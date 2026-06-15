『Shadowverse』より、アクリルカードスタンドが受注生産商品で登場！

株式会社アニメイトホールディングス

『Shadowverse』の10周年を記念して、ゲーム内の美麗なカードがアクリルスタンドになって登場します。

約8×6cmのデスクにも飾りやすいサイズ感です。

また全44種での商品展開となりますので、思い出のカードやお気に入りの1枚が見つかること間違いなしです！

商品の受注期間は、2026年6月15日～7月12日までです。

全国のアニメイト、アニメイト通販、ムービック通信販売等で受注受付中！

■受注ページ：https://www.movic.jp/shop/r/r101248_hy/

■新商品情報（発売元：ムービック）

【商品名】

アクリルカードスタンド(全44種)

【価格】

各1,320円（税込）

【サイズ】

約8×6cm

【受注期間】

2026年6月15日～2026年7月12日

【発売日】

2026年9月25日頃予定

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。

■権利表記：(C) Cygames, Inc

■『Shadowverse』公式サイト：https://shadowverse.jp/

■ムービック：https://www.movic.jp

【株式会社ムービック 会社概要】

ムービックはキャラクター商品の企画・制作・販売をトータルで手掛ける〈キャラクター事業〉をはじめ、一般量販向けのトレーディングカード、フィギュアなどの企画・制作・販売を行う〈量販事業〉など、多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。