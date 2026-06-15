【新プラン追加】マンガスクール「カキコミ」、月額・半年契約プランの提供開始！

株式会社MOT

株式会社MOT(本社:東京都新宿区、代表取締役:津持大和、以下「MOT」)は、現役のプロ漫画家と編集者から学べる実践型マンガスクール『カキコミ(https://kakicomi.com/)』にて、本日2026年6月15日より、月額契約プランと半年契約プランの提供を開始します。

あわせて、入会前にサービスを体験できる無料トライアル機能の実装、および『甘神さんちの縁結び』の作者・内藤マーシー先生による講義の追加を行います。

さらに、トライアルにご参加のうえ「チャレンジキャンペーン」の条件をクリアした方に、入会金相当額の10,000円分のクーポンを発行します。

■新プラン追加 ── 月額契約プラン・半年契約プランの提供開始

「カキコミ」サービスサイトへ :https://kakicomi.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=kakicomi_gw_pressrelease&utm_content=20260501

これまで『カキコミ』では3ヶ月契約プランと年間契約プランを提供してきましたが、「まずは短期間から試したい」「自分のペースで学びたい」「年間契約だと支払い金額が大きくて入りづらい」という受講生の声にお応えし、新たに月額契約プランと半年契約プランを追加しました。

なお、プラン刷新に伴い、従来の3ヶ月契約プランは新規受付を終了しております。(年間契約プランは引き続き提供します)

新しいプランラインナップは以下のとおりです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/163481/table/14_1_89d632a73f21b730d64b725a9a2251aa.jpg?v=202606150151 ]

※いずれのプランも、別途入会金10,000円(税抜)を入会時に申し受けます(再入会時も同様)。

※現在3ヶ月プランをご契約中の方は、契約期間満了まで引き続きご利用いただけます。

新講師追加 ── 『甘神さんちの縁結び』内藤マーシー先生

お申し込みはこちら :https://kakicomi.com/

本日より、週刊少年マガジンにて『甘神さんちの縁結び』を連載していた漫画家・内藤マーシー先生による講義を新たに追加しました。今後も毎月新たなプロ漫画家の講義を追加していく予定です。

【講義内容】

白黒に「色と光」を宿す圧倒的な基礎力

読者の心をつかんで離さない「ネームと演出」

読者の視線をコントロールする「引き算」の画面作り

ひと目で愛されるキャラクターデザインの作成

など

内藤マーシー先生 プロフィール

京都造形芸術大学キャラクターデザイン学科を卒業後、ゲーム会社にてイラストレーターとして勤務。

その後、2017年に『芸術せんせいしょん！』で週刊少年マガジン新人漫画賞・佳作を受賞し漫画家デビュー。

2020年には『週刊少年マガジン』に掲載された読み切り作品『甘神さんちの縁結び』が人気を博し、2021年から2025年まで同誌にて連載。本作品は2024年にアニメ化も果たした。

美麗な画面描写とネーム演出力の高さで多くの読者を魅了している。

内藤マーシー先生からのコメント

僕はずっと「漫画の作り方」は人それぞれで正解は無いと思っていたので

漫画の講義というものに少し抵抗があったのですが、カキコミでは現役で活躍されている色んなの作家さんの考え方や作り方を知ることができます。

それを知るだけでも新人さんにとって大きな財産になりえますし、そこから自分だけの「漫画の作り方」を見つけることもできるサービスだと思いました。

僕も誰かの財産の一つになれたら幸いです。

トライアル機能実装 ── チャレンジキャンペーン参加で10,000円分クーポンをプレゼント

入会を検討されている方向けに、無料トライアル機能を常設しました。

無料トライアルは過去に期間限定で実施しご好評いただいた取り組みで、このたび常設機能として正式に実装しました。7日間、一部講義の視聴を無料でお試しいただけます。

「自分に合うか不安」という方も、実際の講義の雰囲気を体験したうえでプランをお選びいただけます。

さらに、トライアルにご参加のうえ「チャレンジキャンペーン」の条件をクリアした方に、入会金相当額の10,000円分のクーポンを発行します。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/163481/table/14_2_ec5b6563f998829b271cbc977eec031e.jpg?v=202606150151 ]

詳しくはカキコミ公式サイト、もしくは公式LINEからご確認ください。

トライアルに参加する（公式LINE） :https://liff.line.me/2009133428-7s4i622T/landing?follow=%40627plqov&lp=vq3b2g&liff_id=2009133428-7s4i622T

『カキコミ』とは？

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2lF7NN9EqMY ]

