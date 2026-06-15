【いわきFC】オカモト株式会社とトップパートナー契約締結
株式会社いわきスポーツクラブ
「当社はいわき市に生産拠点を構え、長年にわたり地域社会の発展とともに歩んでまいりました。
名称：オカモト株式会社
このたび、いわきFCは、オカモト株式会社とトップパートナー契約を締結しましたので、お知らせいたします。
「スポーツを通じた人づくり・まちづくり」を掲げるいわきFCのビジョンに賛同いただき、いわき市に貢献したいという想いが一致したことから、このたびのパートナーシップ締結に至りました。
なお、2026/2027シーズンのトップチームユニフォーム（前面裾/右）に同社のロゴを掲出いたします。
| オカモト株式会社 代表取締役社長 岡本邦彦様コメント
「当社はいわき市に生産拠点を構え、長年にわたり地域社会の発展とともに歩んでまいりました。
いわきFCが掲げる『人づくり・まちづくり』の理念に深く賛同し、このたびのパートナーシップ契約締結に至りました。今後も地域と連携し、その持続的な成長に貢献してまいります」
| 会社概要
名称：オカモト株式会社
代表者：代表取締役社長 岡本邦彦
所在地：東京都文京区本郷3丁目27番12号
事業内容：産業用製品事業、生活用品事業、その他事業（太陽光発電）
公式サイト：https://www.okamoto-inc.jp/(https://www.okamoto-inc.jp/%E2%80%8B)