6/22（月）【YUMEMI.grow x WBCカレッジ by Appirits】AWSぶっとんだ使い方発表会を開催
株式会社アピリッツ
日程：2026年6月22日（月）19:00～20:20（予定）
- AWSを真面目に使っている人（価値観が壊れる覚悟がある方）
- AWSをよく知らないけど面白い話が聞きたい人
- とにかくウケたいLT職人
- 「それやる意味ある？」と言われがちな人
- 発想力で殴りたいエンジニア
事業内容：
■開催概要
日程：2026年6月22日（月）19:00～20:20（予定）
会場： 株式会社アピリッツ 本社内「オープンイノベーションスペース」
住所： 東京都渋谷区桜丘町1番1号 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー 24階
参加費： 無料（事前申込制）
※勉強会終了後、同会場にて懇親会（無料）を用意しております。
▼詳細・申込はこちらから
https://wbccollege20260622.peatix.com/
■このような方におすすめ
- AWSを真面目に使っている人（価値観が壊れる覚悟がある方）
- AWSをよく知らないけど面白い話が聞きたい人
- とにかくウケたいLT職人
- 「それやる意味ある？」と言われがちな人
- 発想力で殴りたいエンジニア
■YUMEMI.grow について
技術の情報交換、エンジニア同士の交流、情報発信など
すべての**エンジニアの成長**につながる活動を目指しているワーキンググループです。
■WBCカレッジについて
株式会社アピリッツが開催する、筋肉質を目指す勉強会「WebBootCampCollege」の総称です。WBCカレッジを課外活動として開催し、Webビジネスを共創し変革する最適パートナーとして、ベストプラクティスを追及し続け、最適なナレッジを公開します。
■会社概要
会社名：株式会社アピリッツ
所在地：〒150-6224 東京都渋谷区桜丘町1番1号 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー24階
代表者：代表取締役 和田 順児
設立：2000年 7月
URL：https://appirits.com/
事業内容：
Webサービスの企画・運営
Webサービスのコンサルティング・アクセス解析
Webサービスのパッケージ・ASPの開発・販売
Webサービスシステムの受託開発
Webサービスシステムのインフラ構築・保守・監視
オンラインゲームの企画・開発・運営