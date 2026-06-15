中村ゆりか×佐野玲於W主演「夫に不倫をお願いされました」放送決定！コミックシーモアで連載中の衝撃の実話から生まれた漫画をドラマ化！セックスレス夫婦が家庭円満のために「公認不倫」!?

テレビ大阪株式会社背中合わせになった花恵（中村ゆりか）と弘樹（佐野玲於）で夫婦のすれ違いを表現しつつ、お互いがお互いを気にしている夫婦の関係性を描いたティザービジュアルも解禁！ (C)「夫に不倫をお願いされました」製作委員会

テレビ大阪では、これまで「セックスレス」や「不倫」をテーマにしたドラマ「わたしの夫は-あの娘の恋人-」「インターホンが鳴るとき」「それでも俺は、妻としたい」などを放送してきました。

そんなテレビ大阪が今回描くドラマのテーマは「公認不倫」です！原作は「コミックシーモア」で連載中の人気漫画『夫に不倫をお願いされました』（原作：中家ヨシタカ）。子育てに追われる主婦・花恵がセックスレスを解消したいと相談するも、仕事で忙しい夫から「公認不倫」を提案され、セックスの相手を外で探すことになった…という話題作。

この作品は作者・中家ヨシタカの実体験をもとに描かれた、衝撃のリアルフィクション！公認不倫の先に物語は思わぬ方向へ…

夫婦ともに “家庭円満”を願っているのにお互いの望む形がズレていく…主人公の花恵が夫から「公認不倫」を提案され、セックスや夫への思いを家庭の外で解消しようと模索する様子を、時にコミカルに、時にシリアスに描きながら、”夫婦のあり方“を問うヒューマンドラマです。

W主演を務めるのは中村ゆりかと佐野玲於（GENERATIONS）。

夫とのセックスレスに悩む主婦・永乃花恵を演じるのは、「略奪奪婚」（テレ東）や映画「チェイサーゲームW 水魚の交わり」など数々の話題作に出演するほか、アーティストとしても活躍する中村ゆりか。

激務に追われ花恵の誘いに応じられない夫・弘樹を演じるのは、GENERATIONSのメンバーとして活躍し、ドラマ「インフォーマ」（関西テレビ）や「わかっていても the shapes of love」（Abema・Netflix）など俳優としても活躍する佐野玲於。

佐野は地上波テレビドラマ初主演となり、中村・佐野ともにテレビ大阪ドラマ初主演となります！

そして二人を取り巻くレギュラーキャスト、

花恵の公認不倫相手として元カレ、マッチングアプリ・クラブ・女性用風俗で出会う男性たちなどゲストキャストは後日発表！

夫とシたいと思うあまり、つい感情的になってしまう花恵と、花恵を愛しているけれどセックスはできない弘樹。すれ違う夫婦が“公認不倫”を通じてたどりついた未来とは…。パートナーとの向き合い方に悩む人共感必至のドラマが今夏始まります！

■TVerでスペシャルティザー映像公開中！

https://tver.jp/series/srnkdcxsw6(https://tver.jp/series/srnkdcxsw6)

