『にゃんこ大戦争』期間限定イベント「プレミアムフェア」開催！

ポノス株式会社

ポノス株式会社（本社：京都府京都市、代表取締役：辻子依旦、以下「ポノス」）はスマートフォン向けゲームアプリ『にゃんこ大戦争』において、期間限定イベント「プレミアムフェア」を2026年6月15日（月）11:00から開始いたしました。

期間限定イベント「プレミアムフェア」開催期間（予定）

2026年6月15日（月）11:00 ～ 7月6日（月）10:59

毎週ネコカンGETのチャンス！「ぷちにゃんこスクラッチくじ」登場！

毎週ネコカンが当たる！「ぷちにゃんこスクラッチくじ」が登場！

スクラッチを削ってネコカンを手に入れよう！

・ぷちにゃんこスクラッチくじ開催期間（予定）

第1回：2026年6月15日（月）11:00 ～ 6月21日（日）23:59

第2回：2026年6月22日（月）11:00 ～ 6月28日（日）23:59

第3回：2026年6月29日（月）11:00 ～ 7月6日（月）10:59

期間限定レアガチャ「アウトレットガチャ」登場！

季節限定の超激レアキャラが選抜されたガチャが登場！

通常ガチャ1回につきネコカン150個のところ、なんと5連ガチャがネコカン500個で回せます！

この機会にぜひ季節限定のキャラクターをゲットしてくださいね。

・アウトレットガチャ開催期間（予定）

2026年6月29日（月）11:00 ～ 7月6日（月）10:59

プレミアムフェア限定ステージ「【限定】ご来店プレゼント！」が登場！

イベント期間中計6回ゲリラ出現！

ステージをクリアして便利アイテムを大量に手に入れよう！

アイテムショップ、出陣スロット、EXキャラ半額セール開催！

にゃんこ大戦争をお得に遊べる大チャンス到来！

アイテムショップ、出陣スロット、EXキャラ購入に必要なネコカンが半額になるセールを開催！

『にゃんこ大戦争』概要

『にゃんこ大戦争』は、iOS・Android向けタワーディフェンスゲームです。プレイヤーは様々な能力を持つ「にゃんこ」たちを編成して、各地を侵略していきます。2012年のリリース以来、個性的なキャラクターや独特の世界観が、日本のみならず世界中の多くのお客様にご支持をいただいています。今後も多様なメディア展開やコラボレーションを積極的に行ってまいります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/36495/table/739_1_30173f7071d5007f7f939260edb3745d.jpg?v=202606150151 ]

ポノスについて

ポノスは、1990年の創業以来一貫してゲームを通してエンターテインメントという文化の発展に貢献してまいりました。【求められるモノは創らない、それ以上を創り出す。】を掲げ、求められるモノの中に、自分たちしか創れない価値をプラスしていくことを私たちは大切にしています。現在は、スマートデバイス向けのオリジナルゲーム開発を核に事業を展開し、代表タイトル『にゃんこ大戦争』は、累計DL数1億1111万回（2026年3月現在）を超え、多くのお客様に楽しんでいただいております。

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