「第39回須坂みんなの花火大会」にてアキッパの公式駐車場運営が決定

akippa株式会社

駐車場マーケットプレイス「アキッパ（akippa）」を運営するakippa株式会社（代表取締役社長 CEO：金谷元気）は、長野県須坂市で開催される「第39回須坂みんなの花火大会」にて、今年も引き続き公式駐車場運営をおこなうことが決定しました。

2026年6月15日(月)12:00より予約受付を開始します。

本大会にて会場周辺の8箇所・1,200台以上の駐車場を事前予約制として貸し出すことで、当日は安心して来場できる環境を整えます。また現地での現金決済を不要とすることで、入庫待ちによる交通渋滞の緩和や人件費の削減にも取り組みます。

アキッパは全国のイベントでの駐車場運営を通じて、スムーズな移動をサポートし、リアルの"あいたい"をつなぐ「困りごと解決企業」として地域の交通課題解決の貢献に努めます。

「第39回須坂みんなの花火大会」 アキッパ特設サイト▼

https://www.akippa.com/event/suzakahanabi

花火大会の様子

「第39回須坂みんなの花火大会」は、長野県須坂市の百々川緑地公園で開催される地域に根ざした花火大会です。

会場周辺では多くの方が車でアクセスするため、駐車場料金の支払い待ちの車による交通渋滞や、駐車場管理にかかる人件費などが長年の課題となっていました。こうした交通問題や運営側の負担を解消するため、アキッパでは公式駐車場の運営を2024年より担っています。（※）

現金決済が不要の運用を導入することで、入庫時の渋滞緩和と運営の効率化に貢献した実績を評価していただき、2026年も継続して運営をおこなうことが決定しました。

本年は8箇所・1,200台以上の駐車場を「事前予約制」かつ「事前決済」にて貸し出すことで、混雑緩和に取り組みます。また、現地でのサポートもおこなうことで、将来にわたって花火大会を継続できる仕組みづくりに努めます。

今後も「困りごと解決企業」として、全国の自治体やイベント主催者と連携し、多様な駐車場問題の解決に取り組んでまいります。

■公式駐車場について

予約開始日時：

2026年6月15日(月)12:00～

利用可能日：

2026年7月19日(日)

対象駐車場：

アキッパ特設サイトよりご確認ください。

「第39回須坂みんなの花火大会」アキッパ特設サイト▼

https://www.akippa.com/event/suzakahanabi

※先着順となります。

※ご予約には別途サービス料がかかります。

※駐車場はアキッパバリュープラスの対象外です。

■ご利用方法

1.アキッパへの会員登録（無料）

購入にはアキッパへの会員登録が必要です。

既にアキッパへの会員登録が完了している方は、登録済みの内容でご利用いただけます。

2.駐車場の予約

以下の特設サイトよりご希望の駐車場を選択し、決済して購入します。

アキッパ特設サイト▼

https://www.akippa.com/event/suzakahanabi

3.駐車場を利用する

駐車券の印刷およびダッシュボードへの掲示にご協力をお願いします。

■第39回須坂みんなの花火大会 開催概要

名称：

第39回須坂みんなの花火大会

開催日：

2026年7月19日(日)

会場：

長野県須坂市百々川緑地公園

主催：

須坂市花火大会実行委員会

公式サイト：

https://sites.google.com/view/38suzakaminnnanohanabitaikai/

※ 2024年の取り組み詳細はこちら▼

7/21開催、長野県・須坂みんなの花火大会の駐車場はアキッパにて事前予約制に。6/22(土)0時より予約受付開始

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000454.000016205.html

■アキッパ（akippa）とは

https://www.akippa.com/

駐車場マーケットプレイス。月極駐車場の未契約区画や個人宅の車庫・空き地・商業施設など空いている場所を時間貸し駐車場としてスマホから簡単に貸し出せ、ドライバーはWebまたはアプリから事前予約・事前決済して利用できる。スペースの貸出や会員登録は無料。全国に常時5万5000件以上（2025年12月 平均アクティブ掲載数）予約できる駐車場を確保しており、スポーツ観戦やイベント・通勤・帰省・旅行などさまざまな用途での車移動時に利用されている。これまでに50以上の自治体・スポーツクラブと連携し、交通渋滞や駐車場不足などの困りごと解決に取り組んでいる。また駐車場をシェアすることは、遊休資産の活用、排出ガス削減につながることからSDGsにも貢献できる。現在の会員数は累計540万人（2026年5月末時点、貸主は含まない）。

■akippa株式会社

本社：大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 パークスタワー14F

東京オフィス：東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE WeWork内

代表者：代表取締役社長 CEO：金谷元気

設立：2009年2月2日

資本金：20億円（資本準備金含む）

事業内容：駐車場マーケットプレイス「アキッパ」の運営

HP：https://akippa.co.jp

【本プレスリリースのお問い合わせはこちら】

akippa株式会社 広報（担当：森村）

東京オフィス:〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE WeWork内

大阪オフィス:〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー14F

Tel:03-6450-6090

Email: pr@akippa.co.jp

URL: https://akippa.co.jp