累計DL数60万超え！笑えて怒って共感する、妻と夫のリアルラブ☆　シーモアコミックス『夫に不倫をお願いされました』が＜中村ゆりか×佐野玲於（GENERATIONS）＞W主演でTVドラマ化決定！

NTTソルマーレ株式会社

NTTソルマーレ株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：朝日利彰、以下 NTTソルマーレ）が運営する、国内最大級の総合電子書籍ストア「コミックシーモア」の人気オリジナル作品『夫に不倫をお願いされました』（著者：中家ヨシタカ／シーモアコミックス）のTVドラマ化が決定いたしました。

本ドラマは2026年7月9日（木）よりテレビ大阪他で放送開始いたします。TVドラマ化を記念して、原作コミックを1～6巻無料＋1～7巻50%OFFで読めるキャンペーンや、豪華景品が当たるXプレゼント企画を開催いたします。

1．TVドラマ「夫に不倫をお願いされました」について

【番組名】 「夫に不倫をお願いされました」

【放送日時】 テレビ大阪 2026年7月9日（木）スタート 毎週木曜深夜24時00分～

テレビ愛知 2026年7月14日（火）スタート 毎週火曜深夜1時30分～

テレビ東京 2026年7月15日（水）スタート 毎週水曜深夜3時20分～

【配信】 広告付き無料配信サービス「TVer」にてテレビ大阪の放送直後から見逃し配信

【主演】 中村ゆりか 佐野玲於（GENERATIONS）

【原作】 『夫に不倫をお願いされました』 中家ヨシタカ（シーモアコミックス）

【監督】 本田隆一 新山康幸

【脚本】 山田佳奈 灯敦生

【チーフプロデューサー】 山本博紀（テレビ大阪）

【プロデューサー】 佐々木美優（テレビ大阪）矢ノ口真実（The icon）生原敬太（テレビ大阪）

【話数】 30分×10話

【制作】 テレビ大阪／The icon

【製作著作】 「夫に不倫をお願いされました」製作委員会

【番組HP】 https://www.tv-osaka.co.jp/otofuri/

【公式X】 https://x.com/otofuri_tvo

【公式Instagram】 https://www.instagram.com/otofuri_tvo

【公式TikTok】 https://www.tiktok.com/@otofuri_tvo

【公式ハッシュタグ】 #おとふり

2．キャストコメント

永乃花恵役：中村ゆりか

夫から円満な家庭を維持するために「公認不倫」を提案されるのですが、

私が演じさせていただく妻としては

"もっと夫に愛されたい"という正直な想いでいるのだろうと感じました。

理解してもらえない女性の悩みやお互いの感情のズレによって、

「女性」としての"幸せ"はなんなのか、

「家族、夫婦」としての"在り方"などを考えさせられるお話だと思います。

ダークなイメージを持つ不倫ドラマとはまた違った、

前向きに悩みに向き合う明るい物語なので、

ぜひ興味を持っていただけると嬉しいです。

永乃弘樹役：佐野玲於

中村ゆりかさん演じる永乃花恵の夫役、

弘樹を務めさせていただくことになりました。

家族や夫婦間の問題、仕事や自身の特徴との向き合い、

複雑な関係性の中で揺れる感情を、

自分なりに表現しつつ、

共演者やスタッフの皆様とのセッションの中で、

受け取っていただく皆様へ良き作品を

お届けできたらと思っています。

ぜひ楽しみにしていてください。

3．原作コミックについて

原作は「コミックシーモア」のオリジナルコミックを創出する「シーモアコミックス」の女性マンガレーベル「恋するソワレ+」から配信中の同名コミック『夫に不倫をお願いされました』（著者：中家ヨシタカ）。2025年1月の配信開始以降、多くの反響をいただき「コミックシーモア」をはじめ、各主要電子書店で多くの読者に支持される作品となり、累計60万DLを突破。本編完結となる最新18巻はコミックシーモアで独占先行配信中。（2026年６月15日時点）

『夫に不倫をお願いされました』（著者：中家ヨシタカ）

https://www.cmoa.jp/title/296743/

『夫に不倫をお願いされました』描き下ろしおまけ付き特装版（著者：中家ヨシタカ）

https://www.cmoa.jp/title/323260/

■中家ヨシタカ先生コメント

『夫に不倫をお願いされました』がドラマ化されることになりました。

この作品は実際に私が夫から外注を提案されたことをきっかけに描いた作品です。

言われた当初は寂しくて涙しましたが、泣くだけじゃもったいないなと漫画に描きました！

それがドラマ化にまで…！

とてもとても嬉しいです。

読者の皆様、編集部の皆様、ドラマ関係者の皆様、本当にありがとうございます。

ドラマを機に新しい人にまで作品を知っていただけると嬉しいです。

どうぞ宜しくお願いいたします。

■中家ヨシタカ先生より描き下ろしイラストをいただきました！

4．『夫に不倫をお願いされました』TVドラマ化記念！お得に読めるキャンペーンについて

TVドラマ化決定を記念し、『夫に不倫をお願いされました』がお得に楽しめるキャンペーンを実施いたします。本作品と併せて「恋するソワレ」「恋するソワレ＋」の人気作品をお楽しみください。