『カキコミ』は人気漫画家たちの漫画術や画力UPの練習法、制作過程を何度でも視聴できるオンライン動画サービスです。

第一線で活躍する現役のプロ漫画家だけでなく、漫画編集者、アシスタントなど多彩なジャンルのノウハウを動画でいつでもどこでも学ぶことが可能です。

これから漫画を描き始めたいと思っている初心者向けの講義から、もっと売れたいと思っている上級者向けの講義まで、多彩なレベル感の講義を100本以上視聴できます。

超実践型マンガスクール『カキコミ』サイト(https://kakicomi.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=kakicomi_gw_pressrelease&utm_content=20260501)

参加講師陣

コマ割り、視線誘導など実例を使った初心者向けの講座制作画面を見せながらの解説講座漫画家の制作環境紹介動画なども用意プロ漫画家のスケジュールなども紹介

カキコミでは、現役のプロ漫画家はもちろん、大手編集部の現役編集者や数々の現場を渡り歩いてきたプロアシスタントなど、漫画に関わるプロたちのアツイ動画講義を、現時点で約100本以上用意しています。今後も毎月新たなプロ漫画家の講義を追加していく予定です。

【講師ラインナップ】（一部抜粋）

宮島礼吏

代表作：『彼女、お借りします』など

【担当講座】

宮島流漫画術（漫画制作の考え方など）

上手く見える絵の描き方講座

漫画背景に適した線画抽出方法 など

ヒロユキ

代表作：『アホガール』など

【担当講座】

ヒロユキ流漫画術（実例紹介）

初心者向け漫画の描き方講座

制作環境紹介 など

丸山恭右

代表作：『TSUYOSHI 誰も勝てない、アイツには』

【担当講座】

初心者向け漫画の描き方講座

画力向上講座（デッサン、パースなど）

キャラクター講座（キャラの立たせ方など）など

きただりょうま

代表作：『ド級編隊エグゼロス』など

【担当講座】

商業活動と同人活動の違いについて

SNS、ファンサイト運用講座

制作環境紹介 など

山科ティナ

代表作：『ショジョ恋。』『黒子と悪役くん』など

【担当講座】

少女漫画講座

SNS運用講座

インプットの手法 など

プロ漫画家や生徒が交流できるDiscordコミュニティ

漫画家としてのデビュー、そして継続的な活動には、単なる技術習得だけでなく、現場のリアルな情報や切磋琢磨し合える環境が不可欠です。

カキコミでは、プロのノウハウを体系的に学ぶ「教育」の側面と、受講者の可能性を広げる「コミュニティ・マッチング」の側面、この両軸を回すことで、ニーズに合わせた成長をサポートします。

会員登録しなくても参加できるサーバーも用意しているので、気になる方はぜひ参加してみてください

Discordサーバー :https://discord.gg/REhBdbqq

公式YouTubeチャンネルやLINEアカウントも合わせてチェック！

公式YouTubeチャンネルおよびLINE公式アカウントでも最新情報を発信中。

漫画家へのインタビュー動画や出版業界の最新ニュースなども発信しております。ライブ配信では視聴者の質問にもリアルタイムでお答えします。ぜひご覧ください。

YouTube :https://www.youtube.com/live/3sf1AG2iYFE?si=WUSFRVdzAcRfGMY6公式LINEアカウント :https://liff.line.me/2009133428-7s4i622T/landing?follow=%40627plqov&lp=vq3b2g&liff_id=2009133428-7s4i622T

■『カキコミ』サービス開発の背景

『カキコミ』は、現役の漫画家と編集者が、魅力的な作品を描けるようになるまでの道筋を体系的に示す、超実践型マンガスクールです。

これまで、漫画家をめざす多くの若者は、独学で漫画を執筆し出版社に持ち込むか、専門学校などで基礎から学ぶ道を選んできました。なかでも専門学校は、描く力や制作の基礎を身につけるうえで大きな役割を果たしています。一方で、個々の作家が持つ個性やめざす方向性に合わせた指導や、デビューにつながる実践的な機会が限られているという声もありました。『カキコミ』は、そうした現場の声を受けて誕生した新しい学びのかたちです。

「いま自分たちがゼロから学ぶなら知りたいこと」

『カキコミ』では現場感覚と、最旬の学びを大切にしています。基礎を固めるオンライン講座から、中・上級者向けの直接指導や添削が受けられる少人数制ゼミまで。レベル感は多彩に、上手くなりたい想いはひとつに。

私たちがこれまで培ってきた漫画家マネジメント事業のノウハウと、多くの漫画家や出版社とのネットワークを活かし、「実践的な学び」と「デビューへの最短ルート」を両立させる仕組みを提供します。

『カキコミ』サービスサイトへ :https://kakicomi.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=kakicomi_gw_pressrelease&utm_content=20260501

◼︎会社概要

社名：株式会社MOT

代表者：代表取締役 津持大和

設立：2023年11月10日

所在地：東京都新宿区細工町3-5荘（カザリ）101号室

URL：https://mot.company/

本件およびMOTとの事業提携等のお問い合わせ先

メールアドレス：info@mot.company