松任谷由実×秋元康「自分が飽きないように作っている」　作詞家・秋元康として選ぶユーミンプレイリストにも注目！　「噂の人物」による深夜の台本なしガチトーク番組『TOKYO SPEAKEASY』

株式会社ジャパンエフエムネットワーク

株式会社ジャパンエフエムネットワーク（以下、JFNC）が制作する全国JFN系列34局ネット番組『TOKYO SPEAKEASY』（月～木25:00～26:00放送）では、6月18日（木）の放送に松任谷由実×秋元康が出演します。

■「こんなすごい詞を書ける人はいない！」作詞家 秋元康が選ぶ珠玉の”ユーミンプレイリスト”

「右に見える競馬場 左にビール工場」「あの人のママに会うために」など、松任谷由実の楽曲について、作詞家・秋元康が心を揺さぶられた歌詞の魅力を熱く語ります。さらに、松任谷正隆さんとの3人のエピソードも飛び出します。ここでしか聴けない貴重なトークをお楽しみに。

今回秋元康が選曲した松任谷由実の楽曲プレイリストはApple Music、Spotifyにて放送後に公開予定となっております。詳しくは番組SNS（https://x.com/TokyoSpeakeasy?lang=ja）をご確認ください。

深夜の放送で、台本がなく、ゲストがその時にしたい話題を自由に話す。予想外の展開になったり、思わぬ話題が飛び出したりと、話題の番組『TOKYO SPEAKEASY』。放送後1週間radikoタイムフリーで聴取可能。トークパートはアーカイブでその後も聴取可能です。

（https://jfn-pods.com/program/49902）

【番組概要】

◇タイトル：『TOKYO SPEAKEASY』

◇放送局：JFN 34局ネット

◇放送日時：毎週月～木 25:00～26:00

◇出演：日替わりで2組によるガチ対談

◇番組監修：秋元康

◇番組内容：『TOKYO SPEAKEASY』は、禁酒法の時代のアメリカで、こっそりひそかに経営していたバーの文化「SPEAKEASY（スピークイージー）」をイメージし、東京の街で、とある小さな本屋の奥の部屋に存在する架空のバー、『TOKYO SPEAKEASY』を舞台にお届けします。多彩なゲストたちが一晩に2組ずつ訪れ、この場でしか語れない様々な話を繰り広げます。

◇トークパート アーカイブリンク ：https://jfn-pods.com/program/49902(https://jfn-pods.com/program/49902)