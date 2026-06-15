有隣堂公式YouTubeチャンネル「有隣堂しか知らない世界」開設6周年、6月27日よりR.B.ブッコロー6周年記念グッズに6アイテム登場

株式会社有隣堂R.B.ブッコロー6周年記念グッズ

株式会社有隣堂(本社：神奈川県横浜市 代表取締役 社長執行役員：松信健太郎)が運営する公式YouTubeチャンネル『有隣堂しか知らない世界』は、2026年6月30日(火)にチャンネル開設から6周年を迎えることを記念して、チャンネルMCのR.B.ブッコローの新作グッズ6アイテムを6月27日(土)より発売いたします。

グッズ情報

R.B.ブッコロー 刺繡バッジR.B.ブッコロー 刺繡バッジ

おなじみのポーズを刺繍で表現したカラフルなバッジ。立体的な糸の手触りをお楽しみいただけます。布製で軽量のため、布地にもつけやすい使用感。バッグやお洋服などにつけるとインパクト大です。裏面の針部分には外れにくい安全装置付き。

- 価格：880円（税込）- 仕様：縦40mm × 横40mm × ピンの奥行7mmR.B.ブッコロー ジェットストリーム4&1 アイボリーR.B.ブッコロー ジェットストリーム4&1 アイボリー

大人気ジェットストリーム4＆1の新色が登場。アイボリー×ピンクのキュートなデザインで、日常使いにおすすめ。4色ボールペンとシャープペンが一本にまとまっている、便利な筆記具です。

- 価格：1,320円（税込）- 仕様：- - 油性ボールペン 0.38mm（インク色＝黒 / 赤 / 緑 / 青）※「ナイトブルー」とはボール径が異なります- - シャープ 0.5mmR.B.ブッコロー ジェットストリーム4&1 ナイトブルーR.B.ブッコロー ジェットストリーム4&1 ナイトブルー

大人気ジェットストリーム4＆1の新色が登場。ナイトブルー×ホワイトのシャープなデザインで、日常使いにおすすめ。4色ボールペンとシャープペンが一本にまとまっている、便利な筆記具です。

- 価格：1,320円（税込）- 仕様：- - 油性ボールペン 0.7mm（インク色＝黒 / 赤 / 緑 / 青）※「アイボリー」とはボール径が異なります- - シャープ 0.5mmR.B.ブッコロー けしブロ(R)R.B.ブッコロー けしブロ(R)

消しゴム素材のブロックを組み立てて、立体のR.B.ブッコローを作れるキット。専用の組み立て解説書付き。消しゴムとしても使用可能で、消字率は87.7%。イワコーグローバルとのコラボ商品です。

※商品はブロックがバラバラの状態でパッケージングされています。全121ピース入り。

- 価格：1,320円（税込）- 仕様：- - 121ピース- - 組み立て後のサイズ：高さ70mm × 横63mm × 奥行56mm- - 対象年齢：5歳以上R.B.ブッコロー リール付きパスケースR.B.ブッコロー リール付きパスケース

伸縮リールが付いた、ふわふわなぬいぐるみ素材のパスケース。裏側のカードポケットにはICカードなどが入れられます。頭にはファスナーがついており、小物が入ります。耳の後ろにあるループに「R.B.ブッコロー スマホストラップ＆フォンタブ ロング」のストラップを取り付けると、肩掛けポシェットとしてもお使いいただける2way仕様。

- 価格：2,365円（税込）- 仕様：- - 横約140mm（羽角を含めると 175mm）× 高さ約105mm（羽角を含めると125mm）× 奥行50mm- - リールの長さ：530mm- - 対象年齢：6歳以上R.B.ブッコロー ブックカバー 夜の読書R.B.ブッコロー ブックカバー 夜の読書

文庫本サイズの布製ブックカバー。ブッコローが夜の横浜の風景を眺めながら、ゆったりと読書をする様子が描かれています。縦幅は背の高い文庫本も入る安心サイズ、横幅は本の厚みによって調整可能な仕様です。スピン(栞紐)は金色と青色の2本付。

特典

- 価格：1,760円（税込）- 仕様：- - 文庫本サイズ 高さ168mm × 横幅310mm- - ポケット部分（縫い目の内側）高さ約160mm有隣堂しか知らない世界 6周年記念ステッカー

対象商品を含む1会計2,000円（税込）以上のお買い上げで、「有隣堂しか知らない世界 6周年記念ステッカー」を1枚プレゼントします。

販売店

- 対象商品：ブッコローグッズ（新旧問わず）、または「有隣堂しか知らない世界」関連書籍（全3種）- 期間：2026年6月27日（土）～ ※数量限定、なくなり次第終了- 場所：下記の販売店舗※1会計につき1枚（購入金額が4,000円（税込）以上の場合も1枚）となります。

有隣堂＆STORY STORY 各店（一部店舗を除く）、ヤフーショッピング店(https://store.shopping.yahoo.co.jp/yurindo/)、有隣堂オンラインストア(https://yurindo-store.jp/)

※下記店舗では販売いたしません

有隣堂 戸塚駅地下売店、有隣堂 グラングリーン大阪店、有隣堂 医学書センター北里大学病院店、誠品生活日本橋、ヒビヤセントラルマーケット、音楽教室・楽器販売、カルチャーセンター

※ご予約不可、お取り置き不可、代引配送不可、お買い上げ個数制限なし

※販売情報の詳細は、有隣堂ホームページ、SNS公式アカウントにてお知らせいたします。

有隣堂HP https://www.yurindo.co.jp/

「有隣堂しか知らない世界」X（旧Twitter） @Yurindo_YouTube(https://x.com/Yurindo_YouTube)

YouTubeチャンネル「有隣堂しか知らない世界」について

「有隣堂しか知らない」様々な世界を、スタッフが愛をこめてお伝えするチャンネルです。創業116年の老舗書店独自の世界観を、ぜひ楽しみながらご覧ください。きっと皆さんの役に立つ情報があるはずです。

チャンネル開設日：2020年6月30日 〈毎週火曜更新〉

チャンネル登録者数：53.4万人(2026年6月11日現在)

YouTube：https://www.youtube.com/@Yurindo_YouTube

X(旧Twitter)：https://twitter.com/Yurindo_YouTube

HP：https://www.yurindo.co.jp/youtube-yuseka/