【キャストコメント】

(C)「夫に不倫をお願いされました」製作委員会■永乃花恵役：中村ゆりか

《コメント》

夫から円満な家庭を維持するために「公認不倫」を提案されるのですが、

私が演じさせていただく妻としては

"もっと夫に愛されたい"という正直な想いでいるのだろうと感じました。

理解してもらえない女性の悩みやお互いの感情のズレによって、

「女性」としての"幸せ"はなんなのか、

「家族、夫婦」としての"在り方"などを考えさせられるお話だと思います。

ダークなイメージを持つ不倫ドラマとはまた違った、前向きに悩みに向き合う明るい物語なので、

ぜひ興味を持っていただけると嬉しいです。

(C)「夫に不倫をお願いされました」製作委員会■永乃弘樹役：佐野玲於

《コメント》

中村ゆりかさん演じる永乃花恵の夫役、

弘樹を務めさせていただくことになりました。

家族や夫婦間の問題、仕事や自身の特徴との向き合い、

複雑な関係性の中で揺れる感情を、

自分なりに表現しつつ、

共演者やスタッフの皆様とのセッションの中で、

受け取っていただく皆様へ良き作品を

お届けできたらと思っています。

ぜひ楽しみにしていてください。

【原作者コメント＆ドラマ化お祝いイラスト】

(C) 中家ヨシタカ/シーモアコミックス■原作者：中家ヨシタカ

《コメント》

『夫に不倫をお願いされました』がドラマ化されることになりました。

この作品は実際に私が夫から外注を提案されたことをきっかけに描いた作品です。

言われた当初は寂しくて涙しましたが、泣くだけじゃもったいないなと漫画に描きました！

それがドラマ化にまで…！

とてもとても嬉しいです。

読者の皆様、編集部の皆様、ドラマ関係者の皆様、本当にありがとうございます。

ドラマを機に新しい人にまで作品を知っていただけると嬉しいです。

どうぞ宜しくお願いいたします。

(C) 中家ヨシタカ/シーモアコミックス原作漫画『夫に不倫をお願いされました』あらすじ

心は家庭で、体は《外》で、充実させる。そんなことホントに可能なの？ 笑えて怒って共感する、妻と夫のリアルラブ☆

私は花恵、育休中の主婦だ。家族は夫と娘一人。夫は激務でワンオペは仕方がない。でも、どこにも行けない、誰にも会えない。それなのに、もう何年もレス！ 大げんかの末、したい私に夫が出した提案は「外で解消してきてよ」だった。円満な家庭のために、夫公認で相手をさがすことになって…!?

▼特設サイト

https://www.cmoa.jp/special/feature/260615_ottofurin/(https://www.cmoa.jp/special/feature/260615_ottofurin/)

≪番組内容≫

夫婦なのにセックスは“外注”？

主婦・花恵（中村ゆりか）は夫の弘樹（佐野玲於）と4歳になる娘の春奈と幸せに暮らしていたが、1つ大きな悩みがあった。それは銀行で働く弘樹は日々激務に追われ、花恵がワンオペ育児。5年もセックスレス状態が続いていること。自分の性生活はもう終わってしまうのではないかと不安に感じていた花恵はある日、意を決して夫を誘うが拒絶されてしまい、これまでの鬱憤が大爆発。すると弘樹から「花恵のことは愛しているけど…外で解消してきてよ、セックスも寂しいも全部」と提案される。

家庭円満のため、夫公認で【既存】元カレ、【新規】マッチングアプリ・クラブ、【業者】女性用風俗でセックス相手を探すことになった花恵。

「性欲を満たせればいいわけじゃない、心から大好きな相手に満たされたい」という花恵の思いはどうなるのか…。

≪番組概要≫

【番組名】「夫に不倫をお願いされました」

【放送日時】テレビ大阪 2026年7月9日（木）スタート 毎週木曜深夜24時00分～

テレビ愛知 2026年7月14日（火）スタート 毎週火曜深夜1時30分～

テレビ東京 2026年7月15日（水）スタート 毎週水曜深夜3時20分～

【配信】

広告付き無料配信サービス「TVer」にてテレビ大阪の放送直後から見逃し配信

https://tver.jp/series/srnkdcxsw6 事前にお気に入り登録をお願いします！

【主演】中村ゆりか 佐野玲於（GENERATIONS）

【原作】『夫に不倫をお願いされました』 中家ヨシタカ（シーモアコミックス）

https://www.cmoa.jp/title/296743/

【監督】本田隆一 新山康幸

【脚本】山田佳奈 灯敦生

【チーフプロデューサー】山本博紀（テレビ大阪）

【プロデューサー】佐々木美優（テレビ大阪）矢ノ口真実（The icon）生原敬太（テレビ大阪）

【話数】30分×10話

【制作】テレビ大阪／The icon

【製作著作】「夫に不倫をお願いされました」製作委員会

【番組HP】https://www.tv-osaka.co.jp/otofuri/

【公式X】https://x.com/otofuri_tvo

【公式Instagram】https://www.instagram.com/otofuri_tvo

【公式TikTok】https://www.tiktok.com/@otofuri_tvo

【公式ハッシュタグ】#おとふり