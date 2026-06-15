【いわきFC】オカモト株式会社とトップパートナー契約締結

株式会社いわきスポーツクラブ

このたび、いわきFCは、オカモト株式会社とトップパートナー契約を締結しましたので、お知らせいたします。

「スポーツを通じた人づくり・まちづくり」を掲げるいわきFCのビジョンに賛同いただき、いわき市に貢献したいという想いが一致したことから、このたびのパートナーシップ締結に至りました。

なお、2026/2027シーズンのトップチームユニフォーム（前面裾/右）に同社のロゴを掲出いたします。

| オカモト株式会社 代表取締役社長 岡本邦彦様コメント

「当社はいわき市に生産拠点を構え、長年にわたり地域社会の発展とともに歩んでまいりました。

いわきFCが掲げる『人づくり・まちづくり』の理念に深く賛同し、このたびのパートナーシップ契約締結に至りました。今後も地域と連携し、その持続的な成長に貢献してまいります」

| 会社概要

名称：オカモト株式会社

代表者：代表取締役社長 岡本邦彦

所在地：東京都文京区本郷3丁目27番12号

事業内容：産業用製品事業、生活用品事業、その他事業（太陽光発電）

公式サイト：https://www.okamoto-inc.jp/(https://www.okamoto-inc.jp/%E2%80%8B)