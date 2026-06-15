中国ドラマ『春嵐、運命の妃』2026年8月5日（水）よりDVD レンタル開始！

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徐海喬（シュー・ハイチャオ）× 海陸（ハイ・ルー）主演。

陰謀渦巻く宮廷で、愛と名誉を奪い返すラブロマンス時代劇。

中国ドラマ「春嵐、運命の妃」は2026年8月5日（水）よりDVDレンタル開始。ぜひお楽しみください。

■知略と医術で運命を切り拓く、逆転の再愛ラブロマンス！

兄嫁の仕組まれた陰謀により濡れ衣を着せられ、東州（ルビ：とうしゅう）州主次男である夫・陸景明（ルー・ジンミン）と引き裂かれ幽閉されることとなった沈江離（シェン・ジャンリー）。孤独な生活の中で彼女を支えたのは、密かに生んだ息子・炎炎（イェンイェン）の存在だった。地位も名誉も奪われた彼女だったが、5年後、東州への帰還を決意する。かつて従順で力のない令嬢だった彼女は、5年の間に類まれなる医術を身に着け、鋭い知略を携え、自ら運命を奪い返しにやってきたのだ。再会した夫・景明との間に流れるのは、不信感か、それとも愛か――。後継者争いが激化する州主府を舞台に、協力関係を結んだ二人の距離は、隠された真実が明らかになるにつれ再び近づいていく。

単なる復讐劇に留まらない、守るべきもののために戦うヒロインの強さと、すれ違った愛が再び熱を帯びていくプロセスは、視聴者の心を深く捉えて離しません。

■徐海喬（シュー・ハイチャオ）× 海陸（ハイ・ルー）、実力派俳優が贈る、切なくも重厚な演技の応酬！

主演を務めるのは、「蒼蘭訣～エターナル・ラブ～」でも存在感を見せ日本でも高い人気を誇る徐海喬（シュー・ハイチャオ）。本作では、冷徹な仮面の裏に愛の傷を隠し持つ州主の次男を演じ、その切ない眼差しと佇まいで、複雑な内面を持つキャラクターを魅力的に体現しています。ヒロインを演じるのは、「溥儀の料理番～紫禁城 最後の日々」での好演が記憶に新しい海陸（ハイ・ルー）。過去の逆境を乗り越え、母として、そして一人の女性として力強く立ち上がる沈江離の、凛とした美しさを表現しています。さらに実力派俳優たちが脇を固め、繰り広げられる知略を巡る心理戦が物語の厚みを増幅。演技派同士の掛け合いが、作品に圧倒的な説得力をもたらします。

■落ち着いた色彩美で描く、正統派時代劇のクオリティ

2025年4月にTENCENT（テンセント）で配信が開始された本作は、ファンタジー要素を排し、地に足のついた世界観が特徴。全28話・1話約30分というテンポの良い構成でありながら、重厚なビジュアルと緻密な脚本が見事に融合。復讐の爽快感、再愛の切なさ、そして親子愛――。幅広い層が共感できるエンターテインメント要素が凝縮された、まさに大人のための時代劇といえる一作！

【あらすじ】

東州（とうしゅう）州主の次男・陸景明（ルー・ジンミン）に嫁いだ沈江離（シェン・ジャンリー）は、兄嫁の陰謀によって無実の罪を着せられ、屋敷を追い出されてしまう。その時、沈江離（シェン・ジャンリー）は既に夫の子をみごもっていた。５年後、数々の辛酸をなめて陸（ルー）家に戻った沈江離（シェン・ジャンリー）は、かつての弱々しく控えめな令嬢とは別人のようになっていた。愛する息子を守り抜き、過去の真実を明らかにするため、沈江離（シェン・ジャンリー）は自分を陥れた者たちを次々と追い詰めていく。夫婦間の誤解が解けて陸景明（ルー・ジンミン）との愛もよみがえり、一家団らんの穏やかな日々が訪れるかに思えたが、沈江離（シェン・ジャンリー）の前に意外な人物が立ちはだかり…。

【キャスト】

陸景明（ルー・ジンミン）役：徐海喬（シュー・ハイチャオ）「蒼蘭訣～エターナル・ラブ～」

沈江離（シェン・ジャンリー）役：海陸（ハイ・ルー）「溥儀の料理番～紫禁城 最後の日々」「花の告発～煙雨に仇討つ九義人～」

沈奇蘭（シェン・チーラン）役：安悦渓（アン・ユエシー）

【スタッフ】

監督：王怡卿（ワン・イーチン）

脚本：侯清清（ホウ・チンチン）、韓雨蒔（ハン・ユーシー）、 斉金石（チー・ジンシー）、朱暁楠（チュー・シアオナン）

原題：春来定风波（My Destined Consort）／製作：2025年／中国

Tencent Video 2025/4/10 -

■「春嵐、運命の妃」商品情報

【DVDレンタル】

■Vol.1-7（＃1‐14） 2026年8月5日（水）レンタル開始

■Vol.8-14（#15-28）2026年9月2日（水）レンタル開始

（レンタル仕様）

各巻2話収録/ドルビーデジタル2.0ch ステレオ/日本語字幕/オリジナル中国語

発売元：「春嵐、運命の妃」パートナーズ

販売元：ＰＬＡＮ Ｋエンタテインメント

(C) Beijing Guangren Cultural Development Co., Ltd.

【トレーラー】https://youtu.be/-V4-oSMmDQE(https://youtu.be/-V4-oSMmDQE)

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