お守りを自らの手で仕立てる「お守りづくり体験」において、新たにレースデザインのお守り袋を追加いたしました。

本体験では、願い事を書き、ご本尊様をお守りに納め、組み紐を結び、最後に性入れ（お守りに魂を込める儀式）を行うことで、世界に一つだけのお守りを完成させます。

反響を受け、今回誕生したレースデザインは、繊細な花柄が特徴。願いを込める時間そのものを楽しんでいただける新たな選択肢として加わりました。

2026年6月17日（水）より、お守りづくり体験にてレースデザインのお守り袋をお選びいただけます。

世界に一つだけのお守り

一畑山薬師寺のお守りづくり体験は、お守りを受け取るだけではなく、自らデザインを選び、願いを込めながら完成させていきます。

願い事を書くところから始まり、ご本尊様を納め、紐を結び、最後にお参りをして性入れを行うまで、そのすべてがお守りづくりの大切な工程です。

自分自身の手で仕上げることで、願いへの想いを改めて見つめる時間となっています。

大きな反響から生まれた「レースデザイン」

今回新たに追加されたレースデザインは、お守りづくり体験への大きな反響を受けて誕生しました。繊細なレース模様と花柄をあしらったやさしいデザインが特徴で、これまでのお守りとは異なる雰囲気をお楽しみいただけます。

また、お守り袋は複数のカラーから選ぶことができ、ご自身の願いや好みに合わせた組み合わせが可能です。

さらに、スケルトン素材を採用しているため、お気に入りのシールやカードなどを入れてアレンジすることもできます。願いを込めるだけでなく、見た目にも愛着の持てる、自分だけのお守りとしてお持ちいただけます。

お守りづくりの特徴

デザインを自由に選べる

“お守り袋”、“組み紐”、願い事を書く“願い紙”のデザインや色を自由に選べます。誰とも被らない、自分だけのお守りを作ることができます。

どなたでも簡単に作れる

作り方は簡単。マニュアルに沿って簡単に作成することができるので、子供から大人まで、どなたでもご参加いただけます。

厳かな空間で願いと向き合う時間に

お寺という特別な空間で作ることで、自分の願いと向き合う時間が生まれます。また最後に香炉の煙にお守りをくぐらせ、お参りすることで、お守りに強い願いを込めることができます。

詳細

一畑山薬師寺について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/71311/table/31_1_e884af400f8673d2fb07c8b6ab445a7e.jpg?v=202606150251 ]

一畑山薬師寺（所在地：愛知県岡崎市藤川町）は、臨済宗妙心寺派に属する寺院で、厄除け・車のお祓い・病気平癒などのご祈祷で広く知られています。御本尊には「一畑薬師瑠璃光如来」をお祀りし、古くから地域の人々に親しまれてきました。また、発祥の地として名古屋市千種区春岡には「名古屋別院」を構えています。

お薬師様の御教えを実践する寺として、被災地支援や地域支援の特産品配布などの社会貢献活動にも積極的に取り組んでいます。これからも「千年先も、皆様が安心して幸せに過ごせる」ように願い、信仰と地域への貢献に努めてまいります。

【岡崎本堂】

住所：愛知県岡崎市藤川町王子ヶ入12-44

電話番号：0564-48-7111

【名古屋別院】

住所：愛知県名古屋市千種区春岡1-30-9

電話番号：052-761-2105

関連URL

一畑山薬師寺公式Webサイト

https://ichihatasan.or.jp/

一畑山薬師寺 ネット別院

https://ichihatasan.or.jp/shop/

一畑山薬師寺 公式Instagram

https://www.instagram.com/ichihatasan_yakushiji/

一畑山薬師寺 公式note

https://note.com/ichihatasan