株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、「d払い(R)」を活用し、地域における購買促進および周遊促進を支援する「d払いショップスタンプ」機能（以下、本機能）を2026年6月26日（金）から提供開始します。本機能を活用した取り組みの第一弾として、石川県珠洲市と連携し、令和6年能登半島地震・令和6年奥能登豪雨からの復興支援を目的とした「珠洲市復興応援♪d払いでGO TO SUZU」キャンペーンを開催します。

本機能は、自治体や事業者が、対象エリアや加盟店、決済金額、スタンプ付与条件などを柔軟に設定し、「d払い」のご利用に応じてデジタルスタンプを付与できる仕組みです。

お客さまは、対象エリアや店舗で「d払い」をご利用いただくことで、決済額や決済回数に応じてスタンプがたまり、一定数に達すると宝箱を獲得できます。獲得した宝箱を開封すると、キャンペーン内容に応じて、抽選で当選したポイント数に応じたdポイント（期間・用途限定）が進呈されるほか、条件を達成したお客さま全員にdポイント（期間・用途限定）が進呈されます。対象店舗を巡りながらお買い物をお楽しみいただく中で、購買に応じた特典を受け取ることが可能です。

なお、本機能は、全国の対象店舗での「d払い」のご利用に応じてスタンプがたまる既存の「d払いスタンプ」とは異なり、自治体や事業者が、個別キャンペーンごとにエリアや対象店舗を限定して設計することが可能です。また、本機能と既存の「d払いスタンプ」は同時に利用でき、お客さまはそれぞれの条件に応じた特典を受け取ることができます。

本機能を活用した取り組みの第一弾として、「珠洲市復興応援♪d払いでGO TO SUZU」キャンペーンを開催します。

ドコモは珠洲市と、2025年11月に『創造的復興に向けた「デジタルが生み出す“つながる社会”の実現」に向けた連携協定』を締結し、珠洲市のめざす創造的復興に取り組んでまいりました。本キャンペーンは、珠洲市内における購買促進および周遊促進を通じ、産業振興と地域活性化を目的としています。

■キャンペーン内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/839_1_f9ef0049874444a3413f5a355c90e354.jpg?v=202606150151 ]

ドコモはこれまでも「d払い・dポイント募金」などを通じて被災地支援に取り組んでまいりました。今後も本機能の提供を通じて、自治体や事業者の課題に応じた施策展開を支援するとともに、地域経済の活性化および社会課題の解決に貢献してまいります。

※1. 店頭に本キャンペーンのポスターが掲出されている加盟店が対象です。

＊「d払い」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。