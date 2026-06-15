『Shadowverse』より、アクリルカードスタンドが受注生産商品で登場！
株式会社アニメイトホールディングス
『Shadowverse』の10周年を記念して、ゲーム内の美麗なカードがアクリルスタンドになって登場します。
約8×6cmのデスクにも飾りやすいサイズ感です。
また全44種での商品展開となりますので、思い出のカードやお気に入りの1枚が見つかること間違いなしです！
商品の受注期間は、2026年6月15日～7月12日までです。
全国のアニメイト、アニメイト通販、ムービック通信販売等で受注受付中！
■受注ページ：https://www.movic.jp/shop/r/r101248_hy/
■新商品情報（発売元：ムービック）
【商品名】
アクリルカードスタンド(全44種)
【価格】
各1,320円（税込）
【サイズ】
約8×6cm
【受注期間】
2026年6月15日～2026年7月12日
【発売日】
2026年9月25日頃予定
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。
■権利表記：(C) Cygames, Inc
■『Shadowverse』公式サイト：https://shadowverse.jp/
■ムービック：https://www.movic.jp
【株式会社ムービック 会社概要】
ムービックはキャラクター商品の企画・制作・販売をトータルで手掛ける〈キャラクター事業〉をはじめ、一般量販向けのトレーディングカード、フィギュアなどの企画・制作・販売を行う〈量販事業〉など、多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。