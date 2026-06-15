エクシング、学校向け「合唱練習JOYSOUND」にてバンダイナムコミュージックライブの「ChoieL（クワエル）」と連携施策を開始！

株式会社エクシング

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社エクシング（本社：名古屋市瑞穂区、代表取締役社長：水谷 靖、以下、エクシング）は、学校での合唱練習をサポートするスマートフォンアプリ「合唱練習JOYSOUND」において、株式会社バンダイナムコミュージックライブが展開するアニソン合唱プロジェクト「ChoieL（クワエル）」との連携施策を開始することをお知らせします。

「合唱練習 JOYSOUND」紹介ページ： https://www.joysound.com/web/s/joy/chorusapp/

■ 取り組みの概要と背景

本取り組みでは、「ChoieL」が開催する「第4回アニソン合唱オンラインコンクール2026」の課題曲の一部（5曲）を「合唱練習JOYSOUND」で配信。両社が持つ音楽体験のノウハウを掛け合わせることで、新たな音楽教育の可能性を創出します。

近年、学校現場では教員の働き方改革が進む一方で、合唱指導においては練習時間の確保や個別指導の難しさなど、多くの課題が存在しています。また、生徒の興味関心が多様化する中、より主体的に音楽活動へ取り組める環境づくりも求められています。

■ 両サービスの特徴と本連携の効果

「合唱練習JOYSOUND」は、生徒一人ひとりが主体的に合唱練習へ取り組めることを目的として開発された、無料の学校向け合唱練習アプリです。録音機能や採点機能、パート練習機能などを通じて、教員の指導負担軽減と、生徒の個別最適な学びを支援しています。

一方、「ChoieL」は、株式会社バンダイナムコミュージックライブが保有する豊富なアニメソングコンテンツを活用し、“アニメソングでつながる合唱の楽しさ”をコンセプトに展開するアニソン合唱プロジェクトです。アニソンを通じて、生徒が歌や合唱に親しめる環境づくりを推進しています。

本連携により、生徒たちは親しみのあるアニメソングをきっかけに合唱への興味を深め、「オンラインコンクール」という目標に向けて日々の練習成果を発揮することができます。また、教員にとっても、ICTを活用しながら効率的に合唱指導を進められる新たな選択肢となります。

■ 今後の展望

両社は本取り組みを通じて、アニメソングをきっかけとした「合唱をもっと身近に感じる環境」を整え、子どもたちが歌う楽しさや、仲間と声を合わせる喜びを感じられる機会の創出を目指してまいります。

また、エクシングは今後も、「合唱練習JOYSOUND」の提供を通じて、教育現場における課題解決と音楽教育のさらなる発展に貢献してまいります。

【学校向け合唱練習アプリ「合唱練習JOYSOUND」】

https://www.joysound.com/web/s/joy/chorusapp/

6月15日配信スタート

・青空のラプソディ

・オリオンをなぞる

・DREAM SOLISTER

・優しさの理由

6月25日配信スタート

・愛(ハート)スクリ～ム！

【アニソン合唱プロジェクト「ChoieL（クワエル）」】

https://project-choiel.jp/