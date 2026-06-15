「外貨宅配サービス」の送料改定および期間限定キャンペーンのお知らせ

SBI FXトレード株式会社

SBI FXトレード株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：藤田 行生、以下「当社」）は、当社に口座をお持ちのお客さまを対象とした「外貨宅配サービス」の提供を開始いたしました。このたび、よりご利用いただきやすいサービスを目指し、送料改定および期間限定キャンペーンを実施いたします。

■送料改定について

送料を1,100円から500円へ改定いたします。

※10万円相当額以上のご利用については、引き続き送料無料となります。

■「夏を先取り！渡航応援キャンペーン」

2026年6月15日（月）～6月30日（火）の期間中、通常1通貨あたり3円の両替手数料を、国内最安水準＊となる1通貨あたり2円でご利用いただけます。

＊主要両替ショップ3社の両替レートを当社で比較調査した結果に基づく

■「外貨宅配サービス」概要

本サービスは、日本円を米ドル紙幣に両替し、お客さまのご自宅へ配達する外貨宅配サービスです。1ドルという少額からご利用いただけるほか、決済はSBI FXトレードのFX口座から直接円貨で行えるため、振込などの煩わしい手続きは不要です。また、FX専業会社ならではの為替レートを適用しており、空港や銀行の外貨両替窓口と比較して、低コストで両替いただける可能性があります。さらに、米ドルを10万円相当額以上ご購入いただいた場合は、送料も無料でご利用いただけます。

なお、本サービスは、日本円を米ドル紙幣に両替してお届けする外貨宅配サービスであり、FX取引において保有している外貨ポジションを現物（外貨紙幣）として受け取るものではありません。

※米ドルの購入金額が10万円相当額未満の場合は所定の送料がかかります。

■「外貨宅配サービス」主な特徴

・簡単な注文手続き

FX口座をお持ちのお客さまは、ログイン後、マイページから簡単に注文可能。煩雑な情報入力や本人確認手続きは不要です。

・FX口座との連携によるスムーズな決済

外貨購入代金はFX口座から円貨で引き落とされるため、別途振込の必要がありません。

・24時間注文・最短翌営業日発送

※24時間いつでも注文可能。原則営業日の午前9時までの注文であれば翌営業日に発送いたします。

（メンテナンス時間を除きます。）

・安心の外貨調達・配送体制

本サービスでは、外貨両替事業を展開する「トラベレックスジャパン株式会社」に、外貨の調達・発送を委託し、厳格な真贋鑑定を経た外貨紙幣を安全・確実にお届けします。配送は一般書留で行い、追跡確認が可能なほか、土日祝日の配達や再配達にも対応しており、安心してご利用いただけます。

▶「外貨宅配サービス」のサービス詳細・申込方法はこちら(https://www.sbifxt.co.jp/delivery_service/index.html)

今後も、お客さまにご利用いただきやすいサービスの提供に努めてまいります。ぜひこの機会に外貨宅配サービスをご利用ください。

【投資にかかる手数料等およびリスクについて】

全サービスを通して原則、口座開設・維持費および取引手数料は無料です。ただし、当社が提供するその他の付随サービスをご利用いただく場合は、この限りではありません。また、元本および利益が保証されるものではありません。決済方法は反対売買による差金決済での清算となります。お取引を始めるに際しては、「契約締結前交付書面」、「取引約款」等をよくお読みのうえ、取引内容や仕組み、リスク等を十分にご理解いただき、ご自身の判断にてお取引くださるようお願いいたします。

≪SBI FXTRADEおよび積立FX＜つみたて外貨＞（店頭外国為替証拠金取引）≫

店頭外国為替証拠金取引は、取引金額（約定代金）に対して少額の取引必要証拠金をもとに取引を行うため、取引必要証拠金に比べ多額の利益を得ることもありますが、その一方で短期間のうちに多額の損失を被る可能性があります。経済指標の結果によっては価格が急激に変動し、思わぬ損失が生ずるおそれがあります。また、その損失の額が預託した証拠金の額を上回ることもあります。取引価格、スワップポイント等は提供するサービスによって異なり、市場・金利情勢の変化等により変動しますので、将来にわたり保証されるものではありません。取引価格は、買値と売値に差があります。決済方法は反対売買による差金決済となります。SBI FXTRADEにおいては、個人のお客さまは取引価格に応じた取引金額の4％以上の証拠金が必要となり、証拠金額の最大25倍までのお取引となります。法人のお客さまは一般社団法人金融先物取引業協会が毎週発表する通貨ペアごとの為替リスク想定比率*を取引金額に乗じて得た証拠金が必要となります。積立FX＜つみたて外貨＞においては、取引価格に応じた取引金額の33.334％以上の証拠金が必要となり、証拠金額の最大3倍までのお取引となります。証拠金の詳細については、当社ホームページの取引ルールをご確認ください。

*為替リスク想定比率は、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第31項第1号に規定される定量的計算モデルを用い算出します。

≪外貨宅配サービス≫

・為替レートは市場動向等により常に変動しており、ご注文確定時点のレートが適用されます。両替レートには当社所定の手数料が含まれております。

・為替レートが著しく変動し、レートの公示が出来ない場合や、天災・システム障害等により、お取引を中断することがあります。

・在庫の都合により、お取引に応じられないことがあります。

・本サービスにおいてご注文いただける通貨は、米ドルに限ります。

・1回にご注文いただける限度額は、100万円相当額までとなります（月ごとに200万円相当額まで）。また当社は、これらの限度額を変更することがあります。

・紙幣の種類（旧券・新券の別、金種等）の指定はお受けできません。

・マネーローンダリング防止に関する法令を含む、すべての適用法令等に則り対応いたします。

商号等：SBI FXトレード株式会社（金融商品取引業者）

登録番号：関東財務局長（金商）第2635号

加入協会：一般社団法人 金融先物取引業協会

一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会

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■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

SBI FXトレード（株）広報窓口

fxt-pr@sbifxt.co.jp