＜キャンペーン期間＞

2026年6月15日（月）12：00～2026年10月31日（土）23：59

※本キャンペーンの内容及び期間については変更する可能性があります。

＜キャンペーン内容＞

『夫に不倫をお願いされました』：

1～6巻無料＋1～7巻50%OFF

『夫に不倫をお願いされました』描き下ろしおまけ付き特装版：

1巻無料（50%OFF）＋2巻20%OFF

＜キャンペーンページ＞

https://www.cmoa.jp/special/feature/260615_ottofurin/

5．モアコミ感謝デイズ★『夫に不倫をお願いされました』TVドラマ化おめでとうキャンペーン

シーモアコミックス公式Xにて「モアコミ感謝デイズ★『夫に不倫をお願いされました』TVドラマ化おめでとうキャンペーン」を開催します。抽選で合計60名様に豪華景品をプレゼントいたします。

＜キャンペーン期間＞

2026年6月15日（月）14：00～2026年6月22日（月）13：59

※本キャンペーンの内容及び期間については変更する可能性があります。

＜参加方法＞

●STEP1

シーモアコミックス【公式】Xアカウントをフォロー

https://x.com/solmare_editor



●STEP2

対象のキャンペーンポストをリポスト

＜プレゼント内容＞

★A賞：

【九州産フレグランス】天然由来の9KOSアロマ入浴剤6個ギフトセット 抽選で10名様

★B賞：

「コミックシーモア」で使えるシーモアポイント 1,000ポイント 抽選で50名様

6．総合電子書籍ストア「コミックシーモア」サービス概要

「コミックシーモア」は、『想いとテクノロジーにより、マンガ熱を拡げていく。』のビジョンを基に、常にサービスの向上や機能の拡充を行っています。

（1）月間利用者数4,000万人超！21周年を迎えた国内最大級の総合電子書籍ストア

（2）コミックを中心とした取扱い冊数189万冊以上の充実の品ぞろえ

（3）ドラマ化やアニメ化された話題作も！2,400作品以上のオリジナルコミックを制作・配信する「シーモアコミックス」

（4）「シーモア読み放題」など多様なサービスを展開

（5）業界最大級となる442万件以上のお客様レビュー



（6）無料作品61,000冊以上、お得なキャンペーン1,400本以上の大量キャンペーンを展開

≪数値はすべて2026年5月31日実績≫

7．「シーモアコミックス」について

「シーモアコミックス」は、多くの読者の多様なニーズに応えるため、従来の出版社作品にはない、個性豊かなオリジナル作品を幅広いジャンルで創出し続ける編集部です。

公式サイト：https://www.cmoa.jp/cmoacomics/

15周年特設サイト：https://www.cmoa.jp/cmoacomics/15th_anniversary/



8．NTTソルマーレ株式会社について

NTTソルマーレは、『お客様に新鮮な驚きと多くの感動を提供し、豊かな社会づくりに貢献する』ことを目標として、国内最大級の総合電子書籍ストアである「コミックシーモア」の運営、「シーモアコミックス」によるオリジナルコミック制作、全米最大級の電子マンガ配信ストア「MangaPlaza」の運営、人気モバイルゲーム「Obey Me!シリーズ」などを展開しています。

公式サイト：https://www.nttsolmare.com/

事業紹介サイト：https://www.nttsolmare.com/about/



■電子書籍事業

・国内最大級の総合電子書籍ストア「コミックシーモア」の運営

公式サイト：https://www.cmoa.jp/



・デジタル出版を牽引する「シーモアコミックス」の展開

公式サイト：https://www.cmoa.jp/cmoacomics/

・コミックシーモアCM「マンガ多すぎ！業界最大級!!」

公式サイト：https://www.cmoa.jp/cm/

・全米最大級の電子マンガ配信ストア「MangaPlaza」の運営

公式サイト：https://mangaplaza.com/





＜本件に関するお問い合わせ先＞

●NTTソルマーレ株式会社

電子書籍事業部 永谷、藁谷、永田、岡山

連絡先：06-6228-8861

e-mail：info@nttsolmare.com