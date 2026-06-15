6/22（月）【YUMEMI.grow x WBCカレッジ by Appirits】AWSぶっとんだ使い方発表会を開催

■開催概要

株式会社アピリッツ

日程：2026年6月22日（月）19:00～20:20（予定）

会場： 株式会社アピリッツ 本社内「オープンイノベーションスペース」

住所： 東京都渋谷区桜丘町1番1号 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー 24階

参加費： 無料（事前申込制）

※勉強会終了後、同会場にて懇親会（無料）を用意しております。



▼詳細・申込はこちらから

https://wbccollege20260622.peatix.com/

■このような方におすすめ

■YUMEMI.grow について

- AWSを真面目に使っている人（価値観が壊れる覚悟がある方）- AWSをよく知らないけど面白い話が聞きたい人- とにかくウケたいLT職人- 「それやる意味ある？」と言われがちな人- 発想力で殴りたいエンジニア

技術の情報交換、エンジニア同士の交流、情報発信など

すべての**エンジニアの成長**につながる活動を目指しているワーキンググループです。

■WBCカレッジについて

株式会社アピリッツが開催する、筋肉質を目指す勉強会「WebBootCampCollege」の総称です。WBCカレッジを課外活動として開催し、Webビジネスを共創し変革する最適パートナーとして、ベストプラクティスを追及し続け、最適なナレッジを公開します。

■会社概要

会社名：株式会社アピリッツ

所在地：〒150-6224 東京都渋谷区桜丘町1番1号 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー24階

代表者：代表取締役 和田 順児

設立：2000年 7月

URL：https://appirits.com/

事業内容：

Webサービスの企画・運営

Webサービスのコンサルティング・アクセス解析

Webサービスのパッケージ・ASPの開発・販売

Webサービスシステムの受託開発

Webサービスシステムのインフラ構築・保守・監視

オンラインゲームの企画・開発・運営



