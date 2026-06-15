最愛のパートナーと結ばれる、あの名作たちが大集結。dアニメストアの結婚アニメ特集はコミックセットが50％OFF！

株式会社ドコモ・アニメストア

国内最大級（※1）の7,200作品以上のアニメが見放題（※2）の『dアニメストア』

（ https://animestore.docomo.ne.jp/ ）では、「結婚アニメ特集」を実施しています。ひとりを愛し抜く一途な純愛から、愛する全員を幸せにする究極のハーレムまで、アニメ化作品のコミックが大集結！6月30日（火）までの期間限定で、コミックセットが50％OFFで購入いただけます。アニメを彩った33作品の“最高の夫婦・カップル”に会いにいきませんか？

dアニメストアでは会員以外でも電子書籍のご購入が可能、ドコモ以外の端末でもご利用できます。

※1 自社調べ。2025年12月15日に国内定額動画配信サービスが配信していたアニメ、2.5次元・舞台、声優・音楽コンテンツの作品数を調査員がカウント。 各社の定額制動画サービスにおける作品数のカウントにあたって、TVシリーズ1シーズンごとにカウント。

※2 一部個別課金あり

▼一途な純愛から究極のハーレムまで――コミックセットが50％OFF！

特集ページ https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/book/CJ/CJ00000105

【キャンペーン期間】

2026年6月15日（月)～2026年6月30(火）

*セットおよび記載価格は、2026年4月23日時点の配信情報を対象としています。

賢者の孫

1～27巻セット

18,634 ▶ 9,317円

ありふれた職業で世界最強

1～15巻セット

10,923円 ▶ 5,461円

無職転生 ～異世界行ったら本気だす～

1～23巻セット

15,835円 ▶ 7,915円

八男って、それはないでしょう！

1～15巻セット

10,397円 ▶ 5,195円

魔法使いの嫁

1～23巻セット

17,710円 ▶ 8,846円

義妹生活

1～5巻セット

3,696円 ▶ 1,848円

【一途な純愛も、夢のハーレムも！結婚アニメ特集 コミックセット割ラインナップ】 ※順不同

賢者の孫、ありふれた職業で世界最強、無職転生 ～異世界行ったら本気だす～、八男って、それはないでしょう！、魔法使いの嫁、義妹生活、異世界はスマートフォンとともに。、異世界迷宮でハーレムを、盾の勇者の成り上がり、わたしの幸せな結婚、ループ7回目の悪役令嬢は、元敵国で自由気ままな花嫁生活を満喫する、解雇された暗黒兵士（３０代）のスローなセカンドライフ、Unnamed Memory、やり直し令嬢は竜帝陛下を攻略中、クラスの大嫌いな女子と結婚することになった。、夫婦以上、恋人未満。、女神のカフェテラス、甘神さんちの縁結び、トニカクカワイイ、山田くんと７人の魔女、ずたぼろ令嬢は姉の元婚約者に溺愛される（コミック）、星降る王国のニナ、悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民の為に尽くします。 The Savior’s Pride 【連載版】、虫かぶり姫【コミック版】、陛下わたしを忘れてください【電子単行本】、ピーター・グリルと賢者の時間、贄姫と獣の王、悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される、ちょっとだけ愛が重いダークエルフが異世界から追いかけてきた、透明男と人間女～そのうち夫婦になるふたり～、結婚するって、本当ですか、恋と嘘、30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい

▼会員の方限定、電子書籍の初めて購入が超おトク！6月30日まで使える限定クーポン配布中！

今月も、電子書籍がおトクに購入できる限定クーポンを配布しています。

dアニメストア会員で、電子書籍をはじめて購入される方が利用できる、90％OFF・割引上限5,500円（税込）の特別なクーポンです。ぜひこの機会にご活用ください！

その他にもおトクなクーポンを配布中！

dアニメストア（ブック）のマイページからチェックしてみてください！

マイページ（ブック） https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/mpb_coupon

※マイページを閲覧する際、dアカウントでのログインが必要になります。

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◆ご利用料金：月額660円(税込)

※アプリから入会いただく場合は月額760円（税込）です。

※契約日・解約日にかかわらず、毎月1日から末日までの１か月分の料金となります。日割り計算はいたしませんのでご注意ください。

【初回は初月無料】

※アプリから入会いただく場合は入会日から14日間無料となります。

キャンペーン期間中（2014年11月8日～）に初回お申込みの場合に限り、7日間の初回無料期間を31日間に延長して適用します。一部無料とならない場合や無料期間が途中で終了となる場合があります。詳細はdアニメストアの利用規約などをご確認ください。31日経過後もご利用の場合は、その月から1か月分の料金がかかります。その他適用条件は7日間無料と同様になります。ただし31日間の初回無料期間が適用されている間は、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがあります。過去に7日間の初回無料の適用を受けたお客さまで本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。本キャンペーンは予告なく中止および内容を変更させていただく場合がございます。

本サービスの詳細についてはドコモのHPをご確認ください。【NTTドコモ→スマートライフ→エンターテインメント→dアニメストア】