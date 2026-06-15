6/22（月）【YUMEMI.grow x WBCカレッジ by Appirits】AWSぶっとんだ使い方発表会を開催

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株式会社アピリッツ


■開催概要


日程：2026年6月22日（月）19:00～20:20（予定）
会場： 株式会社アピリッツ 本社内「オープンイノベーションスペース」
住所： 東京都渋谷区桜丘町1番1号 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー 24階
参加費： 無料（事前申込制）
※勉強会終了後、同会場にて懇親会（無料）を用意しております。



▼詳細・申込はこちらから


https://wbccollege20260622.peatix.com/



■このような方におすすめ


- AWSを真面目に使っている人（価値観が壊れる覚悟がある方）
- AWSをよく知らないけど面白い話が聞きたい人
- とにかくウケたいLT職人
- 「それやる意味ある？」と言われがちな人
- 発想力で殴りたいエンジニア


■YUMEMI.grow について


技術の情報交換、エンジニア同士の交流、情報発信など


すべての**エンジニアの成長**につながる活動を目指しているワーキンググループです。



■WBCカレッジについて


株式会社アピリッツが開催する、筋肉質を目指す勉強会「WebBootCampCollege」の総称です。WBCカレッジを課外活動として開催し、Webビジネスを共創し変革する最適パートナーとして、ベストプラクティスを追及し続け、最適なナレッジを公開します。



■会社概要


会社名：株式会社アピリッツ


所在地：〒150-6224 東京都渋谷区桜丘町1番1号 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー24階


代表者：代表取締役　和田 順児


設立：2000年 7月


URL：https://appirits.com/


事業内容：
Webサービスの企画・運営
Webサービスのコンサルティング・アクセス解析
Webサービスのパッケージ・ASPの開発・販売
Webサービスシステムの受託開発
Webサービスシステムのインフラ構築・保守・監視
オンラインゲームの企画・開発・